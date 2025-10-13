search
Luni, 13 Octombrie 2025
Regal cultural pentru iubitorii de teatru. Programul Festivalului Național de Teatru

Publicat:

Festivalul Național de Teatru, cel mai mare eveniment de acest fel dedicat iubitorilor de artă dramatică din România, va avea loc la Bucurelti,  între 17 și 26 de octombrie. În această perioadă, spectatorii vor putea vedea cele mai apreciate spectacole din stagiunea 2024-2025. De asemenea, vor putea participa la un maraton de lansări de carte. Ediția cu numărul 35 a ,,Festivalului Național de Teatru" are ca temă un îndemn: ,,Te privește!".

Afișul ,,Festivalului Național de Teatru" SURSA fnt.ro
Cum au fost alese spectacolele din acest an

Spectacolele  incluse pe agenda festivalului au fost alese după vizionarea și analiza a peste 200 de piese din toată țara, care au avut premiera în stagiunea teatrală 2024-2025, se arată pe site-ul fnt.ro. 

Cei care au ales fac parte din echipa curatorială a festivalului, formată din Raluca Cîrciumaru (critic de teatru), Alina Epîngeac (critic de teatru) și Ionuț Sociu (dramaturg și jurnalist cultural). Acestora li s-a alăturat și un artist asociat, regizorul Radu Afrim.

Iubitorii de dramaturgie vor putea viziona spectacolele selectate între 17 și 26 octombrie. Biletele se găsesc pe toate platformele de vânzare ale fiecărui teatru gazdă, precum și la casele acestora  de bilete.  Multe dintre spectacole sunt deja sold out. 

Festivalul este produs de UNITER - Uniunea Teatrală din România. 

Spectacolele pe care le puteți urmări în cadrul FNT 35

Vineri, 17 octombrie

- ,,Alaska", de Elisa Wilk, în regia lui Aba Sebestyén

17:00 și 21:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

- ,,Moarte la Teatrul de Revistă", spectactacol scris și regizat de Gabriel Sandu

17:30 – Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”

- ,,Grădina de sticlă", după un roman de Tatiana Țîbuleac, în regia lui Petru Hadârcă

18:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio 

Sâmbătă, 18 octombrie

- ,,Toaca", un spectacol de dans de: Andreea Gavriliu, Mădălina Dan și Ștefan Lupu

16.00 și 21.00 – Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”

- „Jurnal de România #AiciSeViseazăLaSchimbare”, spectacol scris și regizat de Carmen Lidia Vidu

16:00 – Teatrul Masca, Sala Mare

- ,,Respirații (Lungs)", de Duncan Macmillan, în regia lui Cristian Ban

16:00 – Teatrul Mic, Sala Atelier (str.Constantin Mille, nr.16) 

- ,,Casa dintre blocuri", un spectacol scris și regizat de Radu Afrim

 18:30 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”

- ,,Un inamic al poporului", de Henrik Ibsen, în regia lui Radu Iacoban

18:30 – Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”

- ,,Patimile sexului frumos în Epoca de Aur (așa cum le vedem la televizor)", de Selma Dragoș și Elena Morar, în regia Selmei Dragoș

18:30 – Teatrul Nottara, Sala „George Constantin”

- ,,Aer", de Corina Moise, în regia Letei Popescu

21:00 – Teatrul Metropolis București, Sala Mică

Imagine din spectacolul „Jurnal de România #AiciSeViseazăLaSchimbare”, FOTO Sabina Costinel
Duminică, 19 octombrie

- „Jurnal de România #AiciSeViseazăLaSchimbare”, spectacol scris și regizat de Carmen Lidia Vidu

16:00 – Teatrul Masca, Sala Mare

- „E doar sfârșitul lumii", de  Jean-Luc Lagarce, în regia lui Eugen Jebeleanu

17:00 și 21:00 – Recul. Remediu Cultural (Bld. Splaiul Unirii, nr.160)

- „Zi de bucurie”, de Arne Lygre, în regia lui Radu Afrim

18:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio

- ,,Un inamic al poporului", de Henrik Ibsen, în regia lui Radu Iacoban

18:30 – Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”

- ,,Patimile sexului frumos în Epoca de Aur (așa cum le vedem la televizor)", de Selma Dragoș și Elena Morar, în regia Selmei Dragoș

18:30 – Teatrul Nottara, Sala „George Constantin”

- ,,Richard al III-lea", de William Shakespeare, în regia lui István Albu

20:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”

- - ,,Aer", de Corina Moise, în regia Letei Popescu

21:00 – Teatrul Metropolis București, Sala Mică

- ,,Canin", adaptare liberă după filmul Kynodontas de Yorgos Lanthimos și Efthimis Filippou, în regia lui Botond Nagy

 21:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

- - ,,Respirații (Lungs)", de Duncan Macmillan, în regia lui Cristian Ban

 21:30 – Teatrul Mic, Sala Atelier (str.Constantin Mille, nr.16)

Imagine din spectacolul ,,Canin" FOTO Bristena Photography/ Cristina Gânj
Luni, 20 octombrie

- ,,Nunta însângerată", de Federico García Lorca, în regia lui Hunor Horváth

17:00 și 21:00 – Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu” 

- ,,Canin", adaptare liberă după filmul Kynodontas de Yorgos Lanthimos și Efthimis Filippou, în regia lui Botond Nagy

 18:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

- ,,Don Quijote", de James Fenton, după romanul „Don Quixote” de Miguel Cervantes, în regia lui Alexandru Dabija

18:00 – Teatrul ACT București

- ,,Vicontele", de Eugène Ionesco, în regia lui Slava Sambriș

19:00 – ARCUB, Sala Mare

- „Regina nopții”, spectacol scris și regizat de Leta Popescu

 20:30 – Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”  

- ,,Rătăcirea", de Doru Vatavului, în regia lui Irisz Kovacs

21:00 – Teatrul Metropolis, Sala Mică 

Marți, 21 octombrie

- ,,Vicontele", de Eugène Ionesco, în regia lui Slava Sambriș

18:00 – ARCUB, Sala Mare

- ,,Rătăcirea", de Doru Vatavului, în regia lui Irisz Kovacs

18:00 – Teatrul Metropolis, Sala Mică

- ,,Lungul drum al zilei către noapte", de  Eugene O’Neill, în regia lui Timofei Kuliabin

18:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”

- ,,Don Quijote", de James Fenton, după romanul „Don Quixote” de Miguel Cervantes, în regia lui Alexandru Dabija

20:30 – Teatrul ACT București

- „Regina nopții”, spectacol scris și regizat de Leta Popescu

20:30 – Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei” 

Imagine din spectacolul ,,Regina Nopții" FOTO Costel Crafciuc
Miercuri, 22 octombrie

- ,,Furtuna", de William Shakespeare, în regia lui Viktor Bodó

17:00 și 21:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

- ,,Iona", de Marin Sorescu,  în regia lui Silviu Purcărete

17:00 și 21:00 – Teatrul ODEON, Sala Majestic

- ,,Incendii", de Wajdi Mouawad, în regia lui  Alexandru Mâzgăreanu

18:00 – Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”

- ,,Ferma Animalelor",  Andrei Huțuleac după „Ferma Animalelor” de George Orwell, în regia lui Andrei Huțuleac

19:00 – Teatrul Mic, Sala Atelier (str.Constantin Mille, nr.16)

- ,,Am bombardat New Heaven", de  Joseph Heller, în regia lui László Bocsárdi

19:00 – Opera Națională București

- „Orașul comoară”, de Petro Ionescu,  în regia lui David Schwartz

19:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Atelier

- „Proorocul Ilie”, de Tadeusz Słobodzianekîn regia lui Botond Nagy

20:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio

Joi, 23 octombrie

- ,,Lecția", de Eugène Ionesco, în regia lui Bobi Pricop

17:00 și 21:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”

- ,,Incendii", de Wajdi Mouawad, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu

18:00 – Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”

- „Orașul comoară”, de Petro Ionescu, în regia lui David Schwartz

18:30 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Atelier

- „Mândrie și prejudecată (un fel de)”, de Isobel McArthur, după romanul lui Jane Austen, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu

19:00 – Teatrul EXCELSIOR, Sala „Ion Lucian”

- ,,Trei surori", de A.P. Cehov,  în regia lui Theodor-Cristian Popescu

19:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio

- ,,Ferma Animalelor", Andrei Huțuleac după „Ferma Animalelor” de George Orwell, în regia lui Andrei Huțuleac

21:00 – Teatrul Mic, Sala Atelier (str.Constantin Mille, nr.16)

Imagine din spectacolul ,,Ferma Animalelor" FOTO Anastasia Atanasoska
Vineri, 24 octombrie

- „Reconstituirea”, spectacol adaptat și regizat de Catinca Drăgănescu

17:00 și 21:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

- ,,Un înger sosește la Babilon", de Friedrich Dürrenmatt, în regia lui  László Bocsárdi

17:00 și 21:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

- „Mândrie și prejudecată (un fel de)”, de Isobel McArthur, după romanul lui Jane Austen, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu

24 octombrie | 18:00 – Teatrul EXCELSIOR, Sala „Ion Lucian”

- ,,Lina", de Alexandra Felseghi, în regia Adinei Lazăr

20:30 – Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”

Sâmbătă, 25 octombrie

- ,,În zori, lumina e mai aspră", de Mihaela Michailov,  în regia lui  Adi Apostoll

17:00 – Centrul Replika

- ,,Goodbye, Lenin!", de Wolfgang Becker și Bernd Lichtenberg, în regia lui Eugen Jebeleanu

17:00 – Teatrul Metropolis, Sala Mare

- ,,Lina", de Alexandra Felseghi, în regia Adinei Lazăr

19:00 – Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”

- „Mary Stuart”, adaptare de Robert Icke, după Friedrich Schiller, în regia lui Andrei Șerban

 19:30 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio

- ,,Mesia", de Martin Sherman, în regia lui Andrei Măjeri

19:30 – Teatrul Evreiesc de Stat

- ,,TEATRO LÚCIDO la malul infinitului", spectacol scris și regizat de Radu Afrim

20:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”

- ,,Janovics",  în regia lui Attila Vidnyánszky Jr.

20:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

Duminică, 26 octombrie

- ,,În zori, lumina e mai aspră", de Mihaela Michailov, în regia lui Adi Apostoll

17:00 – Centrul Replika

- ,,Janovics", în regia lui Attila Vidnyánszky Jr.

17:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

- „Mary Stuart”, adaptare de Robert Icke, după Friedrich Schiller, în regia lui Andrei Șerban

18:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio

- ,,TEATRO LÚCIDO la malul infinitului", spectacol scris și regizat de Radu Afrim

 19:30 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”

- ,,Mesia", de Martin Sherman, în regia lui Andrei Măjeri

19:30 – Teatrul Evreiesc de Stat

- ,,Goodbye, Lenin!", de Wolfgang Becker și Bernd Lichtenberg, în regia lui Eugen Jebeleanu

21:00 – Teatrul Metropolis, Sala Mare

Imagine din timpul spectacolului ,,Mary Stuart" FOTO Florin Ghioca
