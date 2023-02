Luna Iubirii în stațiunile de pe Valea Oltului: balneo sau relaxare în apele termale ori SPA-uri FOTO

Chiar dacă nu sunt la fel de căutate în această perioadă, precum stațiunile montane pentru sporturile de iarnă, o serie de oferte și facilități sunt oferite și de stațiunile balneare în Luna Iubirii.

O parte dintre reprezentanții industriei ospitalității balneo din Vâlcea au înțeles că nu se mai poate trăi funcționând câteva luni pe an și vin an de an cu o serie de oportunități turistice pentru sezonul rece, plecând chiar de la ce au aceste zone mai valoros: izvoarele, în mod special cele termale, mai ales în această perioadă, ca în cazul stațiunii Călimănești - Căciulata sau SPA-urile deosebite din stațiunile Băile Govora și Olănești - premiate la nivel național.

În același timp, o mare parte dintre vechile hoteluri mari continuă să rămână închise, dedicate doar tratamentului balneoclimateric pentru care vor oferi pachete de la sfârșitul lunii martie încolo. Situația se întâlnește atât la Olănești cât și Govora.

Dar în toate cele trei stațiuni de pe Valea Oltului, așa cum sunt cunoscute „perlele balneare” din Vâlcea, am găsit oferte tentante și variate, pentru toate buzunarele și toate pretențiile, pentru Ziua Îndrăgostiților în stil american sau românesc, Mărțișor și Ziua Femeii, cu ajutorul singurului Centru de Rezervări Balneo & SPA din România, dar și pe site-urile proprii ale unităților de cazare.

Prețuri pentru toate buzunarele la SPA, în Olănești

Cele mai ieftine pachete le-am descoperit, pentru această perioadă, în stațiunea Băile Olănești, la hoteluri de trei și patru stele.

Hotelul Alice, spre exemplu, oferă pentru Valentine´s Day, Mărțișor sau Ziua Femeii pachete pentru două nopți de cazare care pornesc de la 220 de lei/persoană, dar și pentru cinci nopți, cu pensiune completă, masă și tratament la prețuri care pleacă de la 1.106 lei/persoană.

La Hotelul Suprem, tarifele pentru trei nopți de cazare pleacă de la 336 de lei/persoană, în timp ce Hotelul Stogu oferă pensiune completă de la 850 lei/persoană/cinci nopți cu tratament.

Aceeași ofertă o face și Hotelul Tisa pentru 990 lei/persoană/cinci nopți. Tot aici am găsit un pachet special pentru Valentine´s Day sau Dragobete care pleacă de la 693 lei/persoană pentru două nopți cu cină festivă și muzică live, spectacol de dans, plus acces la SPA: piscină, hidromasaj, saună, baie de aburi. Pentru Mărțișor sau Ziua Femeii, ofertele pornesc de la 742 de lei.

La Hotelul Livadia, tot de trei stele, am găsit pachete pentru trei nopți de cazare cu pensiune completă, care pornesc de la 390 de lei/persoană, sau pentru cinci nopți care includ și tratament și pleacă de la 695 de lei/persoană, dar nu există oferte dedicate sărbătorilor menționate anterior.

La patru stele, avem Hotelul Olănești cu o ofertă pentru trei nopți care include pe lângă mic dejun și acces la SPA pentru 687 lei/persoană, ori de cinci nopți care pleacă de la 1.505 lei/persoană dar SPA-ul este înlocuit de tratament și cură de crenoterapie, iar dacă se dorește și acces la SPA tarifele pornesc de la 1.780 de lei/persoană. Ofertele sunt valabile până în 16 februarie.

Imperial Hotel & SPA, tot de patru stele, vine cu aceeași ofertă pentru cazare, mic dejun, tratament, SPA și electroterapie care pleacă de la 1420 lei/persoană/cinci nopți. Pentru pensiune completă se achită un supliment de 100 de lei/zi/persoană.

Din păcate, la Băile Olănești, cura de apă ori cea pentru injecții împotriva alergiilor se plătește separat și este de 18 lei sau 25 de lei/persoană/zi (găsiți AICI mai multe amănunte pe această temă).

Ziua Îndrăgostiților sau a Femeii, pentru pretențioși, la Călimănești - Căciulata

Când vine vorba despre turism în Vâlcea, cea mai căutată stațiune rămâne însă Călimănești - Căciulata. Pavilionul Central își deschide porțile în acest an începând cu data de 10 februarie: „Dragi turiști, avem plăcerea să vă anunțăm că începând cu data de 10.02.2023 până în data de 26.02.2023 se redeschide Hotel Central din Călimănești cu următoarele servicii: cazare, restaurant, agrement (Aqua Park), tratament balnear - program bază tratament: de luni până vineri între 07:30 și 15:30”.

