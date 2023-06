Cum au căzut doi turiști în capcană, în doar 10 minute, la Milano! Și-au spus pățania pe TikTok

Doi turiști din SUA au povestit pe TikTok cum au intrat în capcana escrocilor din Milano, Italia, care au încercat să le scoată banii din buzunar într-un mod mai mult sau mai puțin plăcut.

„Dacă veniți la Milano, fiți atenți, există, literalmente, escroci absolut peste tot. Am ieșit cam de 10 minute și am fost înșelați de două ori. Prima dată, eram lângă Domul din Milano, care este un loc foarte frumos unde poți face poze. Vine la noi un tip și ne spune: «Haideți, lăsați-mă să vă fac o poză pentru trei euro». Noi am zis, bine, sigur, de ce nu? Așa că ne face poze și ne tot zicea: nu, mișcă-te încoace, mișcă-te încolo, mai bine așa, mai bine așa. Apoi zice «bine, lasă-mă să ți le trimit». Așa că ne-a trimis 10 poze și a zis că face 30 de euro. Îi spunem: «nu, ai spus una la 3 euro. Nu trebuie să ni le trimiți pe toate, doar una e bine». Iar el zice: «nu, pentru că eu vi le-am trimis acum, așa că trebuie să mă plătiți». I -am răspuns: «nu, nu o să te plătim». El zice: «haideți, lăsați-mă să vă duc la bancomat»; așa că ne duce la ATM, care e la o distanță de o stradă de toată lumea”, povestește o tânără turistă pe canalul ei de TikTok, unde a strâns deja zeci de mii de comentarii și vizualizări.

Iar acest tip de înșelătorie nu este singura pățanie a turiștilor dornici să vadă Milano.

„Următoarea... Acum intrăm într-un castel frumos. Un tip vine la noi și îmi pune o brățară pe umăr și zice: «Ia-o, e gratis». Ce doamnă drăguță, un cuplu drăguț, ia asta, ia asta gratis. Eu am refuzat: «E în regulă». El a spus, «Nu, e gratis». Am zis, bine, super. Apoi a luat-o, mi-a pus-o la încheietura mâinii, l-a luat pe prietenul meu, i-a pus o brățară și prietenului meu și apoi a zis: ok, 10 euro. Eu zic: 10 euro?! pentru ce? El zice: «donație, donație»”, povestește tânăra, stupefiată de cele petrecute.