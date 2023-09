Cazul straniu familiei din Turcia care a mers întreaga viață „în patru labe”. Oamenii de știință nu au explicație VIDEO

Un caz neobișnuit i-a intrigat pe cercetători: câțiva membri ai unei familii din Turcia au mers toată viața „în patru labe”, un comportament care sfidează cunoștințele privind evoluția umană, relatează The Jerusalem Post.

Cunoscută sub numele de familia Olas, povestea lor a fost adusă pentru prima dată în atenția publicului din întreaga lume prin intermediul unui articol științific și al unui documentar intitulat „The Family that Walks on All Fours”, difuzat de BBC în anul 2006.

Familia este alcătuită din 18 copii, dintre care șase s-au născut cu o trăsătură nemaivăzută până acum la adulți. Din păcate, unul dintre cei șase a murit între timp.

„Nu m-am gândit niciodată că oamenii moderni vor reveni la un comportament asemănător cu cel al animalelor", a declarat profesorul Nicholas Humphrey, psiholog specializat în evoluție la London School of Economics. „Ceea ce ne deosebește de restul lumii animale este faptul că mergem pe două picioare și că ne ținem capul sus. Limbajul și alți factori contribuie și ei, dar este crucial pentru oameni să recunoască faptul că suntem diferiți de celelalte animale. Această familie trece toate granițele", a mai adăugat Humphrey.

Oamenii de știință de la Universitatea din Liverpool au realizat studii asupra copiilor și au descoperit că scheletele lor semănau mai degrabă cu cele ale maimuțelor decât cu cele ale oamenilor.

Mai mult decât atât, creierul lor era mai mic și se micșorase, o afecțiune care, de obicei, nu afectează capacitatea de a merge în poziție verticală. Totuși, spre deosebire de maimuțe, care își utilizează încheieturile degetelor pentru a se deplasa, acești copii își foloseau în principal palmele, scoțând în evidență o diferență notabilă.

Potrivit oamenilor de știință, este posibil ca acest model unic de mers să se fi dezvoltat din cauza posibilităților limitate de a sta pe propriile picioare după vârsta de nouă luni.

Pentru a ajuta la evoluția lor, familia a beneficiat de asistența unui kinetoterapeut și de echipament specializat, ceea ce a dus la îmbunătățiri semnificative ale mobilității lor.