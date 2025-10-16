Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 17 octombrie 2025

Vineri, 17 octombrie

Eveniment găzduit în FNT

12.00-19.00 Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București

Kantor. În jurul Întoarcerii lui Odiseu

atelier teatral de explorare creativă și lucru cu memoria, corpul și textul

dedicat studenților și tinerilor interesați de creația scenică

Susținut de: Gosia Jakubowska Raczkowska

Înscrieri (obligatorii) până la 16 octombrie: info@mnac.ro

Organizatori: Cricoteka, Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București

Modul spectacole-lectură

16.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Media

În singurătatea câmpurilor de bumbac de Bernard-Marie Koltès

Traducerea: Diana Nechit

Muzica: Ewan Hofman aka Silent Strike

Cu: Ofelia Popii, Lari Giorgescu

Co-producători: Institutul Francez din România, UNITER și FNT35

Durata: 1h 10min

16+

Spectacolul-lectură va fi urmat de o discuție cu publicul

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

Alaska de Elise Wilk

Traducerea: Mária Albert

Regia: Aba Sebestyén

Decorul: Beáta Sós

Costumele: Judit Dobre-Kóthay

Coregrafia: Tünde Baczó

Muzica originală: Tibor Cári

Producători: Teatrul Național Târgu Mureș – Compania „Tompa Miklós” și Studio Yorick

Durata: 2h (fără pauză)

12+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză

SOLD OUT

17.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”

Moarte la Teatrul de Revistă de Gabriel Sandu

Regia: Gabriel Sandu

Scenografia și light design: Miruna Croitoru

Coregrafia: Andrea Gavriliu

Muzica originală: Andrei Dinescu

Sound design: Viorel Andrinoiu

Producător: Teatrul „Stela Popescu” București

Durata: 3h (cu pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Bilete disponibile https://www.bulandra.ro/program/festivalul-national-de-teatru-prezinta-moarte-la-teatrul-de-revista/

18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio

#Spectacol invitat

Grădina de sticlă, după Tatiana Țîbuleac

Dramatizarea: Mariana Onceanu

Regia: Petru Hadârcă

Scenografia: Adrian Suruceanu

Pictor costume: Stela Verebceanu

Mișcarea scenică: Oleg Mardari

Muzica originală: Valentin Lindo Strișcov

Proiecții video: Radu Zaporojan

Producător: Teatrul Național „Mihai Eminescu”, Chișinău

Durata: 2h 30min (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

SOLD OUT

DESCHIDEREA OFICIALĂ A FNT35

21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”

Gro(o)ve

Conceptul: Radu Afrim

Coregrafia: Andrea Gavriliu

Scenografia: Cosmin Florea

Video design: Andrei Cozlac

Producător: UNITER și FNT 2025

Durata: 1h 30min

SOLD OUT

FNT Educațional. Caravana dramaturgiei educaționale

Începând cu 17 octombrie, 15 autori și autoare de teatru, printre care: Elise Wilk, Maria Manolescu, Alexandra Felseghi, Catinca Drăgănescu, Gabriel Sandu, Doru Vatavului, Cosmin Stănilă, Daria Ancuța, Raluca Cîrciumaru, Anca Munteanu, Iulia Mirică, Mara Căruțașu, Cristina Bordeanu, Raluca Ungureanu, Leta Popescu – vor citi fragmente din piesele lor și vor intra în dialog cu eleve și elevi, în școli și licee din București.

Eveniment găzduit în FNT

Povestea unui vis. Grivița53

(inaugurarea clădirii Teatrul Grivița53. Primul teatru construit împreună)

O călătorie imersivă în intimitatea de naștere a Teatrului Grivița53

Instalație de obiecte autentice, fragmente de jurnal foto-video, mărturii nemărturisite, gânduri nerostite și emoții sedimentate pe parcursul unui deceniu

Spațiu expozițional de: Maria Miu și Iuliana Vîlsan

Producător: Teatrul Grivița53

Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul orar 13.00 – 19.00

#implicAT. micro-secțiunea austriacă în FNT

17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul de Marmură

literATitudini

(Instalație video)

Despre ce înseamnă să fii implicat social prin exercițiul scrisului și relevanța sa democratică

Explicații video oferite de 12 voci importante ale literaturii austriece contemporane:

Anna Baar, Bettina Balàka, Raphaela Edelbauer, Olga Flor, Valerie Fritsch, Susanne Gregor, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi Marković, Mieze Medusa, Karin Peschka, Robert Prosser, Ferdinand Schmalz

Producători: Forumul Cultural Austriac, ORF, Societatea austriacă pentru Literatură

Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025

Eveniment găzduit în FNT

17-26 octombrie | Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București

Costum / Sculptură / Corp. Obiectele teatrale ale regizorului Tadeusz Kantor

(expoziție)

Curatori: Justyna Droń, Bogdan Renczyński

Coordonare: Justyna Droń, Sandra Demetrescu, Nicoleta Coman

Organizatori: Cricoteka, Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București

Expoziția poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025 (miercuri – duminică), în intervalul orar 11.00 – 18.30

TNR la FNT

17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Sălii Media

Nonstop imaginarium

(spațiu de audiții audio drama)

producții recente ale TNR, organizate tematic, pot fi accesate cu un cod QR de pe telefonul mobil, în ambianța protejată a unei audiții de teatru radiofonic.

Producător: Teatrul Național Radiofonic

Spațiul de audiții este deschis publicului în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul ora 10.00 – 18.00.

FNT On Air

05.00 – Radio România Cultural

Mihail Sebastian: Povestea Ursei Mari.

(Partea I)

Scenariu: Constantin Venerus Popa

Adaptarea radiofonică și regia artistică: Mihai Lungeanu

În distribuţie: Dan Puric, Radu Beligan, Mircea Rusu, George Mihãiţã, Virginia Mirea, Dorina Lazãr, Gelu Niţu, Mihai Bisericanu, Delia Seceleanu, Marius Florea Vizante, Florin Dobrovici, Radu Panamarenco, Adina Andrei, Sorin Gheorghiu, George Grigore

Regia de studio: Milica Creiniceanu

Regia muzicală: Patricia Prundea

Redactor și producător: Magda Duţu

FNT On Air

22.00 – Radio România Cultural

Solaris

Scenariul radiofonic și regia artistică: Ilinca Stihi, cu inserții din poeme de Halina Poświatowska.

Traducerea: Sabra Daici și Ilinca Stihi

În distribuţie: Mădălina Anea, Tudor Aaron Istodor, Emilian Oprea, Gabriel Costin, Radu Bânzaru, Marcela Roibu, Costin Toma Dîrțu

Asistența tehnică: Marius Țoghină

Regia de studio: Milica Creiniceanu

Regia artistică: Ilinca Stihi

Sound design: Tom Brânduș

Regia muzicală: Stelică Muscalu

Muzica originală: Cristian Lolea

Redactor: Oana Cristea Grigorescu

Spectacol realizat cu sprijinul Institutului Polonez București

FNT On Air

Apus de Soare. Impresie.

Scenariul și regia artistică: Ilinca Stihi

Ȋn distribuţie: Constantin Cojocaru, Dan Clucinschi, Lari Giorgescu, Radu Iacoban, Ioana Calotă

Asistență tehnică înregistrări teren: Cătălin Coman, Dragoș Niță, Bogdan Dumitrescu, Bogdan Răduț

Regia de studio: Milica Creiniceanu

Regia muzicală și sound design: Vlad Ioachimescu

Redactor: Crenguța Manea

Ȋnregistrare din anul 2014.