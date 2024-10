Eurocharge - Volkswagen ID.7

Să definim acest Eurocharge în mai multe cuvinte. Este un tur cu vehicule electrice, unul care va acoperi o distanță de aproape 9.000 km pe parcursul a 16 zile prin Europa.

La invitația autocritica.ro, participăm la Eurocharge by Schaeffler. Un tur în care dorim să realizăm o radiografie a ceea ce înseamnă să conduci un vehicul electric prin Europa. Pornim la drum pe 1 octombrie, bifăm Portugalia și apoi ne întoarcem. Aproape 9.000 km în care vom raporta nu doar despre modelele din tur – date reale despre consum și autonomii, dar și cum arată infrastructura de încărcare. Și pe alocuri poate vă vom oferi și mici sugestii și recomandări despre locuri care merită vizitate. Ne vom întâlni pe adevarul.ro cu un raport la două-trei zile despre cum evoluează acest tur.

Evident, vehiculul electric nu mai este nici experiment, nici la stadiul de raritate pe drumuri. Deja un procent din parcul auto, la nivel mondial este reprezentat de vehicule electrice. În 2022 se estima că la nivel mondial sunt în circulație 26 milioane vehicule electrice, anul acesta vorbim de peste 40 de milioane. Da, dintr-un total de un miliard și jumătate de vehicule, încă vorbim de un procent mic, dar gradul de adoptare al lor crește rapid.

Nu mă consider un ambasador al vehiculului electric, cred că face parte din soluția pentru a oferi generațiilor viitoare o planetă funcțională, dar nu cred că este singura soluție. Pe de altă parte, faptul că petrecem tot mai mult timp în urban și în zonele satelit ale marilor aglomerații urbane, unde o navetă până la locul de muncă și înapoi acasă poate reprezenta un rulaj zilnic între 60 și 100 km, aduce vehiculul electric în prim plan ca o soluție mult mai agreabilă în utilizarea de zi cu zi, și o soluție de transport mai ieftină.

Volkswagen ID.7

Am pornit în acest tur la volanul unui Volkswagen ID.7 Pro. Un model care te poate surprinde pentru că se poziționează într-o zonă ușor nefamiliară constructorului german. Este un model care prin dimensiuni este în zona segmentului E, acolo unde găsim un BMW i5.

Vorbim despre un model cu o lungime de 4.961 mm, dar cel mai important detaliu cred că este ampatamentul care este de 2.971 mm. Un ampatament de aproape 3 metri oferă premisele unui spațiu interior uriaș. Dar până să vorbim despre acest detaliu mai avem alte câteva informații de oferit.

Mașina are o baterie cu o capacitate totală de 82 kWh, din care 77 kWh sunt utilizabili. La stații AC poate trage până la 11 kW, iar la cele DC până la 175 kW. Lucru pe care l-am verificat și-l putem confirma. ID.7 este o propulsie, avem punte motoare spate unde regăsim un motor electric de 210 kW/ 286 CP și 550 Nm. Cu cele 6,5 secunde necesare pentru a ajunge la 100 km/h, berlina germană este suficient de sprintenă, iar viteza maximă este limitată la 180 km/h.

Ziua 1

VW ID.7 a avut grijă să-mi ofere un start agreabil de tur, fără a fi nevoit să încrunt vreo sprânceană, sau să-mi antrenez vreun rid. Nu pot spune că m-am cenzurat excesiv cu bagajul pregătit pentru cele 16 zile ale Eurocharge, dar când am descoperit că în prima dimineață trebuie să-l iau pe Ciprian – foto și Dobrescu – video, și băieții vin cu echipament... parcă am avut așa o mică ezitare în a crede că pot face cu demnitate acest lucru.

A înghițit ID.7 toate bagajele fără a fi nevoiți să lăsăm impresia că am fost goniți de neveste de acasă. Portbagajul are 532 litri, dar este avantajat de lățime și forma perfect paralelipipedică.

Pornit de acasă cu bateria încărcată complet, dar până la locul de start al turului, cu mica deviere de la traseu pentru a prelua colegii, am reușit să consum 12%. Așa că la startul Eurocharge by Schaeffler bateria arăta un nivel de încărcare de 88%.

După 166 km rulați, am ajuns la Brașov cu 45% grad de încărcare, iar statistica primei zile o găsiți în imaginea alăturată.

