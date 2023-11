Dacia Duster, la a treia generație FOTO VIDEO EXCLUSIV

Sub sloganul ”Mai Duster decât oricând”, Dacia prezintă a treia generație a SUV-ului compact Duster, un model care până acum s-a produs în peste 2.2 milioane exemplare.

Acum vreo două săptămâni, la ceas de seară, pe malul Atlanticului, în Portugalia, făceam cunoștință cu a treia generație Dacia Duster. A doua zi am avut ocazia să-l cunosc în detaliu pe noul Duster, așa că urmează o corespondență detaliată, nu una ”live”, pentru că toate informațiile și imaginile au fost sub embargou până astăzi la ora 11.

Voi începe narațiunea cu momentul în care am văzut prima dată noul Duster, și asta pentru că primul contact, prima impresie este cea care dăinuie. Mașina arată senzațional de bine. Evident, frumusețea este în ochii privitorului, așa că nu pot spune că punctul meu de vedere este vreo axiomă. Dar, ceea ce nu poate fi contrazis, dacă priviți mașina, este rafinamentul, atenția acordată detaliilor, coerența designului. Dacă până acum Duster a reprezentat o evoluție la capitolul design, acum putem introduce în propoziție și o mică revoluție.

Pregătiți-vă de un Duster altfel, și asta pentru că la bază avem o nouă platformă. A treia generație Dacia Duster este construită pe platforma CMF-B a grupului Renault. Este aceeași platformă pe care sunt construite modelele Sandero, Logan și Jogger.

În primul rând designul este influențat de proporții, iar noua platformă asta aduce, alte volume care asamblate compun un alt profil. Echipa de designeri a început lucrul pornind de la volume simple: habitaclul, capota motorului, forma aripilor, etc. Apoi, au asamblat toate aceste elemente, având ca rezultat un stil modern, cu planuri drepte și forme bine demarcate.

În mod clar sunt detalii care fac trimitere la gama actuală Dacia, dar la nivel subiectiv am găsit asemănări, cu, spre exemplu GMC Hummer EV – cu uriașul SUV electric american. Primul contact cu noul model a fost via clipul oficial de prezentare, și s-au construit așteptări pentru un model masiv, mai mare decât actuala generație. Nu este așa, noua generație are aceleași dimensiuni cu actuala, deși are la bază o platformă nouă. Iar momentul în care am văzut mașina a fost sinonim cu surpriza de a regăsi un model compact, poate nu atât de masiv pe cât și-a permis imaginația să creadă.

Și pentru că v-am spus puțin mai sus de un design elaborat, rafinat, vin și cu o trimitere la Duster Concept prezentat în 2009 la Salonul Auto de la Geneva.

O a treia generație Duster cu o parte frontală mult mai verticală, o capotă aproape orizontală, multe linii drepte care compun volumele când privim modelul din lateral. Al treilea geam lateral care este un fel de semnătură Duster de-a lungul generațiilor se păstrează.

Privit în detaliu, noua generație este mult mai economă la capitolul componente inutile care pot complica o caroserie. Doar dacă privim la hayon, descoperim soluții constructive care elimină necesitatea unor ornamente care să completeze, lucru vizibil atât în partea superioară a hayonului, acolo unde avem un mic spoiler, dar și în zona grupurilor optice spate, acolo unde hayonul nu are o linie verticală, este desenat pentru a umple desenul stopurilor în formă de ”Y”. Doar în acest caz, libertatea de a putea renunța la un ornament, probabil de plastic, care să umple acel gol, oferă o linie mai curată spatelui. Iar astfel de detalii sunt prezente peste tot.

S-a decis ca portierele spate să aibă mânerul ”camuflat” în partea superioară, în rama geamului lateral pentru un plus aerodinamic. Poziționarea lui în zona clasică, unde caroseria este deja evazată pentru pasajul roții spate ar fi afectat serios aerodinamica.

Grupuri optice LED pentru faza scurtă/ de întâlnire. În continuare faza lungă este cu halogen. Noul Duster, în funcție de echipare, va primi bare de pavilion modulabile. La capitolul roți, în echiparea de bază avem jante de 16 inch, în echipările de top avem jante de 18 inch cu anvelope 215/60 R18 H, indice de viteză care indică o viteză maximă constructivă a anvelopei de 210 km/h.

