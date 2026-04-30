Video Destinația din Italia unde pastele sunt făcute pe stradă, sub ochii turiștilor: „Este autentic și este extraordinar”

Un bucătar italian atrage atenția asupra unui oraș mai puțin promovat turistic, dar pe care îl consideră o destinație autentică în Italia. Este vorba despre Bari, oraș situat pe coasta Mării Adriatice, unde tradițiile culinare sunt încă păstrate în spațiul public, chiar pe străzi.

Turiști în Bari Vecchia Foto: Getty images
Într-o perioadă în care milioane de turiști aleg anual Italia pentru vacanțe, multe dintre destinațiile celebre devin tot mai aglomerate. Totuși, potrivit bucătarului Vincenzo, sudul țării oferă încă experiențe autentice, departe de turismul de masă.

Într-un videoclip publicat pe YouTube, bucătarul vorbește despre farmecul autentic al orașului Bari: „Un oraș cu adevărat minunat. S-a îmbunătățit foarte mult în ultimii 10 ani. Este unul dintre cele mai bune locuri de vizitat din sudul Italiei. Este autentic și este extraordinar.”

Cu puțin peste 315.000 de locuitori, Bari este considerat unul dintre cele mai importante orașe din sudul Italiei. Este atât un port mediteranean spectaculos, cât și un oraș universitar.

Orașul este împărțit în mai multe zone distincte. Centrul vechi, Bari Vecchia, este un labirint de străzi înguste și istorice, unde se află și Basilica Sfântului Nicolae, datând din secolul al XI-lea, potrivit express.

Piazza del Ferrarese, una dintre cele mai cunoscute piețe, oferă vedere spre faleza Augusto Imperatore, iar atmosfera sa îmbină armonios vechiul oraș cu zona modernă de pe malul mării. Numele pieței provine de la un negustor din Ferrara stabilit aici în secolul al XVII-lea.

În zonă mai pot fi văzute și urme ale unui drum roman din secolul al II-lea, păstrate și expuse în piață, atrăgând zilnic turiștii care se opresc pentru a admira portul cu bărci colorate.

În contrast, cartierul Murat, construit la inițiativa lui Joachim Murat, reprezintă zona modernă a orașului, cu străzi dispuse în rețea, magazine și cafenele aglomerate.

Expertul în călătorii Mark Wolters spune că unul dintre punctele de atracție esențiale din Bari este Strada Arco Basso, unde localnicele prepară pe stradă celebrul tip de paste orecchiette.

„Când ajungi aici, vei vedea o stradă unde toate aceste bunicuțe, toate aceste femei, fac orecchiette, un tip special de paste de aici”, a spus acesta într-un videoclip.

El a povestit că a cumpărat produse direct de la localnici și că experiența a fost una autentică: „A fost o experiență foarte faină.”

Mark recomandă și specialitățile culinare locale, în special focaccia barese, o pâine tradițională cu roșii și măsline, specifică regiunii.

Pentru turiștii care doresc să exploreze întreaga regiune Puglia, expertul sugerează închirierea unei mașini de la aeroportul din Bari, deoarece conducerea în centrul orașului, în special în zona veche, poate fi dificilă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
digi24.ro
image
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
stirileprotv.ro
image
Deja vu. Se pregătește operațiunea „euro sugrumă leul / țara intră în faliment” dacă pleacă Bolojan. Aceleași mesaje alarmiste s-au dat și în campania prezidențială, pentru Nicușor Dan. Realitatea din cifre: guvernarea Bolojan a băgat economia în criză
gandul.ro
image
St. Moritz schimbă modelul: stațiunea de lux construiește locuințe accesibile pentru rezidenți
mediafax.ro
image
Cum vrea Ion Țiriac să fie ținut minte de români: ”Credeți că eu toate câte fac astăzi le fac pentru notorietate?”
fanatik.ro
image
Ce s-a întâmplat cu leul la moțiunile de cenzură care au dărâmat guverne în România
libertatea.ro
image
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
O familie a cheltuit 80.000 de euro pentru o vacanță „unică în viață”, dar a rămas în aeroport. Situația bizară în care s-a trezit
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Cum arată o noapte de gardă la INML: "Aici moartea ajută viaţa"
observatornews.ro
image
2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate
cancan.ro
image
11.000.000€ cheltuiți nejustificat la Complexul Valea Jiului. 400.000€ bonus la pensionare pentru 81 angajați
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Turist amendat pentru apă cumpărată din magazin? Ce pot și ce nu pot impune pensiunile din România. Când sunt legale „amenzile”
playtech.ro
image
Steaua 86, premiată de președintele Nicușor Dan la 40 de ani de la finala de la Sevilla: „Așteptăm și un ajutor, aproape toți colegii au probleme cu banii”
fanatik.ro
image
O țară renumită ca destinație turistică, foarte căutată și de români, este acum evitată: "Tot locul pare neobișnuit de liniștit"
ziare.com
image
CCR a admis sesizarea președintelui Nicușor Dan. "Bravo, aţi câştigat!"
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Cine trage sforile în criza politică? Câteva lucruri care nu se leagă – OPINIE
cotidianul.ro
image
Bomba anului! CCR a admis seziararea AUR, lovitură grea pentru Bolojan!
romaniatv.net
image
Gest extrem de îndrăzneț făcut de fiica lui Putin. Absolut nimeni nu are voie să se apropie de un supercomputer
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
gsp.ro
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Dan Negru și părintele Vasile Ioana, moment cutremurător în Canada. Întrebarea unei doctorițe românce despre eutanasie i-a marcat pe cei doi: „M-a năucit”
click.ro
image
Horoscop joi, 30 aprilie. Taurii au probleme de sănătate, iar Racii primesc vești importante la locul de muncă
click.ro
image
Videoclipul care a încins internetul! Loredana Groza se crede Madonna, la 55 de ani! Părerea designerilor și dieta strictă: „Fără zahăr”
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
Kris Jenner foto Profimedia jpg
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta cu câteva decenii mai tânără, iar acum... îi pică fața!
clickpentrufemei.ro
Podul de la Drobeta Sursa Wikipedia revista Familia 1865 jpg
Cum au construit romanii podul peste Dunăre de la Drobeta Turnu Severin?
historia.ro
