Rețeta inedită: Prăjitură marmorată cu arahide și cremă de arahide

Există ceva atât de duios la prăjiturile simple, preparate cu dragoste acasă. Acestea vor umple aerul cu o aromă familiară, răsfață fiecare îmbucătură și posedă o calitate care completează după-amiezele petrecute cu cei dragi.

. Majoritatea brutarilor moderni sunt atrași din ce în ce mai mult de rețetele realizate cu ingrediente alimentare organice, care nu numai că introduc arome naturale, dar asigură și că fiecare îmbucătură este completă, hrănitoare și sănătoasă. Această metodă transformă chiar și o prăjitură atât de simplă, marmorată, în ceva senzual și atent.

Arahidele – în anumite țări mai sunt denumite și nuci maimuță, sau alunele în păstaie - s-ar putea să nu fie primul ingredient la care te gândești că s-ar preta într-o prăjitură convențională în stil european. Dar acestea au o profunzime a aromei care te-ar putea surprinde. Gustul lor de nucă este completat frumos de dulceața subtilă a vaniliei și de bogăția notelor profunde de cacao. Măcinate în aluat și amestecate la suprafață, arahidele oferă textură, gust deosebit de “prajitură a casei” și o senzație nostalgică și totodată nouă.

O reinterpretare a tradiției

Prăjitura marmorată este un desert clasic în casele Europei timp de secole, cu care gospodinele nu dădeau greș atunci când așteptau invitati. Generații de familii au copt această prăjitură - unele pentru a sărbători zilele de duminică petrecute cu cei apropiați, altele doar pentru a gusta o felie alături de o ceașcă de cafea după-amiaza. Farmecul prăjiturii constă în spiralele frumoase ce decorează prăjitura, un vals de ciocolată și vanilie care oferă o surpriză cu fiecare îmbucătură.

Prin încorporarea arahidelor în acest preparat clasic, îmbunătățim prăjitura în două privințe:

Profunzimea aromei – Arahidele contribuie cu o profunzime naturală și un gust de nucă aluatului, care intensifică aroma.

Contrastul realizat de textură - cât timp prăjitura este încă moale, nucile tocate adaugă o crocanță delicioasă.

Ingrediente

O jumătate de cană de făină

O jumătate de cană de arahide măcinate

O cană de zahăr

O linguriță de praf de copt

Un praf de sare

3 ouă

O jumătate de cană de unt nesărat

O jumătate de cană de lapte

O linguriță de extract de vanilie

2 linguri de pudră de cacao

1/4 cană de arahide măcinate sau tocate mărunt (pentru topping)

Instrucțiuni

Pasul 1: Pregătiți cuptorul încălzindu-l la 175°C

Pasul 2: Amestecați ingredientele uscate

Într-un vas mai adânc amestecați făina, arahidele măcinate, praful de copt și sarea

Pasul 3: Amestecați untul cu zahărul

Într-un vas separat amestecați zahărul și untul pâna devine compoziția cremoasă și pufoasă. Adăugați ouăle și esența de vanilie și amestecați până la omogenizarea completă a ingredientelor.

Pasul 4: Combinarea părților

Încorporați ingredientele umede și uscate, turnând lapte între ele. Amestecați treptat până se formează un aluat – atenție, nu amestecați prea mult.

Pasul 5: Împărțirea compoziției

Împărțiți aluatul în două boluri. Într-unul, încorporați pudra de cacao cu un tel pentru a obține o compoziție fină și cu gust de ciocolată.

Pasul 6: Creați efectul marmorat

Puneți alternativ cantități din aluatul simplu și cel de ciocolată în forma pregătită. Învârtiți cu un cuțit sau o scobitoare pentru a crea un efect marmorat.

Pasul 7: Acoperiți cu topping

Presărați uniform suprafața prăjiturii cu arahide tocate, pentru a oferi o textură crocantă și o aromă deosebită.

Step 8: Coacerea

Coaceți timp de 45-50 de minute sau până când o scobitoare introdusă în centru devine curată. Lăsați prăjitura să se răcească cel puțin 15 minute înainte de servire

Sugestii pentru servire

• Cafea însoțitoare: Adăugați deasupra cât este prăjitura caldă un shot de espresso sau de cappuccino.

• Delicatese festive: Presărați ciocolată topită pentru o imagine inedită de sărbători.

• Desert de zi cu zi: Adăugați ușor deasupra zahăr pudră, pentru un finish delicious și intens.

• Stil familial: Adăugați frișcă sau sos de vanilie deasupra pentru un răsfăț de weekend.

Trucuri

Alternativă mai sănătoasă: folosiți făină integrală de grâu și reduceți zahărul din rețetă

folosiți făină integrală de grâu și reduceți zahărul din rețetă Marmorare dublă: puneți o parte pudră de cacao neagră și o parte de ciocolată cu lapte topită, rezultând astfel două “panglici colorate” de ciocolată.

De ce funcționează această rețetă

În timp ce vanilia strălucitoare și aerisită și aroma de cacao creează un peisaj bogat, arahidele oferă un contrast pământiu, cu o aromă deosebită de nucă. Exteriorul crocant se potrivește bine cu interiorul moale și marmorat.

Această rețetă este, de asemenea, foarte adaptabilă. Dacă preferați ca prăjiturile să fie mai dulci sau chiar mai bine făcute, puteți ajusta zahărul, înlocui făina sau puteți adăuga condiment în compoziție. Dar, cu toate acestea, va rezulta totuși o prăjitură marmorată - de modă veche, reconfortantă și întotdeauna o gustare delicioasă de avut pe masă.

Întrebări frecvente

Î: Pot folosi arahide prăjite în loc de crude?

Da! Arahidele prăjite au o aromă mai bogată. Asigurați-vă doar că sunt nesărate.

Î: Pot face această prăjitură fără lactate?

Înlocuiți untul cu ulei de cocos și cu lapte vegetal. Prăjitura este în continuare umedă și delicioasă.

Î: Cum păstrez resturile?

Depozitați prăjitura într-un recipient acoperit, la temperatura camerei. Pentru o depozitare de mai lungă durată, refrigerați sau congelați feliile rămase.

Î: Pot adăuga unt de arahide în rețetă?

Da! Untul de arahide fin poate fi amestecat în aluatul de vanilie cu câteva linguri de adaos de nucă.

Gânduri finale

Acest tort marmorat nu este doar o delicatesă, ci este o declarație despre cum tradiția poate fi actualizată. Cu arahide, această prăjitură simplă este acum mai aromată și mai plină de personalitate. Coaceți-o pentru familie, serviți-o cu prietenii sau savurați-o alături de o ceașcă de cafea liniștită.

Fiecare felie de plăcintă este o poveste despre confort, despre fantezie și despre bucuria de a coace cu ingrediente care aduc gust și chiar suflet în farfurie.