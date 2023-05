Comorile Orientului: Ras Al Khaimah, emiratul naturii, cu peisaje fabuloase lângă Dubai VIDEO FOTO

Pentru majoritatea oamenilor pasionați de călătorii, Emiratele Arabe Unite (EAU) înseamnă Dubai. De fapt, nu trebuie să ne ferim de a spune lucrurilor pe nume: există oameni, nu puțini (!), care fac o confuzie impardonabilă, crezând că Dubaiul e o țară! Desigur, o destinație extravagantă, acest veritabil New York din zona Golfului Persic s-a dezvoltat spectaculos și îți ia ochii prin zgârie-norii din centru, care amintesc de Manhattan, prin malluri gigantice, în care te poți pierde cu ușurință, și prin parada mașinilor SF, mai ales în cartierul Dubai Marina.

Realist, atunci când tragi linie, Dubaiul înseamnă, în esență, clădiri înalte, malluri, hoteluri și, în ultimii ani, o aglomerație sufocantă. Frumusețea naturală lipsește cu desăvârșire din acest peisaj futurist. Foarte puțini oameni care ajung în EAU știu că, la doar o oră de Aeroportul Internațional Dubai, există tot ce nu le poate oferi acest oraș. În ghidurile turistice, o asemenea destinație intră în categoria celor catalogate drept „off the beaten path“ – departe de drumul bătătorit. Și exact asta e, în acest moment, Ras Al Khaimah, cel mai nordic dintre cele șapte emirate care formează EAU.

RAK City, ridicat de un Sheikh vizionar

Pe plan local, Ras Al Khaimah e prezentat drept „emiratul naturii“. Și pe bună dreptate! Pentru că aici se află Jebel Jais (n.r. – „Jebel“ înseamnă „munte“ în arabă), un lanț muntos, cu cel mai înalt vârf din Emiratele Arabe Unite, la 1.934 de metri deasupra nivelului mării. Jebel Jais traversează EAU și Oman. Deocamdată însă, există un mare contrast în ceea ce privește modul în care cele două țări au exploatat această comoară a naturii. Dacă partea din Oman e, efectiv, nedezvoltată și cam lăsată de izbeliște, în schimb, cea din Emirate s-a metamorfozat, începând cu 2021. Ca de obicei, rețeta succesului din Emirate are două ingrediente de bază: mari resurse financiare și niște conducători vizionari, care chiar sunt preocupați de dezvoltarea țării – și nu doar la nivel declarativ.

La Ras Al Khaimah, acest conducător vizionar e Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi (67 de ani), care a ajuns să conducă Ras Al Khaimah – sau RAK City, pe scurt – din 2010, după moartea tatălui său, omul numărul 1 în acest Emirat, timp de 62 de ani. Iar șeicul, la care toți se referă cu apelativul „Înălțimea Sa“, și-a propus câteva obiective îndrăznețe, printre care transformarea Ras Al Khaimah într-o zonă turistică. Ceea ce se și vede cu ochiul liber, având în vedere numărul impresionant al construcțiilor la care se lucrează cu o viteză la care noi, în România, nici n-am putea visa în următorii mulți ani.

„Bun venit la Grand Canyon al Emiratelor!“

Un proiect care s-a bucurat de atenția directă a șeicului e cel care vizează Jebel Jais. Aici, consilierul personal al guvernatorului din Ras Al Khaimah e Fadi, un libanez care a ajuns în EAU, acum mulți ani, ca un simplu contabil. Apoi, pe parcurs, s-a îndrăgostit de drumețiile pe munte, transformându-și pasiunea într-un job full-time. În acest moment, el deține funcția de „Outdoor Advisor“ pentru RAKTDA (Autoritatea de Dezvoltare Turistică a Ras Al Khaimah).

După ce și-a luat certificatul de ghid montan, după vreo trei luni petrecute în Alaska, Fadi s-a întors în Ras Al Khaimah. Și, cu finanțarea primită de la un șeic receptiv la ideile inovatoare, a pus bazele taberei „1770“, de unde, astăzi, pornesc expedițiile turistice din zona Jebel Jais. „Primul traseu l-am inaugurat în noiembrie 2021. Am muncit pe rupte, vreo două luni, cu niște băieți din Pakistan, care au trăit toată viața lor pe munte. Am prezentat planul, într-o întâlnire cu «Înălțimea Sa» și, imediat, a alocat un buget de 300.000 de euro pentru realizarea primului traseu montan destinat turismului în Jebel Jais. Între timp, am ajuns la 85 de kilometri de trasee turistice în zonă“, a povestit Fadi, în exclusivitate pentru „Weekend Adevărul“.

La tabăra „1770“ (n.r. – denumirea vine după altitudinea la care se află), peisajul, cu munții din jur și cerul plin de stele după lăsarea întunericului, îți taie respirația. Iar elementul-surpriză amplifică această senzație. Pentru că, să fim sinceri, foarte puțini oameni știu că un asemenea decor există într-o țară renumită pentru... malluri. „La început, când am inaugurat tabăra «1770», am avut un grup de turiști și cineva mi-a zis că ce vede în jur poate fi descris ca fiind Grand Canyon al Emiratelor. Mi-a plăcut comparația. Acum, când primesc turiștii aici, le spun și eu: «Bun venit la Grand Canyon al Emiratelor!». O să folosim această descriere și în materialele noastre promoționale. Pentru că puțini oameni știu despre Jebel Jais, dar toți au auzit de Grand Canyon. Așa că, făcând această paralelă, le oferim turiștilor o imagine despre ce pot găsi aici“, a continuat Fadi.

