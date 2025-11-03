Articol publicitar

Rețeta inedită: Prăjitură marmorată cu arahide și cremă de arahide

0
0
Publicat:

Există ceva atât de duios la prăjiturile simple, preparate cu dragoste acasă. Acestea vor umple aerul cu o aromă familiară, răsfață fiecare îmbucătură și posedă o calitate care completează după-amiezele petrecute cu cei dragi.

img 1 jpg

. Majoritatea brutarilor moderni sunt atrași din ce în ce mai mult de rețetele realizate cu ingrediente alimentare organice, care nu numai că introduc arome naturale, dar asigură și că fiecare îmbucătură este completă, hrănitoare și sănătoasă. Această metodă transformă chiar și o prăjitură atât de simplă, marmorată, în ceva senzual și atent.

Arahidele – în anumite țări mai sunt denumite și nuci maimuță, sau alunele în păstaie - s-ar putea să nu fie primul ingredient la care te gândești că s-ar preta într-o prăjitură convențională în stil european. Dar acestea au o profunzime a aromei care te-ar putea surprinde. Gustul lor de nucă este completat frumos de dulceața subtilă a vaniliei și de bogăția notelor profunde de cacao. Măcinate în aluat și amestecate la suprafață, arahidele oferă textură, gust deosebit de “prajitură a casei” și o senzație nostalgică și totodată nouă.

img 2 jpg

O reinterpretare a tradiției

Prăjitura marmorată este un desert clasic în casele Europei timp de secole, cu care gospodinele nu dădeau greș atunci când așteptau invitati. Generații de familii au copt această prăjitură - unele pentru a sărbători zilele de duminică petrecute cu cei apropiați, altele doar pentru a gusta o felie alături de o ceașcă de cafea după-amiaza. Farmecul prăjiturii constă în spiralele frumoase ce decorează prăjitura, un vals de ciocolată și vanilie care oferă o surpriză cu fiecare îmbucătură.

Prin încorporarea arahidelor în acest preparat clasic, îmbunătățim prăjitura în două privințe:

Profunzimea aromei – Arahidele contribuie cu o profunzime naturală și un gust de nucă aluatului, care intensifică aroma.

Contrastul realizat de textură - cât timp prăjitura este încă moale, nucile tocate adaugă o crocanță delicioasă.

img 3 jpg

Ingrediente

  • O jumătate de cană de făină
  • O jumătate de cană de arahide măcinate
  • O cană de zahăr
  • O linguriță de praf de copt
  • Un praf de sare
  • 3 ouă
  • O jumătate de cană de unt nesărat
  • O jumătate de cană de lapte
  • O linguriță de extract de vanilie
  • 2 linguri de pudră de cacao
  • 1/4 cană de arahide măcinate sau tocate mărunt (pentru topping)

Instrucțiuni

Pasul 1: Pregătiți cuptorul încălzindu-l la 175°C

Pasul 2: Amestecați ingredientele uscate

Într-un vas mai adânc amestecați făina, arahidele măcinate, praful de copt și sarea

Pasul 3: Amestecați untul cu zahărul

Într-un vas separat amestecați zahărul și untul pâna devine compoziția cremoasă și pufoasă. Adăugați ouăle și esența de vanilie și amestecați până la omogenizarea completă a ingredientelor.

Pasul 4: Combinarea părților

Încorporați ingredientele umede și uscate, turnând lapte între ele. Amestecați treptat până se formează un aluat – atenție, nu amestecați prea mult.

Pasul 5:  Împărțirea compoziției

Împărțiți aluatul în două boluri. Într-unul, încorporați pudra de cacao cu un tel pentru a obține o compoziție fină și cu gust de ciocolată.

Pasul 6: Creați efectul marmorat

Puneți alternativ cantități din aluatul simplu și cel de ciocolată în forma pregătită. Învârtiți cu un cuțit sau o scobitoare pentru a crea un efect marmorat.

Pasul 7: Acoperiți cu topping

Presărați uniform suprafața prăjiturii cu arahide tocate, pentru a oferi o textură crocantă și o aromă deosebită.

Step 8: Coacerea

Coaceți timp de 45-50 de minute sau până când o scobitoare introdusă în centru devine curată. Lăsați prăjitura să se răcească cel puțin 15 minute înainte de servire

Sugestii pentru servire

• Cafea însoțitoare: Adăugați deasupra cât este prăjitura caldă un shot de espresso sau de cappuccino.

• Delicatese festive: Presărați ciocolată topită pentru o imagine inedită de sărbători.

• Desert de zi cu zi: Adăugați ușor deasupra zahăr pudră, pentru un finish delicious și intens.

• Stil familial: Adăugați frișcă sau sos de vanilie deasupra pentru un răsfăț de weekend.

Trucuri

  • Alternativă mai sănătoasă: folosiți făină integrală de grâu și reduceți zahărul din rețetă
  •  Marmorare dublă: puneți o parte pudră de cacao neagră și o parte de ciocolată cu lapte topită, rezultând astfel două “panglici colorate” de ciocolată.

De ce funcționează această rețetă

În timp ce vanilia strălucitoare și aerisită și aroma de cacao creează un peisaj bogat, arahidele oferă un contrast pământiu, cu o aromă deosebită de nucă. Exteriorul crocant se potrivește bine cu interiorul moale și marmorat.

