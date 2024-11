Eurocharge - Renault Scenic E-Tech

Și uite cum mă întâlnesc cu Renault Scenic, Car of the Year 2024, la interval de două săptămâni după testul din Weekend Adevărul. Am descoperit altă față a acestui model în Eurocharge by Schaeffler? Să vedem.

Ceva nou de bifat după ultima interacțiune? Da, când ai șansa de a privi modelele comparativ, în condiții relativ similare de utilizare, așa cum am avut în Eurocharge by Schaeffler, unele plusuri parcă nu mai sunt atât de evidente, niște reticențe se dovedesc soluții de preferat. Dar să detaliez.

→ Imaginea 1/9: Renault Scenic E-Tech Foto: Autocritica

În primul rând am descoperit unul din cele mai frumos desenate portbagaje. Un volum de 440 litri, nu cel mai mare portbagaj din tur, dar modul în care este distribuit spațiul și cum poți profita de el l-a făcut perfect adaptat pentru nevoile noastre. Echipajul nostru avea două trolere mari, plus alte câteva accesorii – să le zic așa. Faptul că portbagajul este adânc, îți oferă libertate mai mare când vine vorba să faci ”tetris” cu bagajele.

La capitolul ambianță nicio surpriză. Scenic E-Tech este o mașină plăcută la drum lung. Materiale plăcute la atingere, insonorizare corectă, sistem audio superb... să tot călătorești.

→ Imaginea 1/16: Detalii interior Renault Scenic E-Tech Foto: Autocritica

Din punct de vedere tehnic, noul Renault Scenic E-Tech Electric este construit pe platforma AmpR Medium, aceeași platformă pe care este construit și Megane E-Tech. Scenic este disponibil cu două baterii, versiunea din tur fiind cu bateria mare care conține 12 module, fiecare este compus din 24 de celule, puterea totală fiind de 87 kWh. În Eurocharge by Schaeffler,am avut versiunea cu motorizare mai puternică - 160 kW(220 CP) și 300 Nm.

Când vine vorba de încărcare, Renault Scenic E-Tech Electric oferă standard încărcare AC de 7,4 kW, indiferent de capacitatea bateriei, motorizare sau echipare. Opțional, poate fi achiziționat pachetul AC22 care oferă posibilitatea de a încărca la stații AC de până la 22 kW. La stații DC, versiunea cu baterie de 60 kWh și motor de 125 kW poate trage maxim 130 kW. Dacă optați pentru versiunea cu baterie mare și motorizare de 220 CP, puteți încărca la stații DC cu până la 150 kW.

→ Imaginea 1/2: Sesiune de încărcare în Eurocharge by Schaeffler Foto: Autocritica

Renault Scenic E-Tech Electric 220 CP are o viteză maximă de 170 km/h, accelerează până la 100 km/h în 7,9 secunde. Autonomia declarată este de 611 km pentru echiparea esprit Alpine(622 km pentru versiunea de echipare techno), iar consumul mediu declarat este de 17,2 kWh.

Asta se spune în fișa tehnică, să vedem cum stau lucurile în realitate. Cu Renault Scenic am socializat o singură zi, dar una destul de lungă.

Salzburg – Timișoara

Un traseu de 851 km, din care 85% din distanță a reprezentat autostradă. Și așa cum am tot menționat, în acest tur nu am menajat mașinile, am rulat, atunci când condițiile au permis, cu viteza maximă legală. La finalul zilei, Scenic a arătat o autonomie reală de 376 km. Pare puțin comparativ cu cei 611 km promiși în fișa tehnică, dar trebuie detaliat.

Așa cum am menționat, 85% din distanță s-a rulat pe autostrăzi cu 130 km/h. Dacă luăm în calcul și temperatura de până în 15 grade și ploaie pe o parte din traseu, vedem că Scenic nu a avut parte de condiții ideale. Scenic a terminat ziua cu un consum mediu de 23,1 kWh/100 km. Mașina are un consum în regim de autostradă, la viteze de peste 120 km/h – s-a rulat în intervalul 120-140 km/h, între 23 și 25 kWh/100 km. Dar Scenic are o altă mare calitate, dacă viteza de rulare este sub 100 km/h, ea devine extrem de eficientă. Când am ajuns în punctul de trecere a frontierei de la Cenad, l-am preferat pentru a evita un timp de așteptare de aproape o oră la Nădlac, mașina ne spunea că îi lipsesc vreo 20 km la capitolul autonomie pentru a ajunge la hotel. Nu am intrat în panică pentru că știam cât de eficientă este la rularea în intervalul 50-90 km/h. Am ajuns la hotel cu 3% baterie și o autonomie de 14 km. Practic mașina a recuperat peste 30 km autonomie din rulatul la viteze care îi sunt simpatice.

Acestea fiind spuse, rezumatul zilei de la bordul lui Scenic E-Tech în găsiți în imaginea următoare.

Un alt detaliu care aș vrea să-l punctez este liniștea pe care și-o oferă sistemul de operare Google Automotive, care dă viață lui Scenic. Sistemul de navigație este de fapt Google Maps, introduci adresa de destinație iar mașina îți calculează automat opririle pentru încărcare, îți spune și cu ce procent de baterie și autonomie ajungi la destinație. Și totul se transformă într-o experiență de utilizare extrem de apropiată de cea a uneia cu motor termic. Nu mai stai cu grija stației de încărcare, nu ai senzația că ești Amerigo Vespucci, că trebuie să dezlegi niște hărți mistice, conduci relaxat, oprești unde îți sugerează mașina. În plus, dacă oprești să încarci unde zice ea, mașina, beneficiezi și de o încărcare la viteze mai bune pentru că mașina pre condiționează bateria pentru a avea temperatura optimă de încărcare. Da, Scenic este un model extrem de bine adaptat pentru tot ce înseamnă utilizare urbană până la nivelul vitezelor de pe drumurile expres. La viteze de autostradă pierde din autonomie, dar la un nivel similar comparativ cu modelele din tur.

Prețul mașinii testate este de 52.305 de euro, iar rata de leasing operațional la Autonom este de 870 de euro pe lună.