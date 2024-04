De vorbă cu Liz Nugent, autoarea romanului „Ciudata Sally Diamond“ răsplătit cu titlul de „Cel mai bun roman de suspans”

Liz Nugent este autoarea romanului Ciudata Sally Diamond care a făcut furori la nivel international și a fost tradus în 20 de teritorii, inclusiv în România. Înainte de a se dedica în totalitate scrisului, Liz Nugent a lucrat în film, teatru și televiziune.

Fiecare dintre primele ei patru romane – Unravelling Oliver, Lying in Wait, Skin Deep și Our Little Cruelties – a fost pe locul întâi în lista bestsellerelor, iar Liz a câștigat patru Irish Book Awards, precum și Medalia James Joyce pentru Literatură. Autoarea locuiește în prezent la Dublin iar pentru cel mai recent roman al său, Ciudata Sally Diamond, a fost răsplătită cu Irish Book Award 2023 pentru „Cel mai bun roman de suspans”.

Liz Nugent dezvăluie culisele procesului său creativ și speranțele sale pentru cititorii care vor explora lumea tulburătoare a lui Sally Diamond.

Care a fost principala sursă de inspirație din spatele romanului "Strange Sally Diamond"?

Personajul a fost inspirat de Boo Radley din "To Kill a Mockingbird" de Harper Lee. Nu e considerat un roman polițist, dar cred că este unul dintre cele mai bune exemple. Am citit pentru prima dată această carte când aveam aproximativ 14 ani și am fost fascinată de Boo. La sfârșitul cărții, acesta salvează viețile copiilor. Aproape că nu iese din casă și nu vorbește niciodată, însă fratele său Nathan vine și pleacă în mod normal. Am fost interesată de modul în care două persoane pot crește în aceeași casă și totuși să ajungă atât de diferiți.

Ce te-a determinat să explorezi teme precum traumele din copilărie și consecințele lor în viața de adult?

Mă interesează foarte mult argumentul "natură vs educație". Fiecare copil crede că viața lui de acasă este normală. Abia atunci când devin adolescenți și au experiența de a fi în alte case și de a vedea cum interacționează alte familii, ei ar putea să vadă propriile lor case ca fiind disfuncționale. În toate cărțile mele, examinez incidentele din copilărie care modelează adulții ce devin personajele mele.

Care a fost cel mai mare obstacol cu care te-ai confruntat în procesul de scriere a acestei cărți și cum ai depășit provocările?

Nu îmi planific poveștile. Întotdeauna îmi încep cărțile imediat după un incident important, iar apoi decid dacă acela este începutul sau sfârșitul poveștii. Cea mai mare provocare este întotdeauna ce se va întâmpla în continuare? Și cum pot face ca acest lucru să fie imprevizibil?

Ce relație există între titlul cărții și identitatea lui Sally Diamond ca personaj?

Sally este "ciudată" doar în ochii vecinilor ei la începutul cărții. Ea pare să fie surdă și mută. Face cumpărături în același loc și cumpără aceleași lucruri. Are o cantitate limitată de haine, nu lucrează și nu are prieteni. Până la sfârșitul cărții, Sally socializează și învață multe lucruri prin psihoterapie.

Cum ai reușit să găsești un echilibru între dezvăluirea treptată a informațiilor și menținerea misterului în roman?

Îmi place atunci când cititorul știe mai multe decât protagonistul. Sally are atât de multe de învățat despre propria copilărie, dar asta nu este nimic în comparație cu ceea ce descoperă în cele din urmă despre Peter. Iar la finalul cărții, acțiunile lui Peter sunt șocante, dar asta a fost o surpriză și pentru mine.

Ce te inspiră să scrii despre personaje disfuncționale?

Mi-ar plăcea să pot scrie ficțiune romantică despre oameni normali și drăguți și am încercat, dar de fiecare dată, cineva sfârșește mort sau mutilat sau se dovedește a fi un psihopat. Mi se pare alarmant de ușor să scriu despre psihopați. Cred că îmi și place să citesc despre ei.

Care sunt câteva dintre temele sau întrebările-cheie pe care speri că le vor lua în considerare cititorii după ce vor citi „Ciudata Sally Diamond"?

Sper că cititorii vor vedea din această carte că a fi diferit este o calitate care trebuie îmbrățișată și nu evitată. Aș vrea ca ei să se gândească mai mult înainte de a judeca oamenii. Sper că se vor întreba dacă este bine sau rău să aibă încredere într-un străin și că, uneori, să spui exact ceea ce gândești s-ar putea să nu fie cel mai înțelept lucru.

Ce fel de cercetări ai făcut pentru a te pregăti înainte de a scrie romanul?

A trebuit să-mi dau seama cum să ajung din Irlanda în Noua Zeelandă în 1980 fără să mă urc într-un avion, dar toată partea de psihiatrie este inventată. Povestea lui Sally este în întregime fictivă. După ce am terminat de scris cartea, i-am dat-o unei prietene psihiatru și am rugat-o să o citească, iar ea mi-a dat câteva indicații cu privire la limbajul folosit în terapie.

Care este cel mai bun sfat legat de scriere pe care l-ați primit vreodată?

Termină ce ai de scris. Am petrecut probabil opt ani scriind prima mea carte. O făceam timp de câteva luni, apoi o salvam într-un fișier și nu făceam nimic timp de un an. Abia atunci când jobul meu a devenit insuportabil am reușit să o termin și mi-am putut permite să plec. Aș fi putut pleca mult mai devreme dacă aș fi muncit cu adevărat la asta.

Ai fost vreodată într-un pelerinaj literar?

Nu. Eu de exemplu nu sunt atât de curioasă în privința scriitorilor. Nu știu aproape nimic despre unii dintre scriitorii mei favoriți. Ceea ce contează pentru mine este cartea. Când termin de citit ceva ce-mi place, vreau imediat să discut despre asta cu alții. Pot să iubesc cartea fără să iubesc scriitorul.