Ziua a două a fost una dedicată partenerului acestui tur. Am vizitat două unități de producție, dar despre a doua zi voi povesti într-un material ulterior.

Ziua 3

Ieri a fost ziua trei pentru noi, a fost ziua primului botez, dacă pot spune așa pentru că la finalul zilei am bifat 910 km rulați. Pentru că am avut timp să-mi fac o idee clară despre eficiența lui ID.7, un model care se laudă cu un coeficient aerodinamic de 0,23, am rămas la volanul acestuia pentru ziua care trebuia să ajungem pe malul lacului Balaton(capătul dinspre Austria), plecând din Brașov.

Statisticile modului în care a rulat ID.7 sunt în imaginea alăturată, și așa vor arăta statisticile pentru fiecare model din tur. Cât timp sunt cifre seci prezentate, locul pentru interpretări este limitat.

Trei încărcări, din care doar una pot spune că am simțit-o. Prima, cea realizată la OMV Margina unde am găsit 2 stații DC de 300 kW, care pot hrăni patru mașini cu 150 kW, a însemnat o încărcare de la 25% la 100% în 45 minute. După 325 km rulați, o pauză de cafea și o gustare plus ceva stretching a însemnat, fără să-mi dau seama, fix cele 45 minute în care mașina s-a încărcat complet. Aici am și verificat cei 175 kW capcitate de încărcare. După 229 km rulați am oprit la o altă stație OMV eMotion în Szeget pentru clasica rovinietă, și preț de 15 minute cât am poposit, am mai depozitat 18,3 kWh în baterie, adică de la 39% am urcat la 62%.

O altă mențiune este cea că în tur se rulează cu viteza maximă legală, adică pe autostrăzi rulăm cu 130 km/h, valorile de consum și de autonomie vrem să fie o imagine cât mai fidelă a unei utilizări reale. Nu mergem la consum, nu încercăm să optimizăm realitatea. Dacă vor fi situații în care va trebui să apelăm la astfel de ”ajutoare”, vom raporta și evident și motivul care a condus la aceste opțiuni.

Viața la bord

ID.7 este o mașină extrem de prietenoasă cu cei de la bord. Spațiu este la nivelul în care poți ajunge să consideri că este prea mult. Dacă poate exista acest concept, recunosc, preț de câteva nanosecunde m-am gândit la acest lucru, dar l-am repudiat rapid din prezent.

Linia descendentă a plafonului în zona spate nu afectează spațiul la nivelul capului, la cei 1.88 metri înălțime nu am resimțit vreo urmă de claustrofobie în spate. Poate mi-aș fi dorit un reglaj mai bun pe înălțime pentru tetieră. Un detaliu de care eram conștient de la utilizarea urbană a unei electrice, dar pe care l-am resimțit acum, la primul drum lung serios cu o electrică, mai ales pe zonele de autostradă – lipsa vibrațiilor de la motorul termic. Și pentru că am rulat undeva la 10-14 grade, pot spune că ID.7 este și bine izolat termic. Scaune au fost extrem de amabile cu ale noastre corpuri, la care dacă adaug și masajul disponibil pe modelul din tur, pot spune că cei plus 900 km rulați nu au indus o stare sesizabilă de oboseală spatelui sau șezutului.

→ Imaginea 1/12: Detalii interior Volkswagen ID.7 Foto - Autocritica

Superbă calibrarea suspensiei. Reușește să controleze foarte bine volumele mașinii, dar oferă un confort excelent la drum lung, fără a te izola de particularitățile suprafeței de rulare. Primești feedback corect de la drum. Nu induce acea stare de plutire care poate fi apreciată de unii, detestată de alții, aici regăsindu-mă și eu. Și feedback-ul audio, cel de lucru de la suspensie este plăcut, nu mai primești acele sunete de componente aflate la limita fizică de rezistență.

Nu prea multe de reproșat acestui ID.7, destul de onestă cu autonomia afișată, aceasta se ajustează în timp real în funcție de ritmul de rulare, temperatura ambiantă.

Singurul detaliu pe care pot să-l introduc în categoria ”Oare ce a fost în capul lor?” este panoul de comandă de pe portiera șoferului. Ai doar două butoane pentru comanda geamurilor laterale – stânga/dreapta. Și mai ai un buton via care selectezi dacă vrei acționarea celor față sau spate.

Prețul mașinii testate este de 68.553 de euro, iar rata de leasing operațional la Autonom este de 1.141 de euro pe lună.

