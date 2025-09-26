search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Descoperirea unui craniu vechi de un milion de ani rescrie evoluția umană. Studiul făcut de cercetători

Publicat:

Un craniu uman vechi de un milion de ani, descoperit în China, sugerează că specia noastră, Homo sapiens, a început să apară cu cel puțin jumătate de milion de ani mai devreme decât se credea, susțin cercetătorii într-un nou studiu.

Craniu uman FOTO: Arhivă
Craniu uman FOTO: Arhivă

De asemenea, arată că am coexistat cu alte specii înrudite, inclusiv cu neandertalienii, mult mai mult timp decât am crezut până acum, spun ei.

Oamenii de știință susțin că analiza lor „schimbă complet” înțelegerea noastră asupra evoluției umane și, dacă este corectă, ar rescrie cu siguranță un capitol cheie din istoria noastră timpurie, scrie BBC.

Dar alți experți dintr-un domeniu în care dezacordurile privind apariția noastră pe planetă sunt frecvente, spun că concluziile noului studiu sunt plauzibile, dar departe de a fi certe.

Descoperirea, publicată în revista științifică de renume Science, a șocat echipa de cercetători, care includea oameni de știință de la o universitate din China și de la Muzeul de Istorie Naturală din Marea Britanie.

„De la bun început, când am obținut rezultatul, am crezut că este de necrezut. Cum ar putea fi atât de îndepărtat în trecut?”, a declarat prof. Xijun Ni de la Universitatea Fudan, care a coordonat analiza.

„Dar am testat-o din nou și din nou pentru a verifica toate modelele, am folosit toate metodele și acum suntem siguri de rezultat și, de fapt, suntem foarte entuziasmați.”

Când oamenii de știință au descoperit craniul, numit Yunxian 2, au presupus că aparținea unui strămoș mai vechi al nostru, Homo erectus, primul om cu creierul mare. Asta pentru că data de aproximativ un milion de ani, cu mult înainte de apariția oamenilor mai avansați.

Homo erectus a evoluat în cele din urmă și a început să se diversifice acum 600.000 de ani în neandertali și specia noastră – Homo sapiens.

Dar noua analiză a lui Yunxian 2, care a fost revizuită de experți independenți de echipa de cercetare, sugerează că nu este vorba de Homo erectus.

Acum se crede că este o versiune timpurie a Homo longi, o specie soră la niveluri de dezvoltare similare cu neanderthalienii și Homo sapiens.

Dovezile genetice sugerează că a existat alături de ei, așa că, dacă Yunxian 2 a trăit pe Pământ acum un milion de ani, spun oamenii de știință, probabil că au existat și versiuni timpurii ale neanderthalienilor și ale speciei noastre.

Această analiză surprinzătoare a schimbat dramatic cronologia evoluției oamenilor cu creier mare cu cel puțin jumătate de milion de ani în urmă, potrivit profesorului Chris Stringer de la Muzeul de Istorie Naturală, unul dintre coordonatorii cercetării.

El a spus că este probabil să existe fosile de Homo sapiens vechi de milioane de ani undeva pe planeta noastră - doar că încă nu le-am găsit.

Există două modalități de a identifica specia unui om primitiv și de a stabili când a trăit pe Pământ: analizarea formei craniului și a datelor genetice. În cazul lui Yunxian 2, au fost utilizate ambele metode, iar fiecare a ajuns la aceeași concluzie.

Însă alți cercetători, precum dr. Aylwyn Scally, genetician evoluționist la Universitatea Cambridge, afirmă că ambele metode prezintă incertitudini considerabile.

„Trebuie să fim foarte precauți în ceea ce privește estimările temporale, deoarece acestea sunt foarte dificil de realizat, indiferent de probele pe care le analizăm, fie ele genetice sau fosile”, a afirmat el.

Citește și: Misterul strămoșilor cu cap și creier gigantice - julurenii. Descoperirea unei specii „dispărute” care schimbă istoria

„Chiar și cu cea mai mare cantitate de date genetice, este foarte dificil să stabilim cu precizie momentul în care aceste populații ar fi putut coexista, cu o marjă de eroare de 100.000 de ani sau chiar mai mult.”

El a adăugat că, deși concluziile profesorilor Ni și Stringer sunt plauzibile, ele sunt departe de a fi certe și că sunt necesare mai multe dovezi pentru a fi siguri.

„Imaginea este încă destul de neclară pentru noi, așa că, dacă concluziile acestei cercetări sunt susținute de alte analize, ideal ar fi de pe baza unor date genetice, atunci cred că am începe să fim din ce în ce mai încrezători în ele”, a declarat el pentru BBC News.

Cele mai vechi dovezi cunoscute ale existenței Homo sapiens în Africa datează de acum 300.000 de ani, astfel încât este tentant să concluzionăm că specia noastră ar fi evoluat mai întâi în Asia.

Însă, potrivit profesorului Stringer, nu există suficiente dovezi pentru a fi siguri în acest stadiu, deoarece în Africa și Europa există fosile umane vechi de un milion de ani care trebuie incluse în analiză.

Există unele dovezi genetice care indică apariția și mai timpurie a speciei noastre, care s-ar fi putut recombina cu descendența noastră, dar acest lucru nu a fost încă dovedit”, a declarat el pentru BBC News.

Trei specii de oameni pe planetă

Cronologia mai timpurie înseamnă că cele trei specii de oameni au coexistat pe planetă timp de aproximativ 800.000 de ani, mult mai mult decât se credea anterior, probabil interacționând și încrucișându-se în acea perioadă.

Apariția mai timpurie ajută, de asemenea, la înțelegerea zecilor de rămășițe fosile umane datând de acum 800.000 de ani și 100.000 de ani, pe care oamenii de știință le-au găsit greu de clasificat și de încadrat în arborele genealogic al umanității – așa-numita „confuzie din mijloc”.

Dar apariția mai timpurie a Homo sapiens, Homo longi și neandertalienilor rezolvă cu eleganță problema. Aceasta înseamnă că acum este posibil să se grupeze fosilele greu de clasificat ca subgrupuri aparținând uneia dintre „cele trei mari” sau strămoșilor lor mai primitivi, Homo erectus asiatic și heidelbergensis, potrivit profesorului Ni.

„Evoluția umană este ca un arbore”, a spus el. „Acest copac avea mai multe ramuri, dintre care trei ramuri principale erau strâns legate între ele, posibil să fi avut loc încrucișări între ele, și au coexistat timp de aproape 1 milion de ani. Așadar, acesta este un rezultat incredibil.”

Craniul a fost descoperit împreună cu alte două din provincia Hubei. Dar acestea erau deteriorate și zdrobite, ceea ce este unul dintre motivele pentru care Yunxian 2 a fost clasificat eronat ca erectus.

Pentru a le restaura forma originală, echipa prof. Ni a scanat craniile și le-a redat forma inițială folosind tehnici de modelare computerizată, apoi a tipărit replici pe o imprimantă 3D.

Văzându-le așa cum erau în realitate, oamenii de știință au putut să le reclasifice ca aparținând unui grup separat, mai avansat, de oameni.

