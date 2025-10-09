Căini și pisici, mâncare potrivită. ”Meniul” PURINA® potrivit pentru prietenul tău blănos

În România, aproape jumătate din câini sunt hrăniți cu hrană specifică, în timp ce numai 37% dintre pisici consumă același tip de hrană, potrivit datelor disponibile prin mai multe sondaje. Medicii veterinari recomandă mâncare specifică, dar procesul de schimbare a alimentației este lung și complex, după cum explică Ioana Mocanu, Group Brand manager Omnichannel Brands Purina Adriatice, Bulgaria și România, Nestlé.

Câte pisici, câți câini avem în sau pe lângă casă, în România?

România are un inventar semnificativ de animale de companie: estimările pentru 2025 indică aproximativ 4,6 milioane de pisici și 4,1 milioane de câini, înregistrați în evidențe oficiale. De fapt, populațiile de câini și pisici sunt mult mai mari, dacă luăm în considerare animalele fără stăpân și cele din zonele montane. Procentele raportate pentru gospodării arată că aproximativ 49% din gospodării au cel puțin o pisică și circa 42% au cel puțin un câine, plasând România în fruntea țărilor UE după numărul de pisici pe gospodărie.

Cu ce-și hrănesc românii animalele de casă?

Ca și la om, sănătatea companionilor noștri trece și prin stomac și depinde și de ceea ce mănâncă. Observăm o atenție crescută pentru: produse cu ingrediente naturale, precum și formule adaptate nevoilor speciale (alergii, sensibilități, vârstă). De asemenea, transparența în privința ingredientelor, precum și grija față de mediu prin tranziția la ambalaje reciclabile devin criterii de achiziție pentru stăpâni. Consumatorii caută din ce în ce mai mult calitate și responsabilitate.

Procesul de producție a hranei specifice asigură faptul că materiile prime sunt atent selecționate pentru contribuția la valoarea nutritivă și calitativă a produsului finit, iar loturile de produse sunt livrate din fabrică doar după ce îndeplinesc toate criteriile de siguranță alimentară și verificările de calitate. Creșterea semnificativă a procentului de animale hrănite astfel în ultimii ani sugerează potențialul semnificativ de creștere al categoriei, precum și eforturile de educare despre beneficiile nutriției complete și echilibrate.

Ioana Mocanu, Group Brand manager Omnichannel Brands Purina Adriatice, Bulgaria și România, Nestlé

Ce rol au medicii veterinari în această schimbare?

Aproape 2000 de medici veterinari colaborează în toată țara cu PURINA®, unul din cei mai mari producători de hrană de pisici și câini la nivel mondial, deținut de Nestlé, formând una din cele mai extinse rețele ce colaborează pentru sănătatea și bunăstarea animalelor de companie din România.

Colaborarea cu medicii veterinari reprezintă un pilon principal al filozofiei noastre. Procesul de inovare și cercetare în Purina înglobează echipe de cercetare internă, centre de nutriție și colaborări cu medici veterinari și clinici pentru dezvoltarea unor noi produse și soluții nutriționale pentru diferite sensibilități și patologii, precum și studii de toleranță, acceptabilitate și eficiență nutrițională.

În practică, acest lucru înseamnă: consultări clinice pentru formulare, studii controlate (trialuri), feedback clinic post-lansare și programe educaționale pentru medici veterinari. Aceste colaborări asigură că rețetele răspund atât nevoilor nutriționale, cât și celor medicale (ex.: diete pentru insuficiență renală, afecțiuni dermatologice sau digestive). În plus față de inovare și cercetare la nivel internațional, prin colaborarea la nivel local cu cei aproape 2000 de medici veterinari lucrăm zilnic la dezvoltarea unui ecosistem ce are în centru nevoile animalului de companie, prin promovarea prevenției și a unei nutriții de înaltă calitate ca prim pas pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă.

Ce inițiative are Purina, atât pe partea de produse, cât și pe partea de educație?

La Purina, considerăm că animalele de companie sunt parte din familie, iar Purina susține legătura specială dintre oameni și animalele lor, precum și de a sublinia angajamentul nostru față de bunăstarea acestora – prin nutriție de calitate, dar și prin programe sociale și educaționale, astfel încât cât mai multe familii din România să se bucure de animale de companie sănătoase și fericite.

Dincolo de nutriția avansată, PURINA® investește și în inițiative de responsabilitate socială: susține adopțiile de animale fără stăpân, sprijină ONG-urile locale și derulează programe de educație pentru copii și familii despre cum să îngrijească responsabil animalele.

PURINA® contribuie și la dezvoltarea și consolidarea comunității iubitorilor de animale de companie din România. Programul PURINA® Better Together oferă sprijin și resurse pentru a ajuta deținătorii de animale să le ofere o nutriție adecvată și sănătoasă, să promoveze activitatea fizică și încurajează adoptarea responsabilă a animalelor.

Legătura dintre animalele de companie și oameni este unică și cunoscând beneficiile la nivel emoțional, Nestlé România a implementat în anul 2022 proiectul Pets at Work, care oferă posibilitatea angajaților să își poată aduce cățeii cu ei la birou. PURINA® încurajează orice companie care își dorește să adopte acest program și poate pune la dispoziție regulile inițiativei (detalii).

Un ”meniu” complet

Portofoliul PURINA® este variat și asigură hrana optimă pentru câini și pisici cu mărci precum PRO PLAN®, PRO PLAN® Veterinary Diets, Cat & Dog CHOW®, Gourmet®, Felix®, ONE®, Friskies® și Darling®. De peste 125 de ani PURINA® își folosește expertiza pentru a oferi produse adaptate nevoilor nutriționale specifice în funcție de talie, vârstă sau alte particularități medicale. Gama PRO PLAN® Veterinary Diets (detalii) ajută la gestionarea afecțiunilor medicale, valorificând puterea științei și a celor mai recente cercetări în domeniul nutriției pentru a oferi formule inovatoare, cum este și produsul adresat afecțiunilor neurologice la câine, unic în România.

Află mai multe despre PURINA® România.