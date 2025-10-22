Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 22 octombrie 2025

Miercuri, 22 octombrie

TNR la FNT

12.00 UNITER

Trilogia Labdacizilor

(„Oedip rege”, „Oedip la Colonos” şi „Antigona” de Sofocle) – selecțiuni

audiție în avanpremieră

Adaptarea radiofonică și regia artistică: Gavriil Pinte

Producător: Teatrul Național Radiofonic

Durata: 2h

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

#implicAT. micro-secțiunea austriacă în FNT

16.00 ARCUB, Sala Mare

Democrația e faină! A demokrácia szórakoztató! Democracy is Fun!

Valori ale artelor spectacolului și experiența democrației prin artă

Artist-talk și prezentare proiect (exemplificări video)

Producători: Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfântu Gheorghe și Forumul Cultural Austriac

Durata: 1h 30min

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

Modul spectacole-lectură

16.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Media

Nori de vânzare (ieftin) de Alexandru Ivănoiu

Coordonator: Radu Horghidan

Co-producători: Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați, UNITER și FNT35

Durata: 1h

14+

Spectacolul-lectură va fi urmat de o discuție cu publicul

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

Furtuna de William Shakespeare

Traducerea: Ádám Nádasdy

Dramatizarea: Anna Veress

Regia: Viktor Bodó

Decorul: Hanna Erős

Costumele: Bori Zatykó

Muzica originală: Klaus von Heydenander

Light design: Sándor Baumgartner

Producător: Teatrul „Tamási Áron” Sfântu-Gheorghe

Durata: 1h 50min (fără pauză)

16+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză

SOLD OUT

17.00 și 21.00 Teatrul Odeon, Sala Majestic

Iona de Marin Sorescu

Regia: Silviu Purcărete

Scenografia și light design: Dragoș Buhagiar

Muzica originală: Vasile Șirli

Producători: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu și Tokyo Metropolitan Theatre

Durata: 1h 15min (fără pauză)

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

SOLD OUT

18.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”

Incendii de Wajdi Mouawad

Traducerea: Zeno Fodor

Regia: Alexandru Mâzgăreanu

Decorul: Andreea Săndulescu

Costumele: Alexandra Boerescu

Muzica originală: Alexandru Suciu

Light-design: Daniel Klinger

Producător: Teatrul de Stat Constanța

Durata: 2h 30min (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

SOLD OUT

19.00 Teatrul Mic, Sala Atelier (Str.Constantin Mille, nr.16)

Ferma animalelor

Scenariu teatral de: Andrei Huțuleac după „Ferma animalelor” de George Orwell

Regia: Andrei Huțuleac

Scenografia: Maria Nicola

Coregrafia: Ștefan Lupu

Song-uri: Oana Pușcatu

Light design: Lucian Moga

Sound design: Marin Grigore

Producător: Teatrul Mic București

Durata: 2h (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

SOLD OUT

19.00 Opera Națională București

Am bombardat New Haven de Joseph Heller

Traducerea: Ramona Tripa

Regia: László Bocsárdi

Decorul: József Bartha

Costumele: Anna-Aletta Lokodi

Coregrafia: Noémi Bezsán

Muzica: Magor Bocsárdi

Producător: Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca

Durata: 3h (cu pauză)

14+

Spectacol în limba română și traducere în limba engleză

Bilete disponibile https://tickets.operanb.ro/

19.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Atelier

Orașul comoară

Dramatugia: Petro Ionescu

Regia: David Schwartz

Scenografia: Mihai Păcurar

Coregrafia: Dominik M. Iabloncic

Muzica originală: Mara Solomon

Light design și Sound design: Cătălin Filip și Alex Maftei

Producător: Reactor de creație și experiment Cluj

Durata: 2h (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

SOLD OUT

20.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio

Proorocul Ilie de Tadeusz Słobodzianek

Traducerea: Luiza Săvescu și Passionaria Stoicescu

Dramaturgia: Diana Nechit

Regia: Botond Nagy

Scenografia: Irina Moscu

Lighting și Video design: Cristian Niculescu

Muzica originală și Sound design: Claudiu Urse

Producător:Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Durata: 2h 05min (fără pauză)

Scene care îi pot afecta emoțional, limbaj licențios, scene cu conotație sexuală.

Din cauza efectelor stroboscopice și de lumină, de scurtă durată și intensitate, spectacolul nu este recomandat persoanelor cu fotosensibilitate și celor care suferă de epilepsie! În spectacol se folosește fum de scenă inodor!

18+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

SOLD OUT

TVR Cultural la FNT

22.00 Fierarii de Milos Nikolic

Regia: Horațiu Mălăele

Distribuția: Horaţiu Mălăele, George Mihăiţă, Maia Morgenstern, Valentin Teodosiu

Producție: TVR, preluare de la Teatrul de Comedie

Durată: 1h

Audiență generală

Studio FNT by Cinemaraton

11.00 – 12.00

Theodor Cristian Popescu, regizor

Ofelia Popii, actriță

Moderator: Octavian Szalad

12.00 – 13.00

Irisz Kovacs, regizoare

Raluca Păun, actriță

Moderator: Zomir Dimovici

Live pe Cinemaraton, www.fnt.ro și https://www.facebook.com/fntfestivalulnationaldeteatru/?locale=ro_RO și https://www.youtube.com/@UniterRomania

Eveniment găzduit în FNT

Povestea unui vis. Grivița53

(inaugurarea clădirii Teatrul Grivița53. Primul teatru construit împreună)

O călătorie imersivă în intimitatea de naștere a Teatrului Grivița53

Instalație de obiecte autentice, fragmente de jurnal foto-video, mărturii nemărturisite, gânduri nerostite și emoții sedimentate pe parcursul unui deceniu