Noul model are o lungime de 4.34 metri, o lățime de 1.81 metri, o înălțime de 1.66 metri. Garda la sol a versiunii 4x2 este de 209 mm, iar cea 4x4 are o gardă la sol de 217 mm. Tot pentru versiunea 4x4 pot raporta un unghi de atac de 31 grade și undul de degajare de 36 grade. Iar în cazul rulării în offroad, pe display-ul central poate fi selectată aplicația/ funcția All Road care ofișează următoarele informații: unghiul de înclinare laterală dreapta/stânga al vehiculului, unghiul de tangaj pentru a aprecia pantele la urcare sau coborâre și repartizarea puterii între puntea față și spate (pe versiunea 4x4).

Dacia ne-a permis accesul la două modele, iar cel în nuanța de bej deschis are un puternic aer de concept car. Îl priveam, deja eram obișnuit cu liniile lui, dar tot îmi lăsa o impresie puternică de studiu, nu de model de serie. Și în peste 20 de ani de presă auto m-am intersectat cu multe noutăți pentru a nu-mi crește pulsul la întâlnirea cu a treia generație Duster. Un rând zgomotos de aplauze pentru reușita echipei de design din România, cea care semnează designul acestui model, pentru reușită, pentru maturitatea designului.

Noul Duster dispune de o transmisie 4x4 Terrain Control cu 5 moduri de conducere:

AUTO : transmisia repartizează automat puterea între puntea față și cea spate în funcție de aderență și de viteză.

SNOW : optimizează traiectoriile pe roțile care alunecă datorită unor reglaje specifice ale sistemelor ESC și anti-patinaj.

MUD/SAND : pentru rularea pe suprafețe noroioase sau nisipoase.

OFF-ROAD : oferă cele mai bune capacități de trecere în off-road sau pe drumuri dificile. Este apropiat ca performanță de modul 4x4 Lock al actualei generații a modelului Duster, dar merge mai departe, distribuind automat și într-o manieră optimă cuplul între puntea față și cea spate în funcție de condițiile de aderență și de viteza vehiculului.

ECO : permite optimizarea consumului de carburant acționând asupra sistemului de aer condiționat și a performanțelor vehiculului. Optimizează distribuția cuplului între puntea față și cea spate pentru a limita consumul de carburant, adaptându-se la condițiile de aderență ale drumului.

Interior

Deși avem un model cu aceleași dimensiuni, interiorul oferă mai mult spațiu. Pornim de la o planșă de bord mai înaltă, detaliu care a permis o poziție mai avansată pentru locurile față, lucru care a eliberat spațiu în spate.

Înainte de a intra în detalii, aș dori să menționez faptul că Dacia este un constructor care la nivel european își poziționează modelele în zona accesibilă, când vine vorba de preț. Prin urmare să nu vă așteptați la evoluții la capitolul materiale, iar de un grad de expectanță ridicat, recunosc, m-am virusat și eu când am văzut exteriorul. Exteriorul te poate face să aștepți un plus calitativ la interior. El există, dacă luăm în calcul designul și tehnologia prezentă la bord, dar la nivelul materialelor, avem aceleași plastice.

Așadar, o nou planșă de bord, una care are mici trimiteri la cea veche, pentru un parfum de familiar, dar evident mult mai multă coerență la capitolul design și ergonomie. O planșă de bord care acum include un tablou de bord digital. Avem un display cu diagonala de 7 inch pentru tabloul de bord, iar pentru afișarea informațiilor sunt disponibile trei teme. Pentru că tabloul de bord a câștigat puțin în lățime, Dacia a ales să desenez un volan ușor hexagonal, în genul celor regăsite pe modelele BMW iX, sau putem merge chiar mai departe, spre Aston Martin, aceștia fiind primii ca au montat un volan cu un astfel de desen pe modelele lor, pentru a oferi o vizibilitate bună și completă asupra tabloului de bord. Și a mă face pe mine să amintesc în prezentarea modelului de constructori premium sau de lux.

În zona consolei centrale, în partea superioară găsim o inversare a poziției display-ului central care deservește sistemul multimedia și a gurilor de ventilație. Avem un nou display central cu o diagonală de 10.1 inch, un ecran cu o rezoluție și contrast din 2023, și care în spate are un sistem de operare realizat împreună cu Google.

Sub gurile de ventilație avem clasica claviatură care include butoane fizice pentru sistemul de climatizare, sub aceasta avem un spațiu de depozitare/ un fel de sertar, care poate găzdui de la un portofel sau doua la telefoane mobile. La baza consolei centrale avem o zonă generoasă de depozitare care include zi două sloturi USB C și zona de încărcare wireless pentru telefoane.

