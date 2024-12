Vacanța de Crăciun cu cele mai noi cărți pe care să le citești poate să fie chiar o variant exclusivistă. Iată ce tiluri poți alege de la Alice Books

Dimineața de Crăciun. Este liniște. Luminițele din brad îți colorează toată încăperea. După un an de muncă, a venit timpul să îți relaxezi mintea și sufletul. Așa poate să înceapă vacanța de Sărbători.

M-am gândit să îți ofer câteva idei despre cărțile care pot să te însoțească în această perioadă. Primul pas este să îți pregătești cea mai delicioasă ciocolată caldă, în care scufunzi o tablet gereroasă de ciocolată. Toată liocoara asta magică merită răsfățată cu multă frișcă și parfumată cu scorțișoară.

Asează-te comod în pat sau în fotoliu și deschide o carte. Și pentru că oferta este mare, am invitat-o la dialog pe Andreea Verde de la editura Alice Books.

Despre cărțile care unesc și jocurile pe computer care devin romane

Antoaneta Banu: Ce să cărți să îi spun lui Moș Crăciun să îmi pună sub brad?

Andreea Verde: Am două variante. Dacă vrei să intri intr-o atmosferă fantasy, să te duci cu imaginația în zone nebănuite îți recomand “Legende & Latte” de Travis Baldree. Autorul este un tip care foarte mult timp a creat jocuri pe calculator. El s-a îndrăgostit de universul fantasy și a reușit să creeze un best-seller, fără să-și dea seama de asta.

În pandemie, a început să scrie și pentru că dorea să iasă din tot stresul cotidian, se ducea în diverse locuri și scria câte puțin ca să se relaxeze. În timp a adunat de un roman, iar fanii jocurilor video au explodat la propriu, pentru că au considerat că este un roman cum nu s-a mai făcut. Este o recomandare pentru adolescenți și chiar pentru orice vârstă.

Antoaneta Banu: Un fantasy, ca prima recomandare. Și cu ce ne mai surprinzi?

Andreea Verde: Mai am de fapt o propunere. Se numește “Str.Charing Cross nr. 84” de Helene Hanff. O carte pe care cred că poți să o citești în vreo 2 ore, dacă îți propui. Este un schimb de scrisori între o scriitoare din America și un tip care are un anticariat, în Anglia. Între ei se dezvoltă o prietenie atât de frumoasă, care este surpinsă în scrisorile pe care și le trimit, din 1949 până în 1969. Timp de 20 de ani, ei au corespondat constant.

Și-au trimis și cadouri, și au făcut confesiuni, dar totul pornind de la iubirea pentru cărți. Eu o recomand tuturor celor care într-adevăr sunt îndrăgostiți de cărți. Mie mi se pare că “Str.Charing Cross nr. 84” de Helene Hanff este și o lecție de umanitate dincolo de cărți, pentru că ele sunt un pretext, pentru ca cei doi să se ajute reciproc. Cartea descrie lumea librarilor care mai există în Europa.

Antoaneta Banu: Nu știu dacă mai există și în România. ….

Andreea Verde: Există și în România. Iar pentru asta îți recomand “Viețile secrete ale librarilor și bibliotecarilor” de James Patterson, în colaborare cu Matt Eversmann și Chris Mooney. Este o antologie cu mărturii scrise la persoana întâi, de mai mulți librari și bibliotecari din America și Canada. Dar pentru că noi am dorit să găsim și o tușă din cultura română, la finalul cărții îi cunoaștem pe trei librari din România care își spun propriile lor povești. Și il avem pe Cristian Boricean de la Cărturești, apoi pe Oana Dobo și și Raluca Selejan din Timișoara, care au librăria independentă La Două Bufnițe.

Fete, călătorii nipone și o poveste extravagantă din Florida

Antoaneta Banu: Voi, la Alice Books ați adus în România și scriitori niponi. O literatură fabuloasă dintr-un spațiu cultural încă misterios și considerat ciudat pentru occidentali.

Andreea Verde: Avem nou, romanul “Kokoro” de Natsume Sōseki Acesta este cel mai vândut roman japonezi din toate timpurile. A ajuns acum și la noi în traducerea Ioland I. Prodan. Este un roman care i-a influențat pe foarte mulți scriitori, de-a lungul timpului, iar autorul este preferatul lui Haruki Murakami.