Spațiu expozițional de: Maria Miu și Iuliana Vîlsan

Producător: Teatrul Grivița53

Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul orar 13.00 – 19.00

#implicAT. micro-secțiunea austriacă în FNT

17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul de Marmură

literATitudini

(Instalație video)

Despre ce înseamnă să fii implicat social prin exercițiul scrisului și relevanța sa democratică

Explicații video oferite de 12 voici importante ale literaturii austriece contemporane:

Anna Baar, Bettina Balàka, Raphaela Edelbauer, Olga Flor, Valerie Fritsch, Susanne Gregor, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi Marković, Mieze Medusa, Karin Peschka, Robert Prosser, Ferdinand Schmalz

Producători: Forumul Cultural Austriac, ORF, Societatea austriacă pentru Literatură

Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025

Eveniment găzduit în FNT

17-26 octombrie | Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București

Costum / Sculptură / Corp. Obiectele teatrale ale regizorului Tadeusz Kantor

(expoziție)

Curatori: Justyna Droń, Bogdan Renczyński

Coordonare: Justyna Droń, Sandra Demetrescu, Nicoleta Coman

Organizatori: Cricoteka, Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București

Expoziția poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025 (miercuri – duminică), în intervalul orar 11.00 – 18.30

TNR la FNT

17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Sălii Media

Nonstop imaginarium

(spațiu de audiții audio drama)

producții recente ale TNR, organizate tematic, pot fi accesate cu un cod QR de pe telefonul mobil, în ambianța protejată a unei audiții de teatru radiofonic.

Producător: Teatrul Național Radiofonic

Spațiul de audiții este deschis publicului în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul ora 10.00 – 18.00.

20 și 21 octombrie

Întâlnirile Consiliului Regional European

(European Regional Council – ERC) al Institutului Internațional de Teatru

oportunitate pentru Centrele ITI europene de a se conecta și de a promova obiective comune în domeniul artelor spectacolului

ERC este un punct cheie de coordonare pentru Centrele Naționale ITI din Europa, axat pe încurajarea colaborării, schimbul de bune practici și promovarea misiunii ITI în regiune.

Organizator: UNITER – Centrul Român ITI

FNT Educațional. Ateliere

20-24 octombrie | Școala Gimnazială, nr. 162, București

Atelier de confecționat obiecte care devin povești în mișcare

Susținut de: Ana Crăciun Lambru

20-24 octombrie | Școala Gimnazială, nr. 96, București

Atelier de dezvoltare creativă prin neurografică

Susținut de: Alina Herescu

20-24 octombrie | Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" București

Atelier de coregrafie

Susținut de: Sergiu Diță

FNT On Air

05.00 – Radio România Cultural

Ana Blandiana – Copilul din sufletul meu

Scenariu radiofonic: Ion-Costin Manoliu

Regia artistică: Nicolae Mărgineanu

Cu participarea scriitoarei Ana Blandiana

În distribuție: Maria Ploae, Oana Maria Mărgineanu, Alexandru Nedelcu, Radu Bânzaru, Amalia Ciolan, Mioara Ifrim, Alin Panc, Armand Calotă, Mircea Constantinescu, Cristina Constantinescu, Afrodita Androne, Tache Florescu, Vitalie Bantaș, Ana Mărgineanu

Muzică originală: Andrei Miricescu

Regia de montaj: Florin Bădic

Regia de studio: Milica Creiniceanu

Regia muzicală: Patricia Prundea

Regia tehnică: ing. Mirela Georgescu

Redactor și coordonator de proiect: Magda Duțu

Înregistrare din anul 2024.

FNT On Air

22.00 – Radio România Cultural

Oedip rege

(Premieră)

de Sofocle

Traducerea: George Fotino

În distribuţie: Gavriil Pinte, Irina Movilă, Mihai Constantin, Dan Aştilean, Mugur Arvunescu, Ionuţ Achivoaie, Marina Flueraşu, Ioana Calotă, Sergiu Cioiu, Nicolae Călugăriţa, Mircea Constantinescu, Alexandru Georgescu, Ion Haiduc, Dorin Andone, Orodel Olaru, Mihai Verbiţchi, Victor Vurtejanu, Vasile Toma și Ştefan Velniciuc

La percuţie: Lucian Maxim

Regia de montaj: Florin Bădic

Regia de studio: Milica Creiniceanu şi Janina Dicu

Muzica originală şi regia muzicală: Andrei Miricescu

Sound design: Mihnea Chelaru

Redactor şi producător: Domnica Ţundrea

Adaptarea radiofonică și regia artistică: Gavriil Pinte

FNT On Air

23.05 – Radio România Cultural

Colonia penitenciară

de Franz Kafka

Traducerea: Gabriela Nartea

Adaptarea radiofonică și regia artistică: Mihnea Chelaru

În distribuţie: Gabriel Spahiu și Daniela Ioniță Marcu

Regia de studio: Janina Dicu

Muzica: Andrei Miricescu

Regia tehnică: Mădălin Cristescu

Redactor: Oana Cristea Grigorescu

Înregistrare din anul 2024.

FNT On Air

Călătoria lui Orfeu

scenariu sonor: Mădălin Cristescu

Regia artistică: Attila Vizauer

În distribuţie: Dan Clucinschi, Ioana Calotă, Mihai Constantin, Zoltan Octavian Butuc, Ion Haiduc, Daniela Ioniţă, Ilinca Manolache, Janina Dicu, Magda Duţu, Stelică Muscalu, Delia Pavel, Manuella Popescu, Patricia Prundea, Renata Rusu, Domnica Țundrea

Regia de studio: Janina Dicu.

Muzica originală: Codrin Lazăr

Sound design: Mădălin Cristescu

Redactor: Oana Cristea Grigorescu

Înregistrare din anul 2018.