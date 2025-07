Volvo XC90 Plug-in Hybrid ne arată a treia față tinereții

90 este un număr ce poate fi asortat cu diferite acronime în configuratorul Volvo. Poți alege, ca în cazul de față XC90, dar poate fi EX90, ES90.

Privind în peisajul auto, cred că sunt extrem de puține modele în 2025 care se laudă cu un debut pe piață, pentru generația actuală, în anul 2015. Pe tot acest fir epic, modelul suedez a beneficiat de două upgrade-uri majore, unul în 2019 și ultimul anul trecut.

Rămâne Volvo XC 90 un model care prin calitățile sale să justifice prețul mașinii?

Puțin sceptic în ziua în care am urcat la volanul modelului suedez, o bună parte din rezerve fiind generate de vârsta ideii actuale de XC90. Dar la câteva minute distanță eram deja în tabăra celor care spun – Nu se mai fac dom'le mașini ca altădată!!!

→ Imaginea 1/8: Volvo XC90 pe insula Rab din Croația Foto: Autocritica

Estetic, acest ultim facelift l-a transformat pe XC90 într-un frate al electricului EX90. În același timp, designerii Volvo demonstrează că un limbaj estetic poate ”dăinui” dacă pașii în evoluție sunt atent făcuți. Vizual, mașina are prestanță, este elegantă, îți oferă acel statut vânat atunci când nota de plată este cu șase cifre.

Un interior elegant, minimalist, în care vei găsi scaune cu masaj, unul din cele mai bune sisteme audio din universul auto semnat de Bowers&Wilkins. Upgrade-ul de anul trecut punctează o evoluție a designului planșei de bord. Tableta centrală nu mai este integrată în planșa de bord, este ”atașată„. Un detaliu care nu pot spune că mă cucerește, preferam vechiul layout.

→ Imaginea 1/16: Detalii interior Volvo XC90 Foto: Autocritica

Cam atât de reproșat la interior, și aici recunosc că m-am străduit – mă refer la detaliul cu tableta. Și ca punct de vedere personal, consider că este în zona obligatorie să optezi pentru un interior deschis la culoare în XC90 asezonat cu materiale textile.

În Cars And Roads Croația by Michelin avem versiunea 2.0 T8 PHEV Ultra Bright. Versiunea plug-in hibrid aduce la un loc un motor termic de 2 litri supraalimenta care dezvoltă 310 CP și 400 Nm și un motor electric montat în spate, o baterie Li-ion cu o capacitate netă de 14,7 kWh și o transmisie cu 8 trepte. Și acum, socotelile: 310 cai-putere din termic plus 145 de cai-putere din electric și 400 Newtoni-metru din termic plus 309 Newtoni-metru din electric. La final această operație are drept rezultat 455 CP și 709 Nm.

Se poate încărca AC cu până la 3,7 kW, autonomia pur electrică fiind de 79 km. Destul de sprinten pentru masa de peste 2,3 tone, mașina ajunge la 100 km/h în 5,4 secunde.

Rătăcind pe niște drumuri de munte prin Croația, minunându-mă de lungimea unor tuneluri, am ratat o ieșire de pe autostradă, și m-am trezit că trebuie să adaug câțiva kilometri la traseu. Pur întâmplător, traseul de întoarcere a însemnat descoperirea unuia din cele mai frumoase drumuri întâlnite în viață. Un drum montan aproape pustiu, superb desenat, pe care inevitabil am început să degust cei 455 CP și 709 Nm. Pe de o parte aveam încredere în anvelopele de pe mașină – Michelin Pilot Sport 4 SUV, și mi-am permis să forțez.

→ Imaginea 1/9: undefined

Dar ulterior am descoperit că partea mecanică acompania superb ritmul rapid, de grand tourer adoptat. Partea electrică a reușit să păstreze energie pentru a oferi acel răspuns instantaneu la apăsarea pedalei de accelerație, pentru ca extrem de repede să fie acompaniată și susținută de motorul termic. Plăcut este că acest mariaj dintre benzină și kW nu are sincope, goluri de putere sau reacții brutale. O livrare fluidă a puterii, recunosc, acompaniată și de o ușoară anticipare, o folosire a frânării regenerative pentru a menține ”suc” în baterie.

Da, Volvo XC90 m-a cucerit și în această ultimă declinare. Am descoperit o agilitate surprinzătoare pentru un model de aproape 2,4 tone. Poți face intuitiv corp comun cu mașina în cazul unui ritm ușor alert. Dar magia lui stă în capacitatea de a te teleporta de acasă la destinație fără a cere să jertfești cantități semnificative de energie.