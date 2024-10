Eurocharge - Ford Explorer

Pe măsură ce se adună kilometrii în Eurocharge by Schaeffler, se sedimentează tot mai clar convingerea că din punct de vedere al infrastructurii suntem undeva prin evul mediu. Dar revoltele le voi lăsa să fie vocale la finalul turului, până atunci este rândul lui Ford Explorer să fie sub lupă.

Un nume greu și cu tradiție în gama Ford. A venit pe lume unde prin 1990 ca înlocuitor pentru a doua generație Bronco. Astăzi, Explorer este ”uniforma” poliției americane, vorbesc despre Explorer-ul lor, pentru că al nostru, cel european în vedeți în acest articol. Prea mult nu vreau să insist pe faptul că mașina este construită pe platforma MEB a grupului Volkswagen. Nu este niciun secret că Ford și Volkswagen au o alianță menită a reduce costurile de dezvoltare a noilor modele. Așa că, Ford Explorer este frate cu VW ID.4, și dacă mai privim prin curte mai putem arăta cu degetul și spre Skoda Enyaq sau Audi Q4 e-tron.

Modelul din tur este într-o configurație curajoasă, dar pe care o salut pentru că ascunde puțină bucurie pentru cel de la volan. Este vorba despre o propulsie de 210 kW/ 286 CP și 545 Nm. Când totul se duce la puntea spate, parcă încerci din start un zâmbet discret în colțul gurii. Versiunea din tur este echipată cu bateria de 77 kWh capacitate utilă, vorbim despre bateria mare, pentru că modelul este disponibil și cu o baterie de 52 kWh. Un detaliu interesant, versiunile cu tracțiune integrală au o baterie care oferă o capacitate utilă de 79 kWh. Revenind la modelul din tur, vorbim despre un SUV, căruia Ford nu se sfiește să-i comunice gradele de libertate, și vorbim de un unghi de atac de 17,5 grade, unul de degajare de 16,5 grade, unul de rampă de 24,8 grade și o gardă la sol de 193 mm. Când vine vorba de încărcare, Ford Explorer este modelul cu cele mai modeste valori. AC poate trage până la 11 KW, iar la stații DC poate trage până la 135 kW. La o stație de mare putere, mașina are nevoie de 28 minute pentru a ajunge de la 0 la 80% grad de încărcare. Un detaliu care ne-a făcut să abordăm următoarele două etape acceptând că trebuie să investim ceva mai mult timp la stațiile de încărcare. Ford comunică un consum mediu obținut în ciclu WLTP de testare de 13,9 kWh, ceea ce îl califică pe american pentru o autonomie ipotetică de 602 km.

Cum acest tur este despre date reale, despre cum se comportă mașinile acestea în condiții de reale de trafic, să vedem cum arată acest Explorer după aproape 1.500 km petrecuți la bordul său.

Ziua a șaptea

Hotelul Monroc îl găsești lângă telecabina care te duce la refugiul Solander, despre décor nu are sens să povestesc. De aici am plecat cu Ford Explorer în a șaptea zi pentru un traseu de 823 km. Cum am spus, inițial eram ușor îngândurați de capacitatea limitată a lui Explorer de a trage din kW din stațiile de mare putere. Emoțiile au fost spulberate rapid, cred că după a doua încărcare. Explorer are o capacitate interesantă de a menține până la 80% un nivel ridicat de a trage din stațiile de încărcare.

Dacă multe modele pe 400V au o curbă de încărcare cu un vârf de scurtă durată, în cazul lui Explorer vorbim de un adevărat platou în care poate trage cu viteze de peste 100 kW. Și am descoperit că timpii petrecuți la stații au fost, în unele cazuri, mai mici decât la modele care pot încărca cu viteze mult mai bune.

În altă ordine de idei, când descaleci din Audi Q6 e-tron, rămâi cu unele sechele care devin vocale când urci în Ford. Dar să nu uităm că am coborât dintr-un model cu un preț de 104.655 euro, iar Explorer – în versiunea din Eurocharge are un preț de 49.632 euro, mai puțin de jumătate. Așa că diferența de calitate nu o voi penaliza. Ba chiar voi saluta ambianța din Ford pentru că am regăsit caracterul mărcii. Nu voi saluta în schimb izolarea fonică, probabil cea mai slabă din pleiada modelelor din acest tur. Și dacă tot sunt la capitolul ”mi-aș dori mai bine”, să bifez și calitatea medie a sistemului audio, iar în combinație cu zgomotul la rulare, nu pot spune că poți savura o sesiune audio.

Prima zi în Explorer a însemnat trecerea prin Pasul Tonale. Drum montan, frumos desenat, care evident te îmbie la condus, și poate cea mai frumoasă surpriză pe care ne-a rezervat-o Explorer este caracterul specific al unei propulsii.

Ca și în cazul lui Mustang Mach-E, care și în versiunea cu tracțiune integrală are parfumul unei propulsii, adică dacă ești agresiv cu accelerația, poți trezi la viață spatele, și asta am descoperit și la Explorer. Și în mod evident am zâmbit la prima mică supravirare, iar dacă zâmbești la volanul unei mașini, este pe jumătate iertată, orice păcat ar săvârși.

De la Clermont Ferrand spre o mănăstire abandonată transformată în hotel

Hotel & Spa Monasterio De Boltaña este o destinație superbă, dar drumul până acolo este magic. Și am avut toate ingredientele unei sesiuni de condus superbe – un drum montan impecabil, noapte, traseu liber și ploaie. Automobilul electric îl trecusem la categoria ”mijloace de deplasare”, dar chiar și un SUV electric, ceva evident puțin calibrat pentru o sesiune de condus sportiv s-a dovedit un partener care a completat o décor superb. Aici am descoperit că Explorer, în ciuda unei mase de 2.100 kg, vine cu o suspensie calibrată care îți lasă impresia că ești la volanul unei Fiesta. Da, pe frânare, îți aducea aminte că este din altă ligă, dar extrem de vioi în a schimba direcția, fără a manifesta o mare inerție.

Dar, detaliul care m-a cucerit la Ford Explorer este unul întâlnit pentru prima dată la o mașină, nu am conștientizat prezența lui până acum la alt model. În clipa în care semnalizezi o manevră de schimbare a direcției – în cazul meu am sesizat acest lucru la depășirile efectuate pe autostradă, mașina păstrează activă semnalizarea până mașina ajunge pe bandă. Dacă faci manevra rapid, semnalizarea poate ”clipi” de 3 ori, dacă traficul este lejer și faci această manevră lung, ea va sta activă până ajungi pe bandă. Un detaliu care-l bifez la capitolul siguranță, acea semnalizare cu impuls care aprinde lumina, în medie, de trei ori, uneori poate fi neobservată de cei din spate.

Prețul mașinii testate este de 49.632 de euro, iar rata de leasing operațional la Autonom este de 826 de euro pe lună.