O poziție bună la volan, o vedere bună în exterior de la volan și ”din cât am condus nou Duster pe loc”, acolo unde era expus, nu am sesizat vreo carență ergonomică. Dar un verdict la acest capitol undeva prin primăvară când voi conduce prima dată noul model. Dacă în cazul modelelor echipate cu o cutie manuală, lucrurile sunt clare, pe tunelul median vom avea schimbătorul de viteze, surprinde soluția aleasă pentru selectorul treptelor de viteze la versiunile echipate cu o cutie automată.

Când Porsche a renunțat la clasica manetă a schimbătorului pentru un mic selector, care ulterior a fost adoptat și de restul modelelor din grupul VAG... a fost puțin ”scandal” pentru că se abandona tradiția. Ei uite că a venit rândul unui model Dacia să abandoneze tradiția și să aleagă aceeași soluție.

Plastice tari, dar o finisare bună, o cromatică prietenoasă, sunt materiale care amintesc de denim pe scaune, un capitonaj pe tavan similar cu cel regăsit în noul Renault Clio, un material gri care mai deschide puțin interiorul mașinii.

O planșă de bord coerentă stilistic, una care include vizibil sau mai puțin vizibil tema din lămpile spate – litera ”Y”. Mai vizil la nivel ornamentelor din gurile de ventilație sau desenul elementului de pe panoul portierei care include mânerul și suportul pentru braț. Mai puțin vizibil modul cum sunt decupate ornamentele de pe tunelul median, sau ornamentul din dreptul pasagerului față din planșa de bord pe care este scris numele modelului.

Ce este cu totul nou în noul Duster este ceva ce a fost numit YouClip

Inginerii Dacia au inventat YouClip, un sistem simplu și ingenios care permite fixarea a numeroase accesorii în zone cheie din habitaclu. Noul Duster este echipat în serie cu 4 puncte de fixare (pe versiunea Essential) sau cu 6 puncte de fixare YouClip, montate din uzină (unul pe planșa de bord, unul în partea laterală a consolei, accesibil de către pasagerul din față, unul în spatele consolei centrale, două în portbagaj pe ambele laturi, și unul pe fața interioară a hayonului). Alte două puncte de fixare pot fi amplasate în spatele tetierelor scaunelor din față.

Pe aceste puncte de fixare pot fi atașate: o pungă mică specială de depozitare, un suport de smartphone cu încărcător cu inducție sau un ingenios dispozitiv « 3 în 1 » care combină un suport de pahare, un cârlig de ancorare pentru o plasă de cumpărături și o lanternă. Acest sistem « 3 în 1 » este disponibil în serie pe versiunea Duster Extreme. Este disponibil de asemenea un suport pentru tabletă care poate fi atașat în spatele tetierei. Toate aceste accesorii compatibile YouClip sunt disponibile în rețeaua de dealeri Dacia.

Revin puțin la digital și conectivitate pentru a vă spune că avem aceleași denumiri – Media Display și Media Nav Live.

- sistemul Media Display, disponibil în serie pe noul Duster Expression și Extreme, oferă un dispozitiv audio cu 4 difuzoare precum și conectivitate wireless Apple CarPlay și Android Auto.

- sistemul Media Nav Live, în serie pe nivelul de echipare Journey și opțional pe Extreme, oferă în plus navigație conectată integrând informații în timp real despre condițiile de circulație și un sistem audio Arkamys 3D Sound System cu 6 difuzoare.

Pe versiunea de bază, Essential, avem Media Control este un sistem multimedia complet, cu comenzi pe volan și afișaj pe ecranul de 3,5” al tabloului de bord cu cadrane analogice. Sistemul dispune de 4 difuzoare, conexiune Bluetooth, un port USB și un suport pentru smartphone integrat în planșa de bord. Atunci când este conectat la aplicația gratuită Dacia Media Control, șoferul poate accesa funcțiile radio/media de pe ecranul smartphone-ului său.

Pentru versiunile echipate cu Media Display și Media Nav Live există două noi funcții:

- FOTA (Firmware Over The Air) care permite actualizarea software-ului de la distanță fără deplasare la dealer. Cu alte cuvinte Duster a ajuns în 2023 și din acest punct de vedere.

- Întreținere conectată, serviciu care poate fi consultat pe aplicația smartphone My Dacia.

- Sistemul de navigație dispune de update gratuit pentru hărți pe o perioadă de 8 ani.

Și pentru a epuiza locurile față, mai menționez încălzirea în scaune și în volan. Iar reglajul pentru volum se realizează cu butoane fizice, via satelitul din spatele volanului sau, pentru pasagerul din dreapta, butoane amplasate în partea de sus a ramei display-ului central.

