Care sunt cele patru calități de bază ale unui erou în viața reală. Cei mai mulți nu sunt capabili de acte eroice

Se spune că toți oamenii sunt capabili de acte de eroism, mai ales în situații limită. Studiile arată însă contrariul. Majoritatea nu pot depăși instinctul de supraviețuire și preferă să se autoconserve decât să-și pună în pericol viața pentru altcineva. În schimb există o genă a eroului.

„Oricine poate purta masca. Oricine poate fi un erou”, preciza Spider-Man, unul dintre cele mai îndrăgite personaje fictive din lumea supereroilor Marvel. Iar această idee este adesea enunțată în societate, punând accent pe faptul că nu există o genă a eroului și că fiecare dintre noi poate face lucruri extraordinare în situații limită. Ei bine, mai multe studii la nivel internațional arată că această concepție este total nefondată. Adică, mai pe scurt, majoritatea oamenilor nu sunt capabili de acte eroice, iar în situații limită se lasă conduși de instinctul de supraviețuire. Și asta nu este un defect, ci un comportament perfect normal în tot regnul animal.

O categorie redusă de oameni este capabilă, totuși, de a-și suprima instinctul de autoconservare și de a face acte eroice. Adică, fie salvează oameni sau animale din situații extreme, fie se implică în activități foarte riscante în numele unui ideal, pentru salvarea națiunii și multe altele. Ba chiar specialiștii au identificat și o serie de caracteristici care indică faptul că un om este capabil de acțiuni eroice.

Un eroism cultivat și cei patru piloni ai săi

Ari Kohen, politolog la Universitatea Nebraska–Lincoln, a realizat o lucrare amplă prin care a studiat eroismul și actele eroice la oameni. Pe baza studiilor, a ajuns la concluzia că cei care acționează eroic și-au cultivat o serie de calități și trăsături de caracter. Cu alte cuvinte, eroismul nu este genetic, ci poate fi cultivat, poate fi dezvoltat la persoanele care au anumite trăsături de caracter. Această ipoteză a fost emisă de Kohen într-o ediție specială a „Journal of Humanistic Psychology”.

În acel studiu, specialistul american sugerează că eroii împărtășesc patru atribute dobândite care îi diferențiază de restul oamenilor. Aceste atribute sunt: empatia expansivă, imaginația eroică, pregătirea specială și obișnuința de a ajuta. Toate acestea sunt învățate și dezvoltate de-a lungul timpului, de cele mai multe ori inconștient. Ceea ce înseamnă că o cultură a eroismului poate fi construită. Dar, totuși, se bazează și pe niște trăsături de caracter specifice. „Fiecare persoană crede că, într-o situație de urgență, va fi cea care va interveni și va face ceea ce trebuie, însă literatura din psihologie, în special cea despre efectul de spectator, spune că ne înșelăm amarnic în această privință”, a precizat Kohen pentru publicația Universității.

Efectul de spectator sau „bystander effect” este un fenomen psihologic bine documentat care arată că majoritatea oamenilor au șanse mici să ajute o victimă, mai ales dacă sunt și alte persoane prezente. Totodată, majoritatea oamenilor sunt dominați, cum este și firesc peste tot în regnul animal, de instinctul de autoconservare, ceea ce îi face să stea deoparte decât să-și riște viața pentru a salva pe cineva într-o situație extrem de periculoasă. De exemplu, un om care preferă să fugă când o persoană foarte brutală își încolțește victima, tocmai de frică să nu ajungă și el atacat. Există, însă, o minoritate umană, numită de Kohen „upstanders”, care reușește să-și anihileze involuntar acel instinct de autoconservare și să treacă la acțiune. Sunt acei oameni care iau atitudine indiferent de riscuri.

Empatia și „imaginația eroică”

Unul dintre cele mai importante atribute ale eroului este empatia. De acolo pleacă totul, spun specialiștii. Aproape toți posedăm empatie sau capacitatea de a înțelege sentimentele celorlalți. Ei bine, eroii au o capacitate sporită. Empatia lor nu ține cont de cercul lor social sau de zona de confort. Majoritatea oamenilor sunt mai empatici cu cei din cercul lor intim, din categoria lor profesională sau din zona lor geografică și rasială, tocmai fiindcă îi înțeleg mai ușor. Eroii au o empatie extinsă, care nu ține cont de toate aceste caracteristici.

