Horoscop vineri, 27 martie. O zodie pune accent pe petreceri și evenimente sociale, alta are probleme cu prietenii

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 27 martie.

Berbec

Iubire - Problemele cu prietenii se pot extinde și în familie. Nu e cazul să le amestecați.

Sănătate - E nevoie de timp și energie pentru a face față provocărilor zilei. Alungați gândurile pesimiste, căci vă strică ziua!

Bani - Aveți mare dilemă legată de viitor. Nu-i momentul deciziilor radicale, ci doar a culegerii de informații.

Taur

Iubire - Cei dragi vă solicită să le faceți diferite servicii. Ajutați, dar cu măsură și în funcție de prioritățile personale.

Sănătate - Unele simptome constante și repetitive vă forțează să faceți o vizită în cabinetul specialistului.

Bani - Dezechilibrul emoțional vă limitează capacitatea de a judeca detaliile profesionale obiectiv. Cereți suport colegilor!

Gemeni

Iubire - Petrecerile și evenimentele sociale de complezență amânate v-au eliberat timpul. Nu vă refuzați ocaziile de a vă simți bine în familie.

Sănătate - Aveți capacitatea de a anticipa diagnosticul pentru cei apropiați. Folosiți această putere și în favoarea voastră.

Bani - Aveți răbdare! Fluxul financiar urmează să reintre pe făgașul direct. Deocamdată, rămâneți în expectativă.

Rac

Iubire - Cei din jur contribuie la starea de bine, dar nu sunt responsabili pentru ea. Ocupați-vă de hobby-uri.

Sănătate - Ieșiți din zona de confort forțat. Vi se modifică tratamentul ori vi se impun restricții fizice sau alimentare.

Bani - Depășiți bariere și câștigați asociați. Ideile sunt atrăgătoare dar verificați istoricul noilor colaboratori.

Leu

Iubire - Sunteți dispus să comunicați mai mult dacă subiectul e axat în principal pe voi. Alt subiect nu contează.

Sănătate - Alegeți din gama largă de tratamente holistice și oferiți-vă câteva ore de răsfăț.

Bani - Puteți obține informații sumare cu un clic, dar și mai detaliate cu două.

Fecioara

Iubire - Să zâmbiți constant, vă ține departe de conflicte dar răbufnirea va fi cu atât mai intensă. Discutați discret nemulțumirile.

Sănătate - Luați inițiativa și mergeți cu prietenii la sport, la dans sau chiar la o oră de paintball. Faceți mișcarea distractivă.

Bani - După ce finalizați treaba pentru voi, ocupați-vă de sarcinile colegilor care solicită suport.

*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.