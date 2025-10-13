Regal cultural pentru iubitorii de teatru. Programul Festivalului Național de Teatru

Regal cultural pentru iubitorii de teatru. Programul Festivalului Național de Teatru0
Festivalul Național de Teatru, cel mai mare eveniment de acest fel dedicat iubitorilor de artă dramatică din România, va avea loc la Bucurelti, între 17 și 26 de octombrie. În această perioadă, spectatorii vor putea vedea cele mai apreciate spectacole din stagiunea 2024-2025. De asemenea, vor putea participa la un maraton de lansări de carte. Ediția cu numărul 35 a ,,Festivalului Național de Teatru" are ca temă un îndemn: ,,Te privește!".
Cum au fost alese spectacolele din acest an
Spectacolele incluse pe agenda festivalului au fost alese după vizionarea și analiza a peste 200 de piese din toată țara, care au avut premiera în stagiunea teatrală 2024-2025, se arată pe site-ul fnt.ro.
Cei care au ales fac parte din echipa curatorială a festivalului, formată din Raluca Cîrciumaru (critic de teatru), Alina Epîngeac (critic de teatru) și Ionuț Sociu (dramaturg și jurnalist cultural). Acestora li s-a alăturat și un artist asociat, regizorul Radu Afrim.
Iubitorii de dramaturgie vor putea viziona spectacolele selectate între 17 și 26 octombrie. Biletele se găsesc pe toate platformele de vânzare ale fiecărui teatru gazdă, precum și la casele acestora de bilete. Multe dintre spectacole sunt deja sold out.
Festivalul este produs de UNITER - Uniunea Teatrală din România.
Spectacolele pe care le puteți urmări în cadrul FNT 35
Vineri, 17 octombrie
- ,,Alaska", de Elisa Wilk, în regia lui Aba Sebestyén
17:00 și 21:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură
- ,,Moarte la Teatrul de Revistă", spectactacol scris și regizat de Gabriel Sandu
17:30 – Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”
- ,,Grădina de sticlă", după un roman de Tatiana Țîbuleac, în regia lui Petru Hadârcă
18:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio
Sâmbătă, 18 octombrie
- ,,Toaca", un spectacol de dans de: Andreea Gavriliu, Mădălina Dan și Ștefan Lupu
16.00 și 21.00 – Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”
- „Jurnal de România #AiciSeViseazăLaSchimbare”, spectacol scris și regizat de Carmen Lidia Vidu
16:00 – Teatrul Masca, Sala Mare
- ,,Respirații (Lungs)", de Duncan Macmillan, în regia lui Cristian Ban
16:00 – Teatrul Mic, Sala Atelier (str.Constantin Mille, nr.16)
- ,,Casa dintre blocuri", un spectacol scris și regizat de Radu Afrim
18:30 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
- ,,Un inamic al poporului", de Henrik Ibsen, în regia lui Radu Iacoban
18:30 – Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”
- ,,Patimile sexului frumos în Epoca de Aur (așa cum le vedem la televizor)", de Selma Dragoș și Elena Morar, în regia Selmei Dragoș
18:30 – Teatrul Nottara, Sala „George Constantin”
- ,,Aer", de Corina Moise, în regia Letei Popescu
21:00 – Teatrul Metropolis București, Sala Mică
Duminică, 19 octombrie
- „Jurnal de România #AiciSeViseazăLaSchimbare”, spectacol scris și regizat de Carmen Lidia Vidu
16:00 – Teatrul Masca, Sala Mare
- „E doar sfârșitul lumii", de Jean-Luc Lagarce, în regia lui Eugen Jebeleanu
17:00 și 21:00 – Recul. Remediu Cultural (Bld. Splaiul Unirii, nr.160)
- „Zi de bucurie”, de Arne Lygre, în regia lui Radu Afrim
18:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio
- ,,Un inamic al poporului", de Henrik Ibsen, în regia lui Radu Iacoban
18:30 – Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”
- ,,Patimile sexului frumos în Epoca de Aur (așa cum le vedem la televizor)", de Selma Dragoș și Elena Morar, în regia Selmei Dragoș
18:30 – Teatrul Nottara, Sala „George Constantin”
- ,,Richard al III-lea", de William Shakespeare, în regia lui István Albu
20:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
- - ,,Aer", de Corina Moise, în regia Letei Popescu
21:00 – Teatrul Metropolis București, Sala Mică
- ,,Canin", adaptare liberă după filmul Kynodontas de Yorgos Lanthimos și Efthimis Filippou, în regia lui Botond Nagy
21:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură
- - ,,Respirații (Lungs)", de Duncan Macmillan, în regia lui Cristian Ban
21:30 – Teatrul Mic, Sala Atelier (str.Constantin Mille, nr.16)
Luni, 20 octombrie
- ,,Nunta însângerată", de Federico García Lorca, în regia lui Hunor Horváth
17:00 și 21:00 – Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”
- ,,Canin", adaptare liberă după filmul Kynodontas de Yorgos Lanthimos și Efthimis Filippou, în regia lui Botond Nagy
18:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură
- ,,Don Quijote", de James Fenton, după romanul „Don Quixote” de Miguel Cervantes, în regia lui Alexandru Dabija
18:00 – Teatrul ACT București
- ,,Vicontele", de Eugène Ionesco, în regia lui Slava Sambriș
19:00 – ARCUB, Sala Mare
- „Regina nopții”, spectacol scris și regizat de Leta Popescu
