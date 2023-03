Test drive Dacia Jogger Hybrid

După niște mulți ani de presă, unul din criteriile care fac o mașină să urce pe scara proprie de valori este modul în care acel automobil știe să fie absent din cotidianul tău, evident vorbesc despre modele de volum. Și fix acest element l-am descoperit din plin la volanul noii Dacia Jogger Hybrid.

Pe drumurile de coastă din Portugalia, soare, 17 grade, viraje frumos desenate, pe alocuri zăreai oceanul care mima încruntarea, vis-a-vis niște dune timide ... eram la volanul acestui Jogger Hybrid și mă bucuram din plin de peisaj. Mașina nu și-a dorit să intervină cu absolut nimic în această poveste, era doar motorul care derula pelicula de celuloid proiectată în fața ochilor. Doream mai mult? În acele clipe nu, pentru că doream să mă umplu de frumos, de peisaje, de liniște.

Am găsit o parcare amenajată pe o stâncă, pustie pentru că implica o gardă la sol ceva mai generoasă pentru a intra în ea. Și aici Jogger s-a dovedit extrem de docil, mașina nu a avut nicio emoție, știa că cei 20 cm gardă la sol îi permit un acces lejer. Și într-un mod ciudat, nu m-am simțit vinovat că am pășit în afara asfaltului, și asta pentru că am rulat electric până la acel colț de stâncă și înapoi spre civilizație.

Ce înseamnă Hybrid la Dacia Jogger?

Inima acestui sistem este un propulsor aspirat de 1.6 litri cu patru cilindri în linie. El dezvoltă 91 CP și 144 Nm. Avem un motor electric principal care dezvoltă 50 CP și 205 Nm și un al doilea motor electric care dezvoltă 20 CP și 50 Nm. Jogger Hybrid este echipat cu o baterie de 1,2 kWh, din care utili sunt 0,85 kWh. Bateria este produsă de Hitachi, are o masă de 37 kg și este amplasată sub podeaua portbagajului, unde ar trebui să fie roata de rezervă. O soluție care nu afectează volumul interiorului.

Motorul electric de 20 CP este cuplat la motorul termic și are funcție de starter dar și de generator. Cutia este una cu craboți și are patru rapoarte. Și pentru că lipsește ambreiajul, pornirea de pe loc se va realiza întotdeauna ”electric”. Pentru sincronizarea rapoartelor din cutie mai există două mici motorașe electrice. Și astfel a fost eliminat ambreiajul, detaliu care a contribuit la un plus masiv de eficiență prin eliminarea unor componente care contribuiau la ecuația generală cu inerție și frecare.

În mod normal, în funcție de gradul de încărcare al bateriei, se va rula electric până la 15 km/h, apoi va fi trezit la viață și motorul termic. Dacă nu sunt necesare resurse suplimentare de putere, acesta va acționa doar motorul mic pentru a încărca bateria, adică va avea doar rol de generator. Cutia de viteze nu are un raport pentru marșariere, mersul cu spatele se face exclusiv electric și pică în sarcina lui M1. Dacă este selectat modul ”B” al cutiei, cel care oferă o frână de motor mai viguroasă, și propulsorul M1 va fi folosit pentru frânarea regenerativă. În clipa în care bateria este încărcată, va porni motorul termic pentru a beneficia de frână de motor, pentru a nu suprasolicita partea electrică.

Acest sistem permite o rulare de până la 80% electric, adică va fi folosit motorul electric pentru deplasare, ceea ce nu exclude funcționarea motorului termic care va avea rol de generator. Dacă este necesar, și motorul termic va fi folosit pentru propulsie.

Cum se conduce

Pe un traseu mix care a inclus un urban de la periferia Lisabonei, destul de apropiat traficul ca densitate de cel bucureștean, ceva localități de coastă, puțină autostradă și restul drumuri superbe de coastă... consumul a variat între un 4.7 și un 5.5 litri, cu o medie la finalul traseului de 5.2 litri. Cei drept, nici mașina nu era sufocată, doar două persoane la bord.

Jogger Hybrid în schimb se simte puțin altfel din spatele volanului, în sensul pozitiv. Personal, o parte de vină i-o atribui masei suplimentare de 180 kg comparativ cu un Jogger TCe 110, versiune tot cu 7 locuri. Mașina se simte o idee mai așezată, suspensia este mai suplă, filtrează mai elegant, fără a transmite ocupanților în același mod denivelările întâlnite de trenul de rulare. Iar acest detaliu, deși oareum insignifiant la prima vedere, aduce un aport serios la îmbunătățirea calității călătoriei. Direcția este și ea o idee mai precisă, parcă puntea față îți dă mai multă încredere. Cum am zis, eu o parte din plusul înregistrat la volan îl pun pe baza masei suplimentare. Tehnicienii ne-au raportat că suspensia a fost ușor recalibrată, la fel și direcția.

Tot la capitolul plusuri discrete dar care însumate fac acest Jogger o experiență mult mai agreabilă bifez și sunetul ceva mai plin al propulsorului aspirat de 1,6 litri. Șoferul este alintat o idee mai mult decât șoferul unui Jogger echipat doar cu propulsor termic și asta pentru că versiunea Hybrid are tabloul de bord preluat de la Clio – versiunea de bază, inclusiv display-ul color.

Jogger Hybrid este cel mai complex model Dacia în acest moment, unul căruia nu prea am avut ce să-i reproșez. Dacă Dacia va avea curajul și va oferi această motorizare și pe Sandero și Sandero Stepway, sunt mari șanse să avem un nou lider la vânzări în Europa.

Fișă tehnică – Dacia Jogger Hybrid

Motor – Termic – aspirat, benzină, L4, 1.598 cmc, 90 CP și 144 Nm/ EV 1 - motor electric, 50 CP și 205 Nm, EV2 – motor electric, 22 CP și 50 Nm/ putere sistem – 140 CP / Transmisie – cutie automată hibrid multimodală, tracțiune / Performanțe – 167 km/h v.max, 0-100 km/h în 10,1 secunde / Portbagaj – 212 până la 2.085 litri/ Baterie – 1.2 kWh / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.547/ 1.691/ 1.440, ampatament – 2.897 / Consum mediu – 5,2/ 100 km / Preț – de la 23.750 euro cu TVA inclus