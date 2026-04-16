Horoscop vineri, 17 aprilie. Berbecii riscă să dezvăluie secrete, iar Scorpionii au probleme cu gestionarea timpului

Lorina, astrologul Click!, avertizează că modul de comunicare și gestionare a reacțiilor poate influența semnificativ parcursul zilei vineri, 17 aprilie. În relații, sănătate și bani, cheia rămâne păstrarea echilibrului și adaptarea la context.

Berbec

Iubire - Păstraţi discreţia. Controlaţi reacţiile şi dezvăluirile. Puteţi scăpa secrete ce trebuie păstrate.

Sănătate - Fiţi mai evaziv. Vedeţi-vă de propriul regim şi program de sport fără să vă anunţaţi agenda la toţi.

Bani - Apelaţi la farmecul personal şi negociaţi unde se poate. Puteţi obţine oferte mai avantajoase decât cele iniţiale.

Taur

Iubire - Să fiţi independent e benefic, dar nu treceţi spre egoism. Cei dragi au nevoie de atenţie.

Sănătate - Renunţaţi la unele concepte şi leacuri învechite şi acceptaţi remedii şi tehnologii actuale.

Bani - Planificaţi paşii următori. Aveţi răbdare cu cheltuielile şi achiziţiile, mai ales de electronice.

Gemeni

Iubire - Posibile tensiuni in cuplu. Cel de alături are și alte interese în afară de cele comune.

Sănătate - Din legume vă luați necesarul de vitamine pentru a vă menține tonici .

Bani - Posibil să vi se propună un act adițional la contractul de muncă prin care să vi se modifice salariul.

Rac

Iubire - Modificați unele principii. Primiți în viața voastră oameni din alte culturi și învățați că nu totul e cum pare la prima impresie.

Sănătate - O carte bună, un concert chiar și ascultat acasă, vă ajută să obțineți starea de bine interior.

Bani - Vă sunt benefice cheltuielile pe lucruri atipice. Mergeți la cumpărături și experimentați. Vă puteți axa și pe obiecte ce țin de noua tehnologie.

Leu

Iubire - Rămâneți cu picioarele pe pământ. Puteți primi lecții de viață sau morală dacă acționați bazat pe scenarii imaginative.

Sănătate - Emoționalul distorsionează starea fizică. Înconjurați-vă de muzică veselă, comedii și natură.

Bani - Puterea stă în asociere. Fiți proactiv cu potențialii clienți și investiți în lecții de comunicare.

Fecioară

Iubire - Amânați izbucnirile de spontaneitate. Fiți tradiționaliști, petreceți timp doar cu cei foarte apropiați.

Sănătate - Întrebați-vă ce ar aduce mai multă stabilitate în emoții și starea fizică. Renunțați la eforturi intense.

Bani - Cresc responsabilitățile. Vă avantajează pentru că vă ocupă timpul și vă scot din rulajul mental și de îngrijorare.

* Informaţiile din acest articol nu au bază ştiinţifică.