Locurile spate corecte la capitolul spațiu. La o înălțime de 1,88 metri, am avut loc decent pe bancheta spate, așezat în spatele scaunului șoferului reglat pentru mine. Două sloturi USB C și pentru locurile spate, iar portbagajul este mai mare cu 6% decât la actuala generație, are un volum total de 472 litri. Ca punct de referință a fost luată actuala generație Duster în configurația 4x2. Portbagajul a câștigat atât în lățime cât și în înălțime, și dispune și de o podea care poate fi reglată în două poziții.

Motorizări

Duster HYBRID 140

Adoptată deja de Dacia la începutul anului 2023 pe modelul Jogger, motorizarea HYBRID 140 este de acum disponibilă pe noul Duster. Ea este bazată pe tehnologii dovedite și recunoscute în cadrul Renault Group, și este alcătuită dintr-un motor cu 4 cilindri de 1,6 litri pe benzină, de 94 CP, din două motoare electrice (un motor de 49 CP și un demaror/generator de înaltă tensiune) și dintr-o cutie de viteze automată electrificată.

Aceasta dispune de 4 trepte dedicate motorului termic și alte 2 alocate motorului electric. Această tehnologie combinată este posibilă ca urmare a absenței ambreiajului.

Frânarea regenerativă, combinată cu capacitatea ridicată de înmagazinare a energiei de care dispune bateria de 1,2 kWh (230V) și cu randamentul cutiei automate, permit ca până la 80 % din timpul de rulare în oraș să se realizeze în mod electric, asigurând totodată o economie de carburant de până la 20 % în ciclu mixt și până la 40 % în ciclu urban. Demarajul se realizează sistematic în mod 100 % electric, iar cutia nu dispune de raport pentru marșarier, deplasarea cu spatele realizându-se exclusiv electric.

Duster TCe 130

Această motorizare este disponibilă în premieră în gama Dacia, oferind clienților un prim nivel de electrificare. Ea combină un motor pe benzină de nouă generație, cu 3 cilindri, de 1,2 litri, turbo, bazat pe ciclul Miller (randament optimizat și pierderi mai reduse prin pompare) cu un sistem mild hybrid de 48V. Acesta din urmă susține motorul termic în fazele de demaraj și accelerație, permițând diminuarea consumului mediu și a emisiilor de CO 2 cu circa 10 %*.

Caracteristicile sale dinamice (reprize, accelerații) sunt superioare celor ale actualului motor TCe 130, fiind mai reactiv și oferind mai multă suplețe în utilizare. Frânarea regenerativă permite încărcarea bateriei de 0,9 kWh fără ca acest lucru să diminueze efectul resimțit de șofer.

Motorizarea TCe 130 este disponibilă cu cutia de viteze manuală cu 6 trepte pentru versiunile 4X2 și 4X4. Da, va exista un Duster 4x4, unul cu putere livrată spre puntea spate via cardan.

Duster ECO-G 100

Dacia, lider necontestat al pieței GPL în Europa, este singurul constructor care propune, sub emblema ECO-G, motorizări cu carburație mixtă benzină și GPL pe ansamblul gamei sale de modele. Noul Duster beneficiază de această tehnologie dovedită, instalată din fabrică.

În mod GPL, noul Duster ECO-G 100 emite în medie cu 10% mai puțin CO 2 decât o motorizare pe benzină echivalentă. Autonomia vehiculului ajunge la 1.300 km datorită celor două rezervoare cu un volum cumulat de aproape 100 litri: 50 litri de benzină și 50 litri de GPL (instalat sub planșeul portbagajului). Trecerea de la un carburant la altul se face instantaneu cu ajutorul unui comutator perfect integrat în tabloul de bord.

Sustenabilitate

Aș fi putut folosi alt termen pentru a defini acest capitol, dar dacă tot este atât de abuzat în ultima vreme, l-am invitat și-n acest articol. Dacia Duster este un model care pune accentul, la fel cum o fac toate modelele Dacia, pe raportul dintre ceea ce primești și cât trebuie să plătești pentru asta. Adică se dorește o marcă accesibilă, dar fără a face multe compromisuri, iar dacă adoptarea de soluții inteligente este posibilă pentru menținerea unui preț de producție redus, dar în același timp pentru un grad crescut de satisfacție la nivelul clientului, atunci adoptarea noilor soluții este acceptată.

