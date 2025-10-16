Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 17 octombrie 2025

Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 17 octombrie 20250
Vineri, 17 octombrie
Eveniment găzduit în FNT
12.00-19.00 Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București
Kantor. În jurul Întoarcerii lui Odiseu
atelier teatral de explorare creativă și lucru cu memoria, corpul și textul
dedicat studenților și tinerilor interesați de creația scenică
Susținut de: Gosia Jakubowska Raczkowska
Înscrieri (obligatorii) până la 16 octombrie: info@mnac.ro
Organizatori: Cricoteka, Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București
Modul spectacole-lectură
16.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Media
În singurătatea câmpurilor de bumbac de Bernard-Marie Koltès
Traducerea: Diana Nechit
Muzica: Ewan Hofman aka Silent Strike
Cu: Ofelia Popii, Lari Giorgescu
Co-producători: Institutul Francez din România, UNITER și FNT35
Durata: 1h 10min
16+
Spectacolul-lectură va fi urmat de o discuție cu publicul
INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile
17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură
Alaska de Elise Wilk
Traducerea: Mária Albert
Regia: Aba Sebestyén
Decorul: Beáta Sós
Costumele: Judit Dobre-Kóthay
Coregrafia: Tünde Baczó
Muzica originală: Tibor Cári
Producători: Teatrul Național Târgu Mureș – Compania „Tompa Miklós” și Studio Yorick
Durata: 2h (fără pauză)
12+
Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză
SOLD OUT
17.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”
Moarte la Teatrul de Revistă de Gabriel Sandu
Regia: Gabriel Sandu
Scenografia și light design: Miruna Croitoru
Coregrafia: Andrea Gavriliu
Muzica originală: Andrei Dinescu
Sound design: Viorel Andrinoiu
Producător: Teatrul „Stela Popescu” București
Durata: 3h (cu pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
Bilete disponibile https://www.bulandra.ro/program/festivalul-national-de-teatru-prezinta-moarte-la-teatrul-de-revista/
18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio
#Spectacol invitat
Grădina de sticlă, după Tatiana Țîbuleac
Dramatizarea: Mariana Onceanu
Regia: Petru Hadârcă
Scenografia: Adrian Suruceanu
Pictor costume: Stela Verebceanu
Mișcarea scenică: Oleg Mardari
Muzica originală: Valentin Lindo Strișcov
Proiecții video: Radu Zaporojan
Producător: Teatrul Național „Mihai Eminescu”, Chișinău
Durata: 2h 30min (fără pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
DESCHIDEREA OFICIALĂ A FNT35
21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
Gro(o)ve
Conceptul: Radu Afrim
Coregrafia: Andrea Gavriliu
Scenografia: Cosmin Florea
Video design: Andrei Cozlac
Producător: UNITER și FNT 2025
Durata: 1h 30min
SOLD OUT
FNT Educațional. Caravana dramaturgiei educaționale
Începând cu 17 octombrie, 15 autori și autoare de teatru, printre care: Elise Wilk, Maria Manolescu, Alexandra Felseghi, Catinca Drăgănescu, Gabriel Sandu, Doru Vatavului, Cosmin Stănilă, Daria Ancuța, Raluca Cîrciumaru, Anca Munteanu, Iulia Mirică, Mara Căruțașu, Cristina Bordeanu, Raluca Ungureanu, Leta Popescu – vor citi fragmente din piesele lor și vor intra în dialog cu eleve și elevi, în școli și licee din București.
Eveniment găzduit în FNT
Povestea unui vis. Grivița53
(inaugurarea clădirii Teatrul Grivița53. Primul teatru construit împreună)
O călătorie imersivă în intimitatea de naștere a Teatrului Grivița53
Instalație de obiecte autentice, fragmente de jurnal foto-video, mărturii nemărturisite, gânduri nerostite și emoții sedimentate pe parcursul unui deceniu
Spațiu expozițional de: Maria Miu și Iuliana Vîlsan
Producător: Teatrul Grivița53
Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul orar 13.00 – 19.00
#implicAT. micro-secțiunea austriacă în FNT
17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul de Marmură
literATitudini
(Instalație video)
Despre ce înseamnă să fii implicat social prin exercițiul scrisului și relevanța sa democratică
Explicații video oferite de 12 voci importante ale literaturii austriece contemporane:
Anna Baar, Bettina Balàka, Raphaela Edelbauer, Olga Flor, Valerie Fritsch, Susanne Gregor, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi Marković, Mieze Medusa, Karin Peschka, Robert Prosser, Ferdinand Schmalz
Producători: Forumul Cultural Austriac, ORF, Societatea austriacă pentru Literatură
Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025
Eveniment găzduit în FNT
17-26 octombrie | Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București
Costum / Sculptură / Corp. Obiectele teatrale ale regizorului Tadeusz Kantor
(expoziție)
Curatori: Justyna Droń, Bogdan Renczyński
Coordonare: Justyna Droń, Sandra Demetrescu, Nicoleta Coman
Organizatori: Cricoteka, Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București
Expoziția poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025 (miercuri – duminică), în intervalul orar 11.00 – 18.30
TNR la FNT
17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Sălii Media
Nonstop imaginarium
(spațiu de audiții audio drama)
producții recente ale TNR, organizate tematic, pot fi accesate cu un cod QR de pe telefonul mobil, în ambianța protejată a unei audiții de teatru radiofonic.
Producător: Teatrul Național Radiofonic
Spațiul de audiții este deschis publicului în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul ora 10.00 – 18.00.
FNT On Air
05.00 – Radio România Cultural
Mihail Sebastian: Povestea Ursei Mari.
(Partea I)
Scenariu: Constantin Venerus Popa
Adaptarea radiofonică și regia artistică: Mihai Lungeanu
În distribuţie: Dan Puric, Radu Beligan, Mircea Rusu, George Mihãiţã, Virginia Mirea, Dorina Lazãr, Gelu Niţu, Mihai Bisericanu, Delia Seceleanu, Marius Florea Vizante, Florin Dobrovici, Radu Panamarenco, Adina Andrei, Sorin Gheorghiu, George Grigore
Regia de studio: Milica Creiniceanu
Regia muzicală: Patricia Prundea
Redactor și producător: Magda Duţu
FNT On Air
22.00 – Radio România Cultural
Solaris
Scenariul radiofonic și regia artistică: Ilinca Stihi, cu inserții din poeme de Halina Poświatowska.
Traducerea: Sabra Daici și Ilinca Stihi
În distribuţie: Mădălina Anea, Tudor Aaron Istodor, Emilian Oprea, Gabriel Costin, Radu Bânzaru, Marcela Roibu, Costin Toma Dîrțu
Asistența tehnică: Marius Țoghină
Regia de studio: Milica Creiniceanu
Regia artistică: Ilinca Stihi
Sound design: Tom Brânduș
Regia muzicală: Stelică Muscalu
Muzica originală: Cristian Lolea
Redactor: Oana Cristea Grigorescu
Spectacol realizat cu sprijinul Institutului Polonez București
FNT On Air
Apus de Soare. Impresie.
Scenariul și regia artistică: Ilinca Stihi
Ȋn distribuţie: Constantin Cojocaru, Dan Clucinschi, Lari Giorgescu, Radu Iacoban, Ioana Calotă
Asistență tehnică înregistrări teren: Cătălin Coman, Dragoș Niță, Bogdan Dumitrescu, Bogdan Răduț
Regia de studio: Milica Creiniceanu
Regia muzicală și sound design: Vlad Ioachimescu
Redactor: Crenguța Manea
Ȋnregistrare din anul 2014.