Eurocharge - Porsche Taycan

Îmi aduc aminte de primul contact cu un Porsche Taycan, realizat în niște vremuri în care vehiculul electric era o chestie infinit mai sceptică pentru mine decât astăzi. Atunci, deja după o oră de condus aș fi achiziționat. Mașina, dacă eram un potențial client interesat.

Cum arată astăzi Taycan?

Versiunea din Eurocharge by Schaeffler este un Porsche Taycan în echiparea RWD Battery Performance Plus, adică o propulsie cu o baterie de 105 kWh capacitate totală din care utili sunt 97 kWh. Am spus că este o propulsie, adică avem un motor electric pe puntea spate de 320 kW/ 435 CP și 420 Nm. Performanțe? Sub 5 secunde până la 100 km/h, mai exact 4,8 secunde și o viteză maximă de 230 km/h. O particularitate în peisajul vehiculelor electrice, Taycan are o cutie de viteze cu două trepte, un detaliu care contribuie și el la eficiența incredibilă a acestui model.

Evident este construit pe o platformă de 800V, iar versiunea din tur este modelul cu facelift. Și nu voi zăbovi asupra evoluțiilor estetice, pentru că remarcabile sun evoluțiile tehnice. Despre capacitatea bateriei v-am spus, dar nu am menționat că înainte de facelift cea mai mare baterie disponibilă pentru Taycan avea o capacitate utilă de 83.7 kWh. Saltul uriaș vine la capacitate de încărcare. În trecut la stații DC putea trage până la 270 kW, acum poate până la 320 kW. Și din păcate, pentru sceptici, Taycan ne-a arătat acest lucru în tur, acolo unde am avut stații de 350 kW sau chiar 400 kW, mașina nu a avut nicio problemă să încarce cu 320 kW. Și este într-adevăr spectaculos să vezi că poți înmagazina într-o baterie în mai puțin de 20 minute consumul unei locuințe pe jumătate de lună. După ce am coborât din MG 4, să urci în Porsche Taycan este similar cu a face o călătorie în secolul următor. Firesc, veți spune, Taycan are un preț de peste 3 ori mai mare decât am modelului produs în China.

În mod real, Taycan, în versiunea din Eurocharge by Schaeffler este un fel de 911 Carrera Coupe, dar alimentat cu kW nu cu benzină. Are aerul de GT pe care l-a asimilat și 911, spiritul de rebel i-a rămas lui 718.

Cred că marele plus al versiunii cu facelift vine din calibrarea suspensiei. Taycan, în această configurație are o masă de 2.245 kg. La debut, singurul mare reproș viza suspensia care lăsa impresia că își va depune demisia după prima carie din asfalt traversată. Acum s-a evaporat această senzație, suspensia reușește să camufleze în proporție de 85% și masa mașinii, îi conferă acea agilitate plăcută pe care o aștepți de la un Porsche. Singurul lucru pe care mi-l doresc puțin altfel este planșa de bord și cele multe display-uri să fie mai puține.

Un model cu atât feedback din spatele volanului, care te aduce atât de aproape de acea legătură om-mașină care se dizolvă tot mai mult astăzi, și care pe undeva este ușor eclipsată de cât de vocale sunt display-urile de la interior. Multă lumină, multă distragere a atenție. Un plus și pentru portbagajul frontal de 84 litri care îți permite depozitarea cablurilor de încărcare fără a fi nevoit să le ”ascunzi” prin portbagajul de 407 litri. Sistemul audio este impecabil, și încerc să mă ponderez pentru că aș transforma cronica aceasta despre mașină într-o laudă care afectează imparțialitatea jurnalistică.

Mai trebuie să ții minte că mulții kW de la stațiile DC vin via portul de încărcare din parte dreaptă față.

Dijon – Salzburg

Ar fi trebuit să purcedem direct spre Salzburg, dar la insistențele celor de la Autonom, am făcut o pauză la Mulhouse. Pentru ce? Pentru a vizita Musée National de l'Automobile, ceva despre care nu aveam cunoștință, și recunosc, simt nevoia să îmi ofer o mustrare. Despre acest loc magnific voi povesti într-un material în Weekend Adevărul, pentru că este un loc care merită vizitat, și merită măcar o zi întreagă, dacă nu chiar două pentru a fi savurat pe deplin.

Traversat Germania pe autostradă, până la punctul în care și germanilor le-a dat cu virgulă. Am dat peste unul din acele blocaje de poveste. Ceva memorabil s-a întâmplat pe undeva, am fost trimiși pe un drum montan superb. Cum în astfel de clipe merită să apreciezi ce îți oferă neprevăzutul în cale, ne-am bucurat de Taycan, de viraje și de un apus magnific. Apoi am oprit la un hub de încărcare cu 64 de stații de încărcare, de 200 kW/ 250 kW și 350 kW. Eu m-am rătăcit încercând să calculez ce putere instalată avea acel hub.

Germania rămâne un loc unde se poate circula fără limită de viteză, sunt restricții punctuale dictate de condițiile de trafic sau lucrări, în rest se poate circula ”liber”. Dar o libertate care există pentru că există un grad mare de civilizație, nu ai parte de agresivitate în trafic. Iar Taycan este o creație uluitoare. Se știe că viteza nu este cel mai bun amic al autonomiei, la un regim de 150/ 160 km/h, Taycan a avut consum similar cu cel al celorlalte modele din tur la un rulaj de 110/120 km/h.

Prețul mașinii testate este de 141.514 de euro, iar rata de leasing operațional la Autonom este de 2.355 de euro pe lună.