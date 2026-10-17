 Bunicile canotoare sfidează vârsta și fac performanță la 80 de ani. Care este secretul lor | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 17 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Bunicile canotoare sfidează vârsta și fac performanță la 80 de ani. Care este secretul lor

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Opt femei cu o vârstă medie de 80 de ani se pregătesc pentru o performanță fără precedent la celebra regată Head of the Charles, din Statele Unite.

Competiție de canotaj
Femeile care sfidează vârsta Foto: X/Captură video

Cele opt sportive fac parte din Marin Rowing Association, în California, și urmează să devină primul echipaj feminin de canotaj format din octogenare care participă la Head of the Charles, una dintre cele mai mari competiții de profil, potrivit National Geographic.

Performanța este cu atât mai neobișnuită cu cât membrele echipei nu au fost selecționate dintre cele mai puternice sportive de peste 80 de ani din Statele Unite. Ele provin din același club și multe se antrenează împreună de ani întregi, de trei sau patru ori pe săptămână. Șapte dintre cele opt sunt și bunici.

Cea mai în vârstă dintre ele, Arlene Killpack, are 85 de ani și a descoperit canotajul abia la începutul anilor ’90. În tinerețe, într-o perioadă în care oportunitățile sportive pentru femei erau mult mai limitate, nici măcar nu credea că ar putea ajunge să facă parte dintr-o echipă.

Ce spun cercetătorii despre sport după 80 de ani

Exemplul lor este relevant și pentru cercetarea privind longevitatea. O mare parte din ceea ce știm despre organismul persoanelor de 80 de ani provine din studierea unor oameni care au renunțat la exercițiile fizice cu zeci de ani înainte.

Lorcan Daly, cercetător în domeniul sportului și exercițiului fizic la Technological University of the Shannon din Irlanda, susține că persoanele care continuă să se antreneze oferă o perspectivă diferită asupra efectelor reale ale îmbătrânirii. Chiar și la 80 de ani, capacitatea aerobă, forța și puterea musculară pot răspunde antrenamentului.

Există însă puține date despre sportivele ajunse la asemenea vârste. O analiză publicată în 2026, care a trecut în revistă patru decenii de cercetări, a identificat numai 29 de studii despre influența vârstei asupra rezistenței atletelor, cele mai multe vizând femei de 40, 50 sau 60 de ani. Femeile de peste 70 și 80 de ani rămân insuficient studiate.

Somn, proteine și antrenamente adaptate vârstei

Sportivele și-au adaptat singure o parte din rutină. Pun accent pe odihnă și consumul de proteine, își gestionează mai atent energia și încearcă să reducă zahărul adăugat. Unele au renunțat în mare parte și la alcool.

La fel de importantă pare însă componenta socială. Prieteniile formate în jurul canotajului le-au ajutat să continue antrenamentele, să treacă peste accidentări și să se adapteze împreună schimbărilor aduse de vârstă.

Pentru cele opt femei, miza cursei de la Boston depășește astfel rezultatul sportiv. Participarea lor oferă un exemplu rar despre ce poate face organismul feminin după 80 de ani atunci când activitatea fizică rămâne o constantă a vieții.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A fost elucidat misterul cadavrului găsit într-un butoi în apele secate ale Lacului Mead. Ipotezele poliției au fost date peste cap
digi24.ro
image
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
stirileprotv.ro
image
Cine a avut grijă de Călin Georgescu în cele două săptămâni de arest. Decizia neașteptată a soției sale, Cristela
gandul.ro
image
Ce este un „oraș-burete” și de ce Europa pariază pe această soluție. Bucureștiul are o mare problemă
mediafax.ro
image
5 concluzii de care Daniel Pancu ar trebui să țină cont înainte de Rapid – Corvinul
fanatik.ro
image
Cum a ajuns gigantul elvețian VAT să investească masiv în România. Valvele fabricate la Arad sunt folosite în industria semiconductorilor
libertatea.ro
image
„So much bruiaj". Cristela cere intervenția SUA pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Interviu cu un influencer care ar fi spălat bani
digi24.ro
image
A divorțat de celebrul fotbalist după numai un an de căsnicie: „Parcă aș fi fost supusă unei operații pe cord deschis”
gsp.ro
image
A apărut prima mașină care zboară și imaginile au strâns zeci de milioane de vizualizări! Prețul de pornire e complet neașteptat
digisport.ro
image
Se schimbă oficial modul în care este măsurat timpul. Ce se întâmplă din 20 mai 2027
click.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
antena3.ro
image
Bucovineanul care a plecat la Londra fără acte în 1998 şi a construit acolo un grup cu afaceri de zeci de milioane de lire lansează Bucovina Connect, un proiect pentru turism şi investiţii în regiunea natală
zf.ro
image
Gestul unei românce pe aeroportul din Miami a salvat viața unui bărbat. Elena nu a stat o clipă pe gânduri
observatornews.ro
image
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are Boitași Marian Gigi
cancan.ro
image
Care sunt cele două perioade din viață în care oamenii îmbătrânesc cel mai rapid? Nu se întâmplă la pensie!
newsweek.ro
image
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
prosport.ro
image
Averea Gabrielei Firea, în cifre. Detaliul care iese în evidenţă în declaraţie, valoarea obiectelor...
playtech.ro
image
Cât costă un weekend într-un oraș european unde berea este mai ieftină decât în București. Poți vedea și un meci de top
fanatik.ro
image
Peste 2.100 de hectare de pădure și vegetație au ars în ultimele două luni la Herculane. Parchetul Militar a început o anchetă și sunt mai multe cereri de demisii
ziare.com
image
Cel mai bogat om din Ucraina a vorbit despre războiul cu Rusia: ”Sunt convins că așa va fi”
digisport.ro
image
Condimentul românesc care costă 35.000 de euro kilogramul! Delicatesele de lux care fac senzație la un târg din București
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Guvernul Luca Niculescu schimbă harta României! DECIZIE de ULTIMĂ ORĂ
romaniatv.net
image
Procentul cu care cresc pensiile. Anunțul ministrului propus la Muncă, Florin Manole
mediaflux.ro
image
Vlad Chiricheș face dezvăluiri șocante din vestiarul echipei: „Nu știu dacă a mai spus cineva asta până acum”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Sfaturile juridice oferite de inteligența artificială, în vizorul unui proiect de lege. Ce s-ar putea schimba pentru ChatGPT în România
actualitate.net
image
Andra a dezvăluit o surpriză din noul sezon RAT: “Uneori suntem 5 la masa juriului!” Cine este noul jurat
click.ro
image
Mircea Bravo, surpriză de proporții pentru Bunica Lenuța. Ce a făcut femeia la 78 de ani. „De ăsta ne cumpărăm amândoi, până nu mor”
click.ro
image
Doi soți pensionari, găsiți decapitați în Italia. Fiul lor, principalul suspect în anchetă
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
Charlize Theron GettyImages (1) jpg
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”
okmagazine.ro
Portretul lui Nicolas Fouquet, de Charles Le Brun
Căderea lui Nicolas Fouquet, omul care a sfidat fără voie gloria lui Ludovic al XIV-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Alimentul super ieftin care prelungește viața în familia lui Dorel Vișan: „De ce credeți că țăranii trăiau mult?”
image
Andra a dezvăluit o surpriză din noul sezon RAT: “Uneori suntem 5 la masa juriului!” Cine este noul jurat

OK! Magazine

image
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”