În comunicarea Dacia pentru noul Duster veți găsi menționat și noul material Starkle. Noul Duster este primul model de serie care utilizează Starkle, un nou material inventat de inginerii Dacia. Acesta conține până la 20 % polipropilenă reciclată și este utilizat în formă brută, fără a fi vopsit, reducând astfel amprenta de carbon asociată procesului de fabricație. Protecțiile laterale și cele ale pasajelor roților, piesele de aspect, triunghiurile barei față, elementele de protecție (ADD-ON) față & spate și scutul barei din spate sunt realizate din Starkle. De asemenea, utilizarea unor elemente a căror culoare este impregnată în material, cum este cazul scuturilor de protecție, permite reducerea consumului de vopsea și, prin urmare, a impactului ecologic. Ca fapt divers, acest procent de 20% materiale reciclate este mai mare cu 8 procente decât ce avem la actuala generație Duster și sensibil mai mare decât media segmentului.

Ca expresie a abordării sale respectuoase față de mediu, Dacia a decis să renunțe la elementele din crom și la pielea de origine animală pe toate modelele sale. De asemenea nu veți mai regăsi elemente cromate pe noua generație Duster. Micile detalii fac diferența, iar în acest caz vorbim de un manual printat de mici dimensiuni, cu informațiile esențiale, versiunea completă putând fi regăsită digital pe aplicația My Dacia

Niveluri de echipare - principalele echipamente de serie

Duster Essential : bare de pavilion fixe, geamuri față electrice, închidere centralizată, climatizare manuală, aprindere automată a fazei de întâlnire, 6 airbag-uri, senzori pentru parcarea cu spatele…

Duster Expression : Essential + jante din aliaj de 17”, tablou de bord digital de 7”, ecran central digital de 10,1” cu sistem multimedia Media Display și Apple CarPlay /Android Auto wireless, cameră de marșarier, geamuri electrice pentru ușile din spate, senzor de ploaie pentru acționarea automată a ștergătorului de parbriz …

Duster Extreme : Essential + bare de pavilion modulare, proiectoare de ceață, tapițerie lavabilă din TEP micro-cloud, covorașe din cauciuc pentru toate locurile și pentru portbagaj, climatizare automată, card mâini libere, oglinzi retrovizoare exterioare cu acționare electrică, sistem YouClip ”3 în 1”, elemente decorative interioare și exterioare de culoare Copper Brown,…

Duster Journey : Essential + jante din aliaj de 18”, proiectoare de ceață, climatizare automată, card mâini libere, frână de parcare și oglinzi retrovizoare exterioare cu acționare electrică, încărcător wireless pentru smartphone, sistem multimedia Media Nav Live cu navigație conectată, sistem audio Arkamys 3D Sound System cu 6 difuzoare,…

Accesorii

Pack Sleep : ca și Jogger, noul Duster poate fi echipat cu acest accesoriu util pentru voiaj. Simplu, amovibil și accesibil ca preț, accesoriul cuprinde 3 funcții esențiale: un pat pentru două persoane (1,90 metri lungime și până la 1,30 metri lățime) care poate fi instalat în mai puțin de două minute, un suport cu rol de măsuță, și un spațiu de depozitare.

Portbagaj de pavilion: Partener ideal al activităților outdoor, care permite transportarea unei încărcături de până la 80kg. Se fixează pe barele de pavilion modulabile în poziție transversală sau pe barele de pavilion transversale disponibile ca accesoriu post-vânzare.

Concluzie

După ce am socializat câteva ore cu noua generație Duster, pot spune că la nivel personal sunt mai mult decât impresionat de designul exterior. Mașina arată foarte bine și nu m-ar mira să fie o prezență mai mult decât populară în Europa. Cu alte cuvinte, noul Duster cred că va produce multe migrene prin birourile unor constructori care se doresc de volum. Un interior frumos desenat, plăcut vizual, o senzație de plăcut care vine din ”percepția subcutanată” că ești într-un produs în care s-a investit creație. Nu este ceva improvizat. Chiar dacă nu m-ar fi deranjat ca unele materiale să fie o idee mai amabile, înțeleg politica Dacia, o accept, iar dacă este să am un moment de sinceritate, privind la unele materiale, chiar și din modele premium, Dacia nu merită judecată pentru asta.

Mai mult ca niciodată, aici referindu-mă evident la momentul în care am făcut cunoștință cu Dacia Duster în diferite declinări, respectul pentru noul model vine din faptul că realizezi imediat că este un produs în care s-a investit enorm de mult la toate capitolele. Iar mici detalii precum YouClip, covorașe de cauciuc personalizate, portbagajul exterior personalizat... te fac să înțelegi că nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării.

Modelul conservă imaginea creată de primele două generații prin faptul că nu abandonează versiunea 4x4. Legat de preț, pot raporta că versiunea de bază va avea un preț de pornire de sub 20.000 euro. Acum să nu vă așteptați la 16-17.000 euro, realist cred că undeva la 19.000 euro.