Cum a fost recuperată din SUA o hartă foarte veche și rară cu Banatul istoric. Va ajunge într-un oraș românesc

„Tabula Bannatus Temesiensis “- harta Banatului istoric realizată de iluministul venețian Francesco Griselini și tipărită la Viena în 1776, a revenit la Timișoara. Artefactul a fost achiziționat în urma unei strângeri de fonduri inițiată de Druckeria și Ecluze pe Bega

În 1774 veneţianul Francesco Griselini porneşte într-o lungă călătorie în Banatul Timişoarei pentru a studia acest ţinut şi oamenii săi. În urma celor doi ani şi jumătate petrecuţi aici, Griselini publică o lucrare complexă „Încercare de istorie politică şi naturală a Banatului Timişoarei”, în care descrie amănunţit atât istoria şi configuraţia politică şi economico-socială a Banatului dar şi a bănăţenilor şi a obiceiurilor lor. Cartea sa a fost tradusă în limba germană, de Ignaz von Born, în 1780.

A apărut recent o oportunitate aproape unică de a recupera o piesă importantă de patrimoniu bănățean. Este vorba despre o hartă publicată la Viena, în 1776, desenată de Francesco Griselini.

Este harta provinciei Banatul Timişoarei care făcea parte din imperiului Habsburgic între 1717 și 1778. Era o regiune întinsă a Banatului istoric, care de la nord spre sud e între lunca Mureșului și Dunăre, iar spre est se întinde până la munții Poiana Rusca.

Asociația Druckeria și de Ecluze pe Bega au lansat o strângere de fonduri pentru achiziția hărții, care urmează să fie redată comunității. Harta, cu toate taxele aferente, a costat 2.200 de euro.

„Tabula Bannatus Temesiensis e mai mult decât o hartă, e o privire aruncată în istoria noastră. Nu avem des ocazia să facem asta, iar când ocazia vine, nu ar trebui să o scăpăm. Alături de Druckeria și de Ecluze pe Bega avem multe planuri pentru anii ce vin, dar multe dintre ele duc spre un muzeu al culturii noastre bogate, al patrimoniului nostru, al ceea ce am fost noi – o oală sub presiune cu ingrediente de tot felul, de peste tot, din care a ieșit un gulaș bun rău de tot. Nu trebuie să pierdem legătura cu ceea ce am fost, iar dacă putem să înnodăm fire, trebuie să o facem”, a spus Sebastian Novovici, PR-ul proiectului Ecluze pe Bega.

Harta a apărut pe un site din SUA

Harta este extrem de rară. OCLC (Online Community Library Center) identifică patru exemplare existente în lume: unul la Harvard și câte unul la bibliotecile universitare de stat din Munchen, Darmstadt și Firenze. Ea are și o particularitate: poartă singura stemă a Banatului istoric, realizată de Augustin Cipps.

Doritorii au putut să doneze o sumă de bani pentru achiziția hărți Banatului, prin platforma WhyDonate sau prin bancă. În două zile s-a strâns suma necesară, însă, inițiatorii proiectului au achiziționat harta din fonduri proprii, pentru a nu pierde această șansă în fața altor cumpărători.

„Harta a fost găsită de vânzare pe un site din Statele Unite ale Americii. Am lansat acest <crowdfunding>, pentru că aveam experiență deja, dar am achiziționat harta din fondurile Druckeria, pentru că ne-a fost frică să nu pună mâna pe ea un alt colecționar. S-a creat așa un pic de vâlvă și am vrut să ne grăbim. Urmează să punem banii la loc”, a mai declarat Sebastian Novovici.

„Vrem să expunem harta în spațiu public"

Harta va fi în patrimonial Asociației Druckeria, dar nu va sta în sertar, ci la loc de cinste.

„Orice instituție muzeală din Timișoara sau din altă parte, dacă dorește să o expună, o poate solicita oricând. Noi încercăm să inovăm un pic în domeniul acesta. Vrem să expunem harta în spațiu public. Lucrăm acum cu o echipă de specialiști din domeniul asigurărilor, să vedem cum am putea să o amplasăm în spațiu public, astfel încât oamenii să aibă cu adevărat sentimentul că e harta lor. Nu va sta închisă undeva, ci va fi al comunității. Vrem să demarăm și un fond al Patrimoniului Bănățean, să invităm oameni, firme, să vină alături de noi”, a adăugat Sebastian Novovici.

S-a licitat și pentru două volume a lui Francesco Griselini, în valoare de 2.000 euro. Rămâne de văzut dacă vor reuși să intre în posesia lor.

„A fost o mobilizare impresionantă. În primele două minte în cont erau deja 200 de euro, iar după 20 de minute aveam deja 1.400 de euro. În nici 40 de ore am strâns undeva la 2.300 de euro. Am strâns banii pentru hartă, acum continuăm și pentru cărți”, a mai declarat Sebastian Novovici, pentru „Adevărul”.