Zăpadă în decembrie, frig în aprilie

Cine sosește la tabăra „1770“ are de ales între mai multe variante. De pildă, un traseu făcut în timpul nopții, astfel încât să prinzi răsăritul pe munte. Excursia, oferită de adventurati-outdoor.com, include noaptea petrecută în tabără, cină, ghid și tot echipamentul necesar (saci de dormit, rucsac, lanternă, haine groase etc.) și costă cam 140 de euro de persoană. Traseele montane din Jebel Jais, oferite de Adventurati, firma patronată de Fadi, diferă în funcție de gradul de pregătire al doritorilor. „Avem inclusiv un traseu care se face în 3 zile, de vreo 55 de kilometri, în total. Costă cam 300 de euro de om, dar e recomandat celor care au o anumită condiție fizică și care, în trecut, au mai făcut drumeții prin munți“, ne-a explicat Fadi.

De remarcat că, la Jebel Jais, nu doar peisajele sunt unice pentru Emiratele Arabe Unite. În ultima săptămână din aprilie, temperaturile erau cam cu 10-15 grade mai mici, pe timpul nopții, comparativ cu cele din zona RAK City. „Acum e doar frig, dar suportabil. În decembrie, avem temperaturi pe minus aici. Iar în 2016 și 2019 a și nins“, ne-a spus Fadi.

Locul unde ai și munte, dar și plajă

Ceea ce transformă Ras Al Khaimah într-o destinație cu adevărat unică pentru Emirate e faptul că aici, pe lângă munte și posibilitatea de a face o sumedenie de activități outdoor, există și 64 de kilometri de plajă. Motiv pentru care s-au și construit deja foarte multe resorturi de 4-5 stele, cu servicii all-inclusive. Și având în vedere investițiile masive care se fac, în continuare, pentru dezvoltarea turismului, cu siguranță, în următorii ani, RAK City va avea o ascensiune spectaculoasă în zona Orientului Mijlociu.

1,3 milioane

de turiști au vizitat Ras Al Khaimah în actualul sezon turistic, care a început în octombrie 2022 și se încheie la finalul lunii mai.

Atracție de Cartea Recordurilor: Cea mai mare tiroliană din lume

Ras Al Khaimah e în plină dezvoltare și, probabil, în 5-10 ani, zona se va aglomera și va fi de nerecunoscut, pe măsură ce tot mai mulți oameni vor afla despre această destinație. Deocamdată, pe lângă niște trasee montane unice în EAU, Ras Al Khaimah se poate mândri și cu o atracție cu certificat „Guinness“, în Cartea Recordurilor. Vorbim despre cea mai mare tiroliană din lume. Din 2018, de când a fost dată în folosință, această tiroliană denumită „Jebel Jais Flight“ (n.r. – Zborul din Jebel Jais) a atras peste 70.000 de turiști. Ea se întinde pe o distanță de 2,8 kilometri și oferă adrenalină în stare pură, în condițiile în care viteza din timpul „zborului“ de trei minute – la 80 de metri de sol – poate ajunge și la 150 de kilometri pe oră.

La câțiva metri distanță, cei care totuși n-au inima necesară pentru a testa cea mai mare tiroliană din lume pot opta pentru o coborâre de pe munte pe un tobogan de 1,8 kilometri. Aici, distracția e garantată, inclusiv pentru cei cu frică de înălțime, în condițiile în care viteza maximă e de doar 40 de kilometri la oră.

Ras Al Khaimah, alte activități în plină natură

*Bear Grylls Camp. Tabără de supraviețuire, în Munții Jebel Jais, singura de acest gen din Emirate. E o atracție destinată celor care au savurat documentarele cu celebrul aventurier britanic Edward Michael „Bear“ Grylls. Cazarea se face în niște containere, cu aer condiționat, paturi suprapuse, băi indoor și grătare la ușă. În funcție de activitatea aleasă, instructorii îi vor învăța pe participanți cum să se descurce în condiții extreme, când supraviețuirea devine o miză.

*Safari în deșert. Se organizează în impunătorul „Ritz-Carlton Al Wadi“, o construcție impresionantă, cu locuri de cazare în mijlocul deșertului! Excursiile printre dunele de nisip, cu Jeep, pe bicicletă sau chiar pe jos îi duc pe turiști față în față cu animalele care trăiesc în deșert, în această rezevație naturală, la 40 de minute de mers cu mașina de la RAK City.

*Al-Suwaidi Pearl Farm. Singurul loc din Emirate în care stridiile sunt crescute, astfel încât 60 la sută dintre ele oferă perle. Prețurile variază, în funcție de grad/mărime, de la câteva sute la câteva mii de dolari. Turul le oferă vizitatorilor oportunitatea de a cumpără perle autentice, extrase de față cu ei.

Dubai – Ras Al Khaimah

Distanța de aproximativ 80 de kilometri, de la Aeroportul Internațional Dubai până la Ras Al Khaimah, poate fi parcursă cu mașina personală în maximum 60 de minute. Cu un autobuz luat din Dubai, călătoria va dura un pic mai mult din cauza traficului din oraș. Iar biletul costă cam 7 euro. Mai multe detalii despre Ras Al Khaimah sunt disponibile aici: https://visitrasalkhaimah.com/