Această rețetă este, de asemenea, foarte adaptabilă. Dacă preferați ca prăjiturile să fie mai dulci sau chiar mai bine făcute, puteți ajusta zahărul, înlocui făina sau puteți adăuga condiment în compoziție. Dar, cu toate acestea, va rezulta totuși o prăjitură marmorată - de modă veche, reconfortantă și întotdeauna o gustare delicioasă de avut pe masă.

Întrebări frecvente

Î: Pot folosi arahide prăjite în loc de crude?

Da! Arahidele prăjite au o aromă mai bogată. Asigurați-vă doar că sunt nesărate.

Î: Pot face această prăjitură fără lactate?

Înlocuiți untul cu ulei de cocos și cu lapte vegetal. Prăjitura este în continuare umedă și delicioasă.

Î: Cum păstrez resturile?

Depozitați prăjitura într-un recipient acoperit, la temperatura camerei. Pentru o depozitare de mai lungă durată, refrigerați sau congelați feliile rămase.

Î: Pot adăuga unt de arahide în rețetă?

Da! Untul de arahide fin poate fi amestecat în aluatul de vanilie cu câteva linguri de adaos de nucă.

Gânduri finale

Acest tort marmorat nu este doar o delicatesă, ci este o declarație despre cum tradiția poate fi actualizată. Cu arahide, această prăjitură simplă este acum mai aromată și mai plină de personalitate. Coaceți-o pentru familie, serviți-o cu prietenii sau savurați-o alături de o ceașcă de cafea liniștită.

Fiecare felie de plăcintă este o poveste despre confort, despre fantezie și despre bucuria de a coace cu ingrediente care aduc gust și chiar suflet în farfurie.

Bucătărie

Top articole

Partenerii noștri

image
Sondaj la comanda PNL: Scor strâns între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Cum se poziționează Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu
digi24.ro
image
Amalia Bellantoni și soțul ei au fost reținuți. Sunt acuzați de vecini că i-au bătut și le-au luat telefoanele
stirileprotv.ro
image
Locul de muncă pe care se bat tinerii. SALARIUL poate ajunge la 7000 de lei lunar
gandul.ro
image
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
mediafax.ro
image
De la „Mesia” la „impostor”. De câte ori a fost rostit numele lui Călin Georgescu în Parlamentul României: record absolut în ultimul an
fanatik.ro
image
Călin Georgescu îi dă lovitura de grație Ancăi Alexandrescu. Ce a spus despre candidatura ei la Primăria București
libertatea.ro
image
Fostă membră SOS, reținută împreună cu soțul ei după ce ar fi agresat doi vecini în vârstă, apoi le-ar fi confiscat telefoanele
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
Dat afară de milionarul Dan Șucu! Primea un salariu de 1.400.000€ pe an: l-a adus la dezastru pe român
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș
antena3.ro
image
Prognoză meteo 3 - 16 noiembrie 2025. Ultima zi cu temperaturi ridicate. De marţi revin ploile şi frigul
observatornews.ro
image
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Ce pensie primești după 10 ani lucrați în armată. Ce prevede legea pentru vechime redusă
playtech.ro
image
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din străinătate! Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
E celebră și are milioane €, dar nu-și găsește partener. Batjocorită după ce și-a făcut cont pe o aplicație de dating
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Bani în plus pentru pensionari! Suma intră direct pe card. Cine se bucură de ajutor înainte de Crăciun
kanald.ro
image
Copiii născuți din mame care au avut COVID-19 în timpul sarcinii au risc de autism și...
playtech.ro
image
„Am niște probleme foarte mari. Roagă-te pentru mine” Conversațiile făcute publice de Daniel Balaș, bunul prieten al Ștefaniei Szabo! Ceea ce se întâmpla în viața regretatei doctorițe este de-a dreptul CUTREMURĂTOR. Abia acum iese adevărul la iveală
wowbiz.ro
image
Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Se dau mai multe zile libere în decembrie! Cea mai bună veste!
mediaflux.ro
image
Divorț surpriză! Fostul finanțator de la Dinamo s-a despărțit de fotomodelul Angela după o relație de 7 ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Călin Georgescu consideră alegerile din București ilegitime. Mesaj pentru suveraniști, AUR, POT și Anca Alexandrescu: „Lupii nu se vând pentru un os mai mare”
actualitate.net
image
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
click.ro
image
Gelozia l-a costat relația! Bursucu, despre despărțirea de soția sa, Andreea: „Nu e de glumă”. Cum a convins-o să-i mai dea o șansă
click.ro
image
Totul despre scandalul lui Călin Geambașu cu mama fiului său, care-l acuzase de 10 infracțiuni grave: „Am luptat cu copilul în brațe!”. În ce relații a rămas cu femeia care i-a distrus căsnicia?
click.ro
Jennifer Aniston cu iubitul png
Gata, este oficial! Jennifer Aniston recunoaște public că are o relație amoroasă cu Jim Curtis
okmagazine.ro
Kim Kardashian foto Instagram jpg
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?
clickpentrufemei.ro
Coloniști macedoneni în Cadrilater, lângă Bazargic, actualul oraș Dobrici din Bulgaria (© iMAGO Romaniae)
Istoria mai puțin cunoscută a coloniștilor în Cadrilater
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar

OK! Magazine

image
La deschiderea Marelui Muzeu Egiptean, Regina Rania s-a făcut remarcată! Ce a asortat la rochia roșie Dolce & Gabbana

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?