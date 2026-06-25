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AQUA Carpatica și aplicația GEMA Space își unesc forțele într-un parteneriat dedicat părinților și copiilor

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AQUA Carpatica, brand premium de apă minerală naturală cunoscut pentru exigența privind puritatea și transparența informațiilor de pe etichetă, și GEMA Space, aplicația mobilă dedicată părinților din București și Ilfov, anunță un parteneriat construit pe o viziune comună: grija pentru copii și sprijinul real oferit părinților, în fiecare etapă din viața de familie.

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GEMA Space a fost concepută pentru a reduce încărcarea mentală și timpul pe care părinții îl petrec în căutarea activităților, serviciilor și resurselor de care au nevoie pentru copiii lor. AQUA Carpatica a susținut mereu informarea corectă și aduce în această colaborare expertiza sa de peste un deceniu pe piața românească, răspunzând la întrebările părinților legate de hidratare, din perioada sarcinii și până la adolescență, fie că este vorba despre calitatea apei, fie despre sfaturi și recomandări practice. Astfel, cei doi parteneri își propun să acopere nevoia părinților de a avea informații relevante mereu la îndemână.

Primul eveniment comun: prima ediție a Festivalului Mamaz

Parteneriatul a fost anunțat oficial în cadrul primei ediții a Festivalului Mamaz, desfășurată în perioada 12-13 iunie 2026, la Cercul Militar Național din București, un proiect dedicat sănătății mintale, educării, informării și bunăstării mamelor din România. AQUA Carpatica și GEMA Space au participat împreună la eveniment cu o activare ce a servit ca punct de hidratare și de informare pentru părinții și viitorii părinți prezenți la festival:

„Pentru AQUA Carpatica, grija pentru sănătatea copiilor este o misiune asumată, iar ea începe acolo unde se naște orice încredere: în informația corectă și în produse pe care părinții le pot verifica ei înșiși. Parteneriatul cu Gema Space ne așază exact acolo unde părinții au nevoie de noi, în gesturile mărunte ale fiecărei zile, în informațiile care le fac viața mai simplă. Prima ediție a Festivalului Mamaz a fost contextul firesc pentru a deschide această colaborare, alături de o comunitate de părinți atenți, curioși și sincer interesați de informație de calitate." - Valentina Vesler, Head of PR & Communication, AQUA Carpatica

Despre GEMA Space

GEMA Space s-a născut dintr-o nevoie personală a fondatoarei Andreea Buraga, care, devenită mamă, se trezea căutând constant informații risipite în zeci de locuri și greu de filtrat. Astfel a luat naștere aplicația pe care și-ar fi dorit-o ea însăși:

„Când construiești ceva pentru părinți, înțelegi repede că nu le poți rezolva pe toate singur. De aceea căutăm parteneri care duc grija mai departe, fiecare în zona lui. Cu AQUA Carpatica împărtășim același respect pentru calitate și pentru încrederea părinților: noi răspundem la întrebările despre activitățile și serviciile din viața de zi cu zi a copilului, ei la cele despre hidratarea lui corectă. Ne dorim să aducem părinților și mai multă valoare, alături de parteneri cu expertiză reală, care știu lucrurile pe care noi nu le știm. Un parteneriat care se simte firesc, pentru că pornește din aceeași grijă."- Andreea Buraga, fondator, GEMA Space

Astăzi, GEMA Space este un hub digital care centralizează, într-un singur loc, informații despre sarcină, copii și părinți, alături de un calendar zilnic de activități organizate pe vârste, categorii, zone și nevoi. Printre funcționalitățile aplicației se numără:

●      Calendar cu activități, evenimente și idei pentru copii, actualizat zilnic

●      Filtre inteligente în funcție de vârstă, categorie, zi și zonă

●      Vizualizare pe hartă, pentru a descoperi rapid opțiunile din apropiere

●      Peste 5.000 de servicii pentru familie, reunite într-un singur loc

●      Informații structurate pentru fiecare etapă, de la sarcină până la adolescență

●      Abonament de familie, cu acces de pe două conturi pentru ambii parteneri și listă de favorite partajată, astfel încât planurile familiei să poată fi organizate împreună

Lansată în urmă cu aproape șase luni, GEMA Space se află într-o creștere constantă, ca răspuns la o nevoie tot mai clară a părinților: un spațiu structurat, curatoriat și foarte ușor de folosit. Ca urmare a noului parteneriat, aplicația va integra și informații despre hidratare, completând astfel paleta de recomandări utile pentru părinți. Aplicația este disponibilă pentru descărcare în App Store și Google Play.

Despre AQUA Carpatica

Prezent pe piață încă de la finalul anului 2010, AQUA Carpatica este brandul premium de apă minerală naturală care a redefinit puritatea, cu un portofoliu dedicat întregii familii, inclusiv produse create special pentru copii, precum AQUA Carpatica Kids. AQUA Carpatica Kids este produsul creat special pentru copii, cu un design adaptat și un dop care curge doar atunci când bei, permițându-le celor mici să se hidrateze singuri, în siguranță. Conform standardelor de calitate ale brandului, AQUA Carpatica Kids este cea mai pură apă pentru copii din categoria apelor minerale naturale plate oligominerale din România, în ambalaje pentru copii, din punct de vedere al conținutului de nitrați.

Parteneriatul dintre AQUA Carpatica și GEMA Space reflectă o întâlnire firească între tehnologie și grija pentru sănătatea copiilor: două branduri care, dincolo de domenii diferite de activitate, răspund aceleiași nevoi, aceea a părinților de a avea acces la informații și produse de încredere, adaptate fiecărei etape din viața de familie. Festivalul Mamaz a marcat, astfel, începutul unei colaborări pe care cele două branduri și-o doresc de lungă durată, cu noi inițiative comune dedicate părinților.

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