La fel ca la celelalte unități de cazare de trei stele ale Societății Călimănești – Căciulata SA, din care face parte și Complexul Cozia - Căciulata, cu cele trei hoteluri: Cozia, Oltul și Căciulata, tarifele de cazare pornesc de la 200 de lei/noapte – pentru camera single, 250 de lei/noapte pentru camera dublă și 380 de lei/noapte pentru apartament. Acestea sunt valabile până în luna martie.

Prețurile diferă când vine vorba despre agrement, pachetele pornind în acest caz de la minimum două nopți cu prețul de 173 de lei/persoană/noapte în care este inclusă și masa. Pentru Vilele Turnul, Furnica, Hotelul Teilor și Hostelurile Căliman și Albina, prețurile pornesc de la 170 de lei/noapte.

Hotelul Orizont Cozia are o ofertă dedicată Valentine´s Day, cu tarifele care pleacă de la 924 de lei/persoană/două nopți (10 – 12 februarie), iar de Mărțișor / 8 Martie (3 – 5 martie) de 944 de lei. Tarifele includ demipensiune, cină de bun venit și cină festivă cu program muzical oferit de o formație live, șampanie și alte surprize, plus acces la Centrul Wellness SPA cu: saună finlandeză, saună umedă, fântână de gheață, duș emoțional, salină, jacuzzi, piscină cu apă dulce, bazin cu apă sărată.

Pentru Mărțișor sau 8 Martie, Hotelul Traian, cunoscut drept hotelul pensionarilor, are un pachet care pleacă de la 548 de lei/persoană/două nopți cu pensiune completă, care include cină festivă din seara de 4 martie și acces la Centrul SPA cu: saună hammam, saună finlandeză; saună cronoterapie și aromoterapie; jacuzzi; salină cu sare Himalaya și Praid; fântâna de gheață, bazin cu apă termală.

Tarifele diferă când vine vorba despre pachete pentru turiștii interesați de tratamentul balnear: șase nopți ajung la 1382 lei/persoană/sejur, nouă nopți la 2.020 de lei, 12 nopți la 2.716 lei, iar 16 nopți la 3.496 lei, în care sunt incluse cazarea (6 / 9 / 12 / 16 nopți), masa în sistem card valoric, tratamentul cu câte două proceduri/zi (5 / 7 / 10 / 12 zile), consultația medicală pentru hotelurile Complexului Cozia - Căciulata. Oferta este valabilă pentru persoanele care prezintă la sosire un bilet de trimitere de la medicul de familie / medicul specialist utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și cardul de sănătate.

Pentru cei mai pretențioși turiști există și unități de cazare de patru stele, precum Hotelul Izvoare, unde în weekend prețurile pleacă de la 420 de lei și ajung până la 820 de lei/noapte, în funcție de tipul camerei, cu mic dejun, în timp ce Hotelul Carolin oferă pachete speciale de Valentine´s Day (13 – 15 februarie) care pleacă de la 750 de lei/persoană și includ cina festivă într-un decor de poveste cu candy bar și vin spumant, dar și de Dragobete care pleacă de la 1.700 de lei/două persoane, cu muzică live și acces la SPA și piscina cu apă termală.

SPA de lux la Govora

La Govora, doar Hotelul Palace, de patru stele, vine cu oferte în această perioadă, care pornesc de la 1.110 lei și ajung la 1.565 de lei, pentru pachete cu mic dejun sau de la 1.886 de lei cu demipensiune, pentru un sejur de cinci zile/persoană, cu tratamente de genul: terapie Herbal Sauna, masaj terapeutic, acces la Centrul Spa - piscină, jacuzzi, duș shock, duș ice bucket - fântâna de gheață, hammam şi sală de fitness. Prețurile în această unitate de cazare se vor schimba începând cu data de 17 februarie.

„Iată oferta noastră pentru luna iubirii , mai exact pentru week-end-ul de Valentine's Day (10 - 12.02): cazare două nopți cu mic dejun și acces gratuit la Centrul Spa & Wellness. Vă răsfățam cu vin din cel mai bun și cu prăjituri aromate și savuroase. Total: 490 lei/ pers/ sejur”, menționează reprezentanții Hotelului Palace.

Pentru un sejur de minimum trei nopți, mai există disponibilitate de cazare la Felix Pension, o unitate de trei stele, unde prețurile pornesc de la 672 lei/persoană, cazare cu mic dejun, tarif care include acces la piscină interioară (în această perioadă), la sala de fitness, saună și salină. Celelalte hoteluri din această stațiune balneară încep să se deschidă de la finele lunii martie.