20:30 – Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”
- ,,Rătăcirea", de Doru Vatavului, în regia lui Irisz Kovacs
21:00 – Teatrul Metropolis, Sala Mică
Marți, 21 octombrie
- ,,Vicontele", de Eugène Ionesco, în regia lui Slava Sambriș
18:00 – ARCUB, Sala Mare
- ,,Rătăcirea", de Doru Vatavului, în regia lui Irisz Kovacs
18:00 – Teatrul Metropolis, Sala Mică
- ,,Lungul drum al zilei către noapte", de Eugene O’Neill, în regia lui Timofei Kuliabin
18:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
- ,,Don Quijote", de James Fenton, după romanul „Don Quixote” de Miguel Cervantes, în regia lui Alexandru Dabija
20:30 – Teatrul ACT București
- „Regina nopții”, spectacol scris și regizat de Leta Popescu
20:30 – Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”
Miercuri, 22 octombrie
- ,,Furtuna", de William Shakespeare, în regia lui Viktor Bodó
17:00 și 21:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură
- ,,Iona", de Marin Sorescu, în regia lui Silviu Purcărete
17:00 și 21:00 – Teatrul ODEON, Sala Majestic
- ,,Incendii", de Wajdi Mouawad, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu
18:00 – Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”
- ,,Ferma Animalelor", Andrei Huțuleac după „Ferma Animalelor” de George Orwell, în regia lui Andrei Huțuleac
19:00 – Teatrul Mic, Sala Atelier (str.Constantin Mille, nr.16)
- ,,Am bombardat New Heaven", de Joseph Heller, în regia lui László Bocsárdi
19:00 – Opera Națională București
- „Orașul comoară”, de Petro Ionescu, în regia lui David Schwartz
19:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Atelier
- „Proorocul Ilie”, de Tadeusz Słobodzianek, în regia lui Botond Nagy
20:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio
Joi, 23 octombrie
- ,,Lecția", de Eugène Ionesco, în regia lui Bobi Pricop
17:00 și 21:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
- ,,Incendii", de Wajdi Mouawad, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu
18:00 – Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”
- „Orașul comoară”, de Petro Ionescu, în regia lui David Schwartz
18:30 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Atelier
- „Mândrie și prejudecată (un fel de)”, de Isobel McArthur, după romanul lui Jane Austen, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu
19:00 – Teatrul EXCELSIOR, Sala „Ion Lucian”
- ,,Trei surori", de A.P. Cehov, în regia lui Theodor-Cristian Popescu
19:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio
- ,,Ferma Animalelor", Andrei Huțuleac după „Ferma Animalelor” de George Orwell, în regia lui Andrei Huțuleac
21:00 – Teatrul Mic, Sala Atelier (str.Constantin Mille, nr.16)
Vineri, 24 octombrie
- „Reconstituirea”, spectacol adaptat și regizat de Catinca Drăgănescu
17:00 și 21:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București
- ,,Un înger sosește la Babilon", de Friedrich Dürrenmatt, în regia lui László Bocsárdi
17:00 și 21:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură
- „Mândrie și prejudecată (un fel de)”, de Isobel McArthur, după romanul lui Jane Austen, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu
24 octombrie | 18:00 – Teatrul EXCELSIOR, Sala „Ion Lucian”
- ,,Lina", de Alexandra Felseghi, în regia Adinei Lazăr
20:30 – Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”
Sâmbătă, 25 octombrie
- ,,În zori, lumina e mai aspră", de Mihaela Michailov, în regia lui Adi Apostoll
17:00 – Centrul Replika
- ,,Goodbye, Lenin!", de Wolfgang Becker și Bernd Lichtenberg, în regia lui Eugen Jebeleanu
17:00 – Teatrul Metropolis, Sala Mare
- ,,Lina", de Alexandra Felseghi, în regia Adinei Lazăr
19:00 – Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”
- „Mary Stuart”, adaptare de Robert Icke, după Friedrich Schiller, în regia lui Andrei Șerban
19:30 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio
- ,,Mesia", de Martin Sherman, în regia lui Andrei Măjeri
19:30 – Teatrul Evreiesc de Stat
- ,,TEATRO LÚCIDO la malul infinitului", spectacol scris și regizat de Radu Afrim
20:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
- ,,Janovics", în regia lui Attila Vidnyánszky Jr.
20:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură
Duminică, 26 octombrie
- ,,În zori, lumina e mai aspră", de Mihaela Michailov, în regia lui Adi Apostoll
17:00 – Centrul Replika
- ,,Janovics", în regia lui Attila Vidnyánszky Jr.
17:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură
- „Mary Stuart”, adaptare de Robert Icke, după Friedrich Schiller, în regia lui Andrei Șerban
18:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio
- ,,TEATRO LÚCIDO la malul infinitului", spectacol scris și regizat de Radu Afrim
19:30 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
- ,,Mesia", de Martin Sherman, în regia lui Andrei Măjeri
19:30 – Teatrul Evreiesc de Stat
- ,,Goodbye, Lenin!", de Wolfgang Becker și Bernd Lichtenberg, în regia lui Eugen Jebeleanu
21:00 – Teatrul Metropolis, Sala Mare