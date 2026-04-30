Video Destinația din Italia unde pastele sunt făcute pe stradă, sub ochii turiștilor: „Este autentic și este extraordinar”

Un bucătar italian atrage atenția asupra unui oraș mai puțin promovat turistic, dar pe care îl consideră o destinație autentică în Italia. Este vorba despre Bari, oraș situat pe coasta Mării Adriatice, unde tradițiile culinare sunt încă păstrate în spațiul public, chiar pe străzi.

Într-o perioadă în care milioane de turiști aleg anual Italia pentru vacanțe, multe dintre destinațiile celebre devin tot mai aglomerate. Totuși, potrivit bucătarului Vincenzo, sudul țării oferă încă experiențe autentice, departe de turismul de masă.

Într-un videoclip publicat pe YouTube, bucătarul vorbește despre farmecul autentic al orașului Bari: „Un oraș cu adevărat minunat. S-a îmbunătățit foarte mult în ultimii 10 ani. Este unul dintre cele mai bune locuri de vizitat din sudul Italiei. Este autentic și este extraordinar.”

Cu puțin peste 315.000 de locuitori, Bari este considerat unul dintre cele mai importante orașe din sudul Italiei. Este atât un port mediteranean spectaculos, cât și un oraș universitar.

Orașul este împărțit în mai multe zone distincte. Centrul vechi, Bari Vecchia, este un labirint de străzi înguste și istorice, unde se află și Basilica Sfântului Nicolae, datând din secolul al XI-lea, potrivit express.

Piazza del Ferrarese, una dintre cele mai cunoscute piețe, oferă vedere spre faleza Augusto Imperatore, iar atmosfera sa îmbină armonios vechiul oraș cu zona modernă de pe malul mării. Numele pieței provine de la un negustor din Ferrara stabilit aici în secolul al XVII-lea.

În zonă mai pot fi văzute și urme ale unui drum roman din secolul al II-lea, păstrate și expuse în piață, atrăgând zilnic turiștii care se opresc pentru a admira portul cu bărci colorate.

În contrast, cartierul Murat, construit la inițiativa lui Joachim Murat, reprezintă zona modernă a orașului, cu străzi dispuse în rețea, magazine și cafenele aglomerate.

Expertul în călătorii Mark Wolters spune că unul dintre punctele de atracție esențiale din Bari este Strada Arco Basso, unde localnicele prepară pe stradă celebrul tip de paste orecchiette.

„Când ajungi aici, vei vedea o stradă unde toate aceste bunicuțe, toate aceste femei, fac orecchiette, un tip special de paste de aici”, a spus acesta într-un videoclip.

El a povestit că a cumpărat produse direct de la localnici și că experiența a fost una autentică: „A fost o experiență foarte faină.”

Mark recomandă și specialitățile culinare locale, în special focaccia barese, o pâine tradițională cu roșii și măsline, specifică regiunii.

Pentru turiștii care doresc să exploreze întreaga regiune Puglia, expertul sugerează închirierea unei mașini de la aeroportul din Bari, deoarece conducerea în centrul orașului, în special în zona veche, poate fi dificilă.