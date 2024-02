Scriitorul care s-a mutat în Japonia fără să o viziteze vreodată. Cum este viața în Țara Soarelui Răsare

Tom Fay, în vârstă de 40 de ani, scriitor britanic pasionat de activități în aer liber și călătorii, a povestit despre experiența vieții sale în Japonia, după 17 ani trăiți acolo.

Originar dintr-un mic sat din nordul Țării Galilor, Fay a absolvit istorie medievală la Universitatea din Manchester înainte de a ajunge piciorul în Japonia în 2007.

„Încă din copilărie, am dorit să trăiesc în altă țară, fără să am vreo destinație specifică în minte”, spune el într-un interviu pentru Business Insider.

Spune că auzise despre programele ce permit oamenilor să predea limba engleză în Japonia, o țară pe care o știa „doar din jocuri video și de la televizor”. Însă, ceea ce credea că va fi o aventură de un sau doi ani i-a schimbat complet cursul vieții.

„Am ales să locuiesc în Osaka și am lucrat ca profesor asistent de engleză în suburbiile orașului. De-a lungul anilor, am început să lucrez tot mai mult ca scriitor independent, în special în domeniul călătoriilor și al activităților în aer liber. Acum, sunt în principal scriitor și copywriter independent, cu toate că mai predau în continuare”, spune Tom.

Vei fi întotdeauna privit ca un străin în Japonia

Din 2022, locuiește într-o fermă veche de 150 de ani, renovată, pe dealurile din sudul Kyoto-ului. Spune că i-a fost întotdeauna mai confortabil să trăiască într-un mediu rural și, după 15 ani de trai în Osaka, a spus adio vieții în oraș.

„Casa se află în spatele unui munte, iar în grădina mea vin maimuțe, mistreți și cerbi. Am spațiu pentru agricultură și grătare, iar vecinii sunt minunați”, mai spune scriitorul.

Dezavantajul este prețul mare pentru a renova o casă veche în Japonia, chiar dacă costul inițial de achiziție a fost ieftin. Verile sunt, de asemenea, călduroase și umede, cu toate că în zonele rurale este mai răcoare decât în oraș.

Tom Fay spune că Japonia este un loc minunat pentru străini. „Iubesc mâncarea, absența criminalității comparativ cu Marea Britanie și sentimentul general de siguranță. Mă bucur de diversitatea peisajelor naturale ale Japoniei, de transportul public excelent și de amabilitatea oamenilor”, arată el.

„Pe de altă parte”, spune Fay, „vei fi întotdeauna privit ca un străin în Japonia”. „În afară de provocările generale ale limbii, există uneori nivele enervante de birocrație. Dacă poți gestiona aceste aspecte, este un loc ușor și confortabil pentru a trăi”, continuă el.

Scriitorul spune că a descoperit câteva lucruri surprinzătoare în timpul celor aproape două decenii petrecute în Japonia.

Brânza japoneză nu e prea bună

„Trebuia să aduc mai multă brânză cu mine, deoarece aceasta este foarte scumpă și nu la fel de bună în Japonia”, a constatat Fay.

Mai spune că îi este dificil să găsească deodorant sau pastă de dinți eficiente în Japonia: „opțiunile aici sunt adesea prea slabe”.

Însă spune că viața în Japonia i-a diversificat gustul pentru fructe de mare și legumele sezoniere locale, care sunt ușor de găsit.

Oamenii nu vorbesc engleză, iar diferențele de temperatură sunt mari

În ciuda prevalenței culturii occidentale și a eforturilor de a învăța engleza în școli, nivelul general de cunoaștere a limbii engleze este scăzut.

Verile sunt extrem de fierbinți, iar iernile sunt incredibil de reci în cea mai mare parte a Japoniei așa că cei care vor să trăiască acolo trebuie să fie pregătiți pentru schimbări extreme de vreme. „S-ar putea să te ajute să cercetezi regiunea în care vei locui, deoarece localitățile diferă semnificativ în ceea ce privește căderile de zăpadă, taifunurile și riscul de tsunami”, spune Fay.

Japonia nu este atât de high-tech, iar viața la țară este diferită de cea de la oraș

Oamenii încă folosesc faxuri, uneori trebuie să tipărești e-mailuri, iar multe birouri guvernamentale s-au schimbat cu greu din anii '80. Abordarea low-tech înseamnă că lucrurile nu sunt la fel de eficiente cum se așteaptă majoritatea oamenilor.

„Îmi pare rău că nu m-am mutat la țară și mai devreme”, spune scriitorul. „Rata mea lunară de credit ipotecar este mult mai mică decât chiria în oraș, iar calitatea vieții este exponențial mai bună. Viața la țară este mult mai liniștită. Vecinii sunt prietenoși și ne oferă legume și alimente din câmpurile lor. Fiind înconjurat de viață sălbatică interesantă și de schimbările de sezon, viața nu devine niciodată plictisitoare. Aerul este mai curat, iar verile sunt mai răcoroase decât în oraș”, a constatat el.

Învățarea istoriei japoneze îți poate îmbogăți experiența

Aflarea originilor unui anumit sanctuar sau a unei tradiții, cum ar fi sărbătoarea "Obon" sau festivitățile de Anul Nou "shōgatsu", adaugă un nivel suplimentar de bogăție vieții cotidiene și explică unele obiceiuri pe care occidentalii le-ar putea găsi neobișnuite.

Mâncarea din Japonia este, de asemenea, legată intrinsec de istorie, adesea în felul în care s-a dezvoltat, este consumată sau prezentată. Un nivel de cunoștințe de bază te va ajuta să înțelegi mai bine Japonia în ceea ce privește infrastructura, societatea și cultura sa.

Un loc minunat pentru a te dedica pasiunilor tale

„După ce ai văzut toate atracțiile turistice mari, petrece-ți timpul să te adâncești în lucrurile care te interesează”, spune Fay. „De exemplu, sunt pasionat de drumeții”, continuă el. „Dacă faci drumeții în Japonia, chiar și pe trasee scurte în natură, toată lumea este echipată asemenea unor pionieri pe o rută nouă în Himalaya”.

„Așa se întâmplă în Japonia: oamenii se implică total și nu sunt ironizați pentru asta. Același lucru se aplică și celor cu interese mult mai de nișă, cum ar fi manga obscură sau grădinăritul bonsai. Aici este un loc excelent pentru a te dedica cu pasiune lucrurilor. Oamenii nu sunt critici, iar găsirea celor care împărtășesc aceeași pasiune este o modalitate bună de a-ți face prieteni, mai ales că cultural japonezii sunt mai rezervați”, scrie Fay.

„În final, pot spune că mă văd trăind în Japonia pentru totdeauna, dar o parte din mine ar vrea să se întoarcă în Marea Britanie”, mai este de părere scriitorul din Țara Galilor.