Articol publicitar

AQUA Carpatica & Cravata Galbenă, un parteneriat al autenticității românești

0
0
Publicat:

Pe 1 noiembrie, AQUA Carpatica a prezentat premiera de gală a filmului Cravata Galbenă, la Sala Palatului din București, în prezența actorilor John Malkovich și Sean Bean, a regizorului Serge Ioan Celebidachi și a echipei. Evenimentul a reunit peste 4000 de spectatori, într-o seară memorabilă și s-a bucurat și de prezența vizionarului regizor Tim Burton, invitat special al galei.

WhatsApp Image 2025 11 04 at 19 05 11 (1) jpeg

Filmul prezintă povestea impresionantă a unui om condus de pasiune, curaj și mai ales de setea de perfecțiune. Călătoria lui Sergiu Celibidache, a unui om care a refuzat orice compromis, începe de la copilăria trăită sub un tată autoritat în România interbelică și continuă până la anii de foamete și de luptă pentru supraviețuire în Germania devastată de război. Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor.

WhatsApp Image 2025 11 04 at 19 05 12 jpeg

               AQUA Carpatica și filmul Cravata Galbenă reprezintă o juxtapunere firească, bazată pe o comuniune de valori fundamentale care definesc excelența și autenticitatea românească. Filmul Cravata Galbenă aduce pe marile ecrane povestea legendarului dirijor Sergiu Celibidache, cel care a purtat numele României pe buzele lumii și a promovat cultura românească la nivel internațional. Această poveste nu reflectă doar performanța artistică, ci și curajul, creativitatea și integritatea – valori care stau la temelia misiunii AQUA Carpatica.

Jean Valvis, Președinte AQUA Carpatica, vorbește despre acest parteneriat: ,,AQUA Carpatica se regăsește în această poveste de tradiție, creativitate și inovație care transformă destine și inspiră o lume întreagă. Susținerea filmului Cravata Galbenă devine, astfel, o pledoarie pentru performanță, inspirație și valorile universale ce definesc atât filozofia brandului, cât și moștenirea culturală românească. Credem cu tărie în forța de inspirație a acestui film, la fel cum AQUA Carpatica, prin izvoarele sale de o puritate unică, fiind deja ambasador al valorilor noastre, susține și promovează excelența României. Această alianță reflectă o comuniune autentică de valori, menită să ducă patrimoniul cultural românesc pe scena internațională și să inspire generații întregi.”

WhatsApp Image 2025 11 04 at 19 05 11 jpeg

Filmul acoperă peste șapte decenii din viața dirijorului Sergiu Celibidache și este o producție cu finanțare exclusiv românească, realizată de o echipă de peste 300 de profesioniști. Realizat pe parcursul a mai bine de șapte ani de documentare, pregătire, filmări și post-producție, Cravata Galbenă este una dintre cele mai ample producții cinematografice românești, un film despre geniu, sacrificiu și puterea unui vis. Filmat intergral în România, sprijinit de cinci orchestre naționale care au recreat concertele istorice ale marelui dirijior, filmul Cravata Galbenă sublimă în sine patrimoniul și esența talentului românesc.

WhatsApp Image 2025 11 04 at 19 05 11 (2) jpeg

Unite de aceleași valori, AQUA Carpatica și Cravata Galbenă reprezintă un parteneriat firesc prin care, împreună, spun o poveste despre curaj și autenticitate românească. Două simboluri ale excelenței, doi ambasadori uniți prin aceeași misiune: de a inspira, de a dovedi că imposibilul este posibil și de a aduce România pe locul său meritat, în fața întregii lumi și pe piețele internaționale.

Cultură

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
digi24.ro
image
Unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai Statelor Unite ale Americii, Dick Cheney, a murit la vârsta de 84 de ani
stirileprotv.ro
image
Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc sau la curte. AMENZI drastice pentru cine tulbură liniștea
gandul.ro
image
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
mediafax.ro
image
Gigi Becali, reacție fulger după ce FCSB a pierdut marca definitiv în procesul cu Steaua! Exclusiv
fanatik.ro
image
China se opune predării Alinei Apostol până la plata ultimului dolar. Procedura repatrierii româncei deținute în China din decembrie 2017
libertatea.ro
image
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
”Cum e să fii primul fotbalist miliardar?”. Răspunsul dat de Cristiano Ronaldo face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Povestea accidentului între un tramvai şi un autobuz, în Bucureşti: "L-am văzut pe ăsta că a plecat pe 2 roţi"
observatornews.ro
image
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Punctele de stabilitate la pensie: ce sunt, cine le primește și cum se calculează
playtech.ro
image
Gigantul spaniol care vrea să cumpere Digi pentru 3,8 miliarde euro. Cine se află, de fapt, în spatele Telefónica
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Louis Munteanu i-a dat un răspuns clar lui Gigi Becali! Verdict imediat: ”Rămâne să plângă din nou atunci”
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
,,Nu mai rezist, salvați-mă!” Ultimele cuvinte ale lui Octav, românul care a murit în Italia, după ce a rămas blocat sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti
kanald.ro
image
Românii se uită de două ori și la o Dacia nouă, de mărci străine nici nu mai vorbim. Cu cât au scăzut înmatriculările și...
playtech.ro
image
E cutremur! Ilie Bolojan prelungeşte austeritatea în 2026: Se îngheaţă pensii, salarii şi alocaţii!
romaniatv.net
image
Au intrat banii pe cardurile de alimente! Un milion de persoane au primit sumele, însă sute de mii de români încă așteaptă
mediaflux.ro
image
Divorț surpriză! Fostul finanțator de la Dinamo s-a despărțit de fotomodelul Angela după o relație de 7 ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Anda Adam și Joseph, gest de suflet pentru familiile care i-au ajutat în Asia Express: „Pregătim pentru ei niște pachete”
click.ro
Vinete, Pexels (3) jpg
Există 21 de tipuri diferite de penisuri, spun studiile. Cum să ai parte de plăcere maximă, indiferent de formă
okmagazine.ro
Fursecuri indoneziene Sursa foto shutterstock 1133171204 jpg
Fursecuri indoneziene Putri Salju. Ai nevoie de numai patru ingrediente
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?

OK! Magazine

image
Fiul nelegitim al Prințului Albert preferă doar cercurile selecte. Unde a apărut Alexandre Grimaldi

Click! Pentru femei

image
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate