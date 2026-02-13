Dacia deschide comenzile pentru noul Jogger în România

Prezentat în premieră mondială în septembrie 2025, noul Jogger poate fi comandat în România. Dacia Jogger este disponibil începând de la 19.000 euro (TVA inclus) pentru versiunea Essential, cu motorizarea TCe 110.

Modelul este disponibil în patru niveluri de echipare: Essential, Expression, Extreme și Journey.

Principala noutate adusă de facelift este introducerea motorizării Hybrid 155. Aceasta combină un motor termic de 1.8 litri cu patru cilindri în linie care dezvoltă 109 CP și 172 Nm cu două motoare electrice. Un motor electric are misiunea de demaror/ generator și are 20 CP și 50 Nm, al doilea motor care poate propulsa mașina are 50 CP și 205 Nm. Puterea ajunge la puntea față via o cutie automată electrificată care dispune de 4 trepte pentru motorul termic și 2 pentru motorul electric. Puterea totală a sistemului hybrid este de 155 CP și 170 Nm. Motorizarea promite a fi cu 10% mai eficientă în termeni de emisii și consum comparativ cu vechea motorizare Hybrid 140.

Jogger vor avea protecțiile suplimentare de plastic din zonele inferioare ale barelor față/spate și la nivelul pasajelor roților realizate din Starkle – noul material dezvoltat de Dacia care conține 20% plastic reciclat.

La interior regăsim multe noutăți. Salutăm introducerea noului volan cu trei brațe care a debutat pe Duster. În funcție de nivelul de echipare, sistemul infotainment se laudă acum cu noul display central de 10 inch. Tema estetică afișată de faruri și grupurile optice spate se regăsește la interior la nivelul gurilor de ventilație. Au fost introduse materiale textile noi, mai rezistente, care se regăsesc pe planșa de bord, la nivelul panourilor interioare ale portierelor și tapițerie.

Lista sistemelor de asistență a fost îmbogățită cu sistemul de frânare de urgență automat în situații de pericol cu detecția pietonilor, bicicliștilor și motocicliștilor. Farurile dispun de funcția automată de comutare între faza scurtă și cea lungă. Iar pe stâlpul față stânga, la interior, a apărut o cameră care face parte din sistemul care monitorizează gradul de atenție a celui de la volan.

Oferta va fi completată ulterior cu motorizarea Eco-G 120, benzină/GPL, cu motor turbo de 1.2l cu 3 cilindrii, care furnizează 120 CP (cu 20 CP mai mult față de generația precedentă) și un cuplu maxim de 200 Nm, disponibilă atât cu transmisie manuală, cât și automată, care oferă o autonomie totală de până la 1.450 km. În plus, capacitatea rezervoarelor este mărită de la 40 l la 48,8 litri.

Prețuri Dacia Jogger facelift