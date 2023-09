Legătura ciudată descoperită de oamenii de știință între utilizarea internetului și demență

Oamenii de știință au descoperit că utilizarea moderată și regulată a internetului pare să fie utilă din punct de vedere cognitiv pentru persoanele în vârstă, chiar dacă postările lor pe Facebook pot sugera uneori contrariul.

Publicată în ediția din august a Journal of the American Geriatrics Society, autorii lucrării de la Școala de Sănătate Publică Globală a Universității din New York au fost inspirați de lipsa de cercetări privind „impactul cognitiv pe termen lung al utilizării internetului în rândul adulților în vârstă", mai ales că majoritatea studiilor existente se concentrează mai degrabă pe impactul negativ al utilizării internetului decât pe potențialele efecte pozitive.

Cercetătorii au urmărit rezultatele asistenței medicale ale adulților fără demență, cu vârste cuprinse între 50 și 65 de ani, timp de până la 17 ani, folosind studiul privind sănătatea și pensionarea de la Universitatea din Michigan, un sondaj longitudinal care conține informații despre 20.000 de adulți americani în vârstă.

La fiecare doi ani, între 2002 și 2018, coordonatorii studiului din Michigan i-au întrebat pe participanți dacă au folosit „în mod regulat" internetul și, în caz afirmativ, cât de mult l-au folosit. Răspunsurile au variat, dar 65% au spus că sunt utilizatori obișnuiți și 21% au văzut că obiceiurile lor s-au schimbat semnificativ în perioada de participare. Din nefericire, unii participanți fie au murit, fie au dezvoltat demență în timpul acestei perioade, de asemenea.

Risc crescut de demență pentru bătrânii care nu folosesc internetul

Dintre participanții care erau utilizatori activi, autorii noului studiu au constatat că exista un risc de 1,54% de a dezvolta demență, în timp ce non-utilizatorii păreau să aibă un risc uriaș de 10,45%. Măsurând timpul necesar pentru ca participanții la studiu să dezvolte demență, studiul AGS a constatat că utilizatorii obișnuiți de internet au avut doar jumătate din riscul de a dezvolta această tulburare cognitivă, comparativ cu omologii lor care nu au folosit internetul.

Totuși, un avertisment important a fost acela că pare să existe o corelație între utilizarea excesivă a internetului și dezvoltarea demenței, riscul părând să crească la cei care au folosit internetul mai mult de două ore pe zi.

„În rândul adulților mai în vârstă, utilizatorii obișnuiți de internet pot prezenta un risc mai mic de demență în comparație cu utilizatorii nereguli, iar perioadele mai lungi de utilizare regulată a internetului la sfârșitul vârstei adulte pot contribui la reducerea riscurilor de incidență ulterioară a demenței", a declarat Gawon Cho, pe atunci la NYU, pentru Medscape Medical News la începutul acestui an, cu privire la concluziile studiului.

„Cu toate acestea, utilizarea excesivă a internetului zilnic poate afecta negativ riscul de demență la adulții în vârstă".

Puțin timp petrecut în fața ecranului este benefic pentru sănătate

Ca și în cazul multor alte studii, desigur, există întotdeauna posibilitatea ca relația dintre corelație și cauzalitate să fie mai complexă decât pare.

„S-ar putea ca utilizarea regulată a internetului să fie asociată cu o stimulare cognitivă crescută și, la rândul său, cu un risc redus de demență", a declarat pentru Medscape Claire Sexton de la Asociația Alzheimer, care nu a fost implicată în cercetare, „sau s-ar putea ca persoanele cu un risc mai scăzut de demență să fie mai predispuse la utilizarea regulată a internetului".

Pentru a clarifica această problemă de cauzalitate - și pentru a înțelege mai bine această legătură în primul rând - Sexton a spus că trebuie să fie făcute cercetări suplimentare. Dar, între timp, această nouă dovadă arată că puțin timp petrecut în fața ecranului nu este cel mai rău lucru din lume pe măsură ce îmbătrânești.