Citește și: Cele mai frumoase cărţi de Crăciun pentru copii

El are multe texte în care vorbește despre modul în care Natsume Sōseki i-a influențat modul de a gândi scenele pe care le conturează în operele lui. Povestea din “Kokoro” este simplă dar plină de învățăminte și o doză uriașă de emoții personale. Natsume Sōseki vorbește despre un ucenic, un tânăr student care își găsește un maestru și despre prietenia dintre ei, de-a lungul unei perioade mari de timp. Cartea include și foarte multe detalii despre cultura japoneză.

Antoaneta Banu: Și pentru pasionatele de lectură, ce propunere ai?

Andreea Verde: Este o carte care tratează un subiect pe care poți să-l percepi în funcție de propria ta realitate interioară. ”Eu, care nu am cunoscut niciodată un bărbat” de Jacqueline Harpman. Premisa de la care pornește romanul este despre existența unor femei care au fost închise pentru foarte mult timp sub pământ, fără ca ele să știe de ce se află acolo, în acea situație. Romanul începe fix din mijlocul acțiunii, dezvăluind viața lor de sub pământ. Printre ele există o tânără care se crede că, din greșeală a fost adusă acolo.

Această fată ajunge să-și trăiască adolescența sub pământ. Este o ficțiune, dar pare extraordinar de credibilă. Împreună cu această tânără trăim povestea ei, care n-a fost niciodată îndrăgostită, care nici măcar nu are un corp care s-a dezvoltat armonios ca al unei femei. Este un experiment social fictiv care aduce foarte multe întrebări despre cum ne conectăm cu oamenii și cât de mult sau de puțin apreciem ce avem pe pământ.

Mai am o propunere, tot pentru doamne și domnișoare. ”Brute” de Dizz Tate. Este vorba despre niște surori care trec prin niște transformări specifice vârstei și asta le face să reacționeze într-un anume mod față de părinți, de lume, de băieți. Romanul este scris din punct de vedere colectiv. Nu știi niciodată cine vorbește, pentru că ”noi, fetele” devine un personaj, fiind naratorul principal.

Este o poveste extravagantă din Florida, care surprinde foarte interesant dinamica adolescentelor, până unde se duc transformările emoționale și cum ricoșează ele în relația cu ceilalți. Adolescența nu vine numai cu această dezvoltare sau maturizare, vine și cu multe angoase, vine uneori și cu multă răutate, cu multă invidie, cu multă gelozie care se creează în raport cu alte fete care poate arată mult mai bine decât tine.

”Drumuri lăturalnice. Poveste din Xinjiang” de Perhat Tursun

Antoaneta Banu: Hai să vorbim puțin despre Drumuri lăturalnice, o carte cu totul specială

Andreea Verde: Așa este. ”Drumuri lăturalnice. Poveste din Xinjiang” de Perhat Tursun. Este considerată una dintre cele mai bune cărți ale anului 2022 și spune drama poporului uigur oprimat de Partidul Comunist din China. Personajul principal este un bărbat uigur care, în încercarea de a scăpa de suferința și sărăcia din mediul rural, sosește în capitala Regiunii Uigure Autonome Xinjiang. Ceea ce descrie acest roman, este universal valabil pentu epoca în care trăim. Este despre izolare urbană, violență socială și dezumanizare.

Autorul, Perhat Tursun este scriitor, poet și un mare critic social uigur din Regiunea Uigură Autonomă Xinjiang. El este considerat drept cel mai important scriitor uigur modernist care a publicat numeroase poezii și povestiri, precum și trei romane. Cee ace este foarte important de știut, Perhat Tursun a dispărut în 2018 și prin 2020 s-a aflat că, în urma unor acuzații dar care rămân neclare, a fost condamnat la 16 ani de închisoare.

Și vine Crăciunul....

Dacă îți dorești să descoperi și mai multe cărți din univerul lui Alice Books, urmărește integral ediția din Adevărul Live pe care am realizat-o cu Andreea Verde PR Managerul editurii.

Din interviu vei afla și care sunt viitoarele evenimente editoriale pe care Alice le pregătește ciititorilor în 2025. Citește o carte și oferă aer proaspăt creierului și sufletului tău.