„Eroii au un cerc empatic mai larg. Ei recunosc faptul că oamenii care par foarte diferiți de ei sunt, de fapt, exact ca ei. Majoritatea oamenilor empatizează mai mult cu cei care le seamănă”, adaugă Kohen pentru Nebraska Today. Specialiștii spun că extinderea empatiei dincolo de cercul profesional, rasial sau regional poate fi realizată cu ajutorul lecturii. Beletristica este un punct de plecare excelent, în primul rând fiindcă cititul îi familiarizează pe oameni cu protagoniști care sunt foarte diferiți de ei înșiși.

Pe lângă empatie, eroii mai au un atribut deosebit de interesant, care pare desprins din filmele Matrix: ei se gândesc cum ar proceda într-o situație limită înainte ca aceasta să se întâmple. Ei conștientizează clar ce au de făcut în situații grave, inclusiv repercusiunile posibile. Pe scurt, ei își răspund singuri la întrebarea „ce ai face într-o anumită situație”. Interesant este faptul că, deși sunt conștienți că-și pot pierde viața sau că, cel mai probabil, o intervenție a lor în acea situație le va fi fatală, ei tot vor acționa, ca o predestinare. De exemplu, Christopher Norman, un britanic care a oprit un atacator înarmat într-un tren din Europa, a declarat după incident că discutase exact despre acea situație cu un prieten polițist, cu doar câteva săptămâni înainte.

Specialiștii în psihologie spun că „imaginația eroică”, așa cum este numit fenomenul, este de fapt un antrenament mental. Atunci când te vizualizezi intervenind, îți reduci timpul de reacție și „șocul” noutății în momentul crizei. Creierul tău are deja un scenariu de urmat, ceea ce contracarează „înghețul” cauzat de frică. Totodată, eroii conștientizează riscul morții și acceptă riscul în schimbul integrității lor morale.

O educație constantă a binelui și întrajutorării

O altă caracteristică a eroului care poate fi educată este obiceiul de a ajuta. Specialiști precum Ari Kohen spun că obiceiul de a ajuta poate fi antrenat, ideal din copilăria mică, prin gesturi mici, cotidiene. De exemplu: să ajuți o persoană în vârstă cu plasele de cumpărături, să ții ușa de la bloc unei persoane cu mâinile ocupate, să oferi locul în autobuz sau să ajuți o mamă care se descurcă greu cu un copil mic. Toate acestea funcționează ca un antrenament. Creierul învață să identifice nevoile altora și, totodată, învață cum să acționeze rapid când le identifică.

„Trebuie să îți formezi obiceiul de a face lucruri pentru ceilalți, trebuie să îți formezi obiceiul de a observa de ce anume au nevoie ceilalți de la tine”, precizează Kohen. Dintre toate atributele comune ale eroilor, obiceiul de a ajuta este cel mai ușor de învățat și de pus în practică de orice persoană. Este cel mai accesibil.

Al patrulea atribut comun eroilor și, totodată, esențial al eroismului este pregătirea de specialitate. De obicei, eroii au o anumită pregătire specială sau au calități care îi ajută să poată salva viața cuiva. Sunt, de regulă, buni înotători, au un fizic bine antrenat, au un psihic puternic, știu să acorde primul ajutor, știu să lupte sau să gestioneze o situație tensionată. Faptul că dețin mai multe competențe le crește acestor persoane și încrederea în sine, ceea ce îi ajută să intervină mai rapid și mai eficient.

Studiile au arătat, de asemenea, că efectul de spectator este mai slab în rândul celor care dețin o formă de instruire specifică. De exemplu, în cazul unui atac armat într-un mijloc de transport, petrecut acum câțiva ani, agresorul a fost pus la pământ de patru pasageri; doi dintre aceștia aveau pregătire militară. Studiile psihologice arată că, în momentul în care simți că ai abilitățile necesare pentru a rezolva o problemă, bariera mentală a fricii scade semnificativ. Antrenamentul transformă reacția de panică în acțiune procedurală. În loc să te întrebi „Ce ar trebui să fac?”, corpul tău trece automat la „Pasul 1, Pasul 2”.

Impulsivitatea, un punct forte al eroilor

Alți specialiști, precum Punit Shah de la Departamentul de Psihologie al Universității din Bath, adaugă la această listă și un anumit tip de impulsivitate înnăscută. Sunt acei oameni cărora le place adrenalina, firi aventuroase. „Oamenii care acționează rapid și sunt mai impulsivi au șanse mai mai mari să se implice în acte de eroism. Nu există o trăsătură de personalitate eroică în sine, dar cred că unul dintre elementele care contribuie la aceasta este spiritul de aventură sau predispoziția către risc”, precizează acesta pentru BBC.