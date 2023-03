Salonul Caravan, Motorhome & Adventure 2023 – o sugestie de weekend

Salonul Nautic, Caravan, Motorhome & Adventure 2023 poate fi o destinație unde să-ți faci temele pentru vacanța de anul acesta sau chiar pentru următoarele sezoane. Gazda evenimentului este Hala Laminor.

Salonul Nautic, Caravan, Motorhome & Adventure 2023 reunește sub acoperișul Hălii Laminor expozanți care își prezintă oferta de ambarcațiuni și gama de accesorii pentru acestea, rulote, autorulote, motorhome-uri și o bogată ofertă de solutii de campare.

→ Imaginea 1/9: Salonul Nautic, Caravan, Motorhome & Adventure 2023 Foto: Adevarul

O ofertă extrem de bogată pentru cei care caută soluții de camping, în special cele motorizate. Și cum am o slăbiciune pentru tot ce înseamnă ”Made in Romania”, m-am oprit la două standuri unde am găsit astfel de soluții.

Primii sunt cei de la Tuning Serv, o companie din Brașov care m-a surprins mai mult decât plăcut cu oferta extrem de bogată și diversă. Veți găsi de la soluții dezvoltate pentru pick-up-uri până la vehicule pregătite de expediție care îți oferă o autonomie extrem de mare în sălbăticie.

→ Imaginea 1/3: Made in România Foto: Adevarul

Tot în Brașov m-am oprit pentru următoarea alegere. Este vorba despre o propunere de glamping oferită de cei de la NEST – Nomadic Eco Solution for Tourism.

→ Imaginea 1/3: NEST Foto: Adevarul

Dacă sunteți în căutarea unei rulote, și aici oferta este bogată, în special în zona celor destinate evadărilor în off-road. Soluțiile de tractare sunt limitate, doar cei de la SMT Pallady sunt prezenți la acest salon cu două mărci de încredere pentru astfel de activități: Subaru și SsangYong.

→ Imaginea 1/7: SMT Pallady Foto: Adevarul

Salonul Nautic, Caravan, Motorhome & Adventure 2023 este deschis în perioada 30.03 - 02.04.2023. Prețul unui bilet de acces este de 30 ron, iar prețul pentru parcare este de 10 ron. Hala Laminor m-a surprins cu o parcare subterană uriașă, aproximativ 1.300 locuri. Chiar dacă Salonul Nautic, Caravan, Motorhome & Adventure 2023 nu ocupă cei 68.000 metri pătrați ai hălii, sigur veți descoperi și exponate care vă vor face să zâmbiți.

Cum ajung?

Mijloace de transport in comun:

Autobuze: 406, 452, 454, 457, 458, N109, 509, N125, 103, N125

Tramvaie: 36, 46

Metro: Statia Republica

Pentru cei care doresc să viziteze salonul - link pentru google maps