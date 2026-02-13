search
Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, la Interviurile Adevărul

Dacia deschide comenzile pentru noul Jogger în România

0
0
Publicat:
Dacia Jogger Hybrid 155 Foto: Dacia
Dacia Jogger Hybrid 155 Foto: Dacia

Prezentat în premieră mondială în septembrie 2025, noul Jogger poate fi comandat în România. Dacia Jogger este disponibil începând de la 19.000 euro (TVA inclus) pentru versiunea Essential, cu motorizarea TCe 110.

Modelul este disponibil în patru niveluri de echipare: Essential, Expression, Extreme și Journey.

Principala noutate adusă de facelift este introducerea motorizării Hybrid 155. Aceasta combină un motor termic de 1.8 litri cu patru cilindri în linie care dezvoltă 109 CP și 172 Nm cu două motoare electrice. Un motor electric are misiunea de demaror/ generator și are 20 CP și 50 Nm, al doilea motor care poate propulsa mașina are 50 CP și 205 Nm. Puterea ajunge la puntea față via o cutie automată electrificată care dispune de 4 trepte pentru motorul termic și 2 pentru motorul electric. Puterea totală a sistemului hybrid este de 155 CP și 170 Nm. Motorizarea promite a fi cu 10% mai eficientă în termeni de emisii și consum comparativ cu vechea motorizare Hybrid 140.

image

Jogger vor avea protecțiile suplimentare de plastic din zonele inferioare ale barelor față/spate și la nivelul pasajelor roților realizate din Starkle – noul material dezvoltat de Dacia care conține 20% plastic reciclat.

La interior regăsim multe noutăți. Salutăm introducerea noului volan cu trei brațe care a debutat pe Duster. În funcție de nivelul de echipare, sistemul infotainment se laudă acum cu noul display central de 10 inch. Tema estetică afișată de faruri și grupurile optice spate se regăsește la interior la nivelul gurilor de ventilație. Au fost introduse materiale textile noi, mai rezistente, care se regăsesc pe planșa de bord, la nivelul panourilor interioare ale portierelor și tapițerie.

Lista sistemelor de asistență a fost îmbogățită cu sistemul de frânare de urgență automat în situații de pericol cu detecția pietonilor, bicicliștilor și motocicliștilor. Farurile dispun de funcția automată de comutare între faza scurtă și cea lungă. Iar pe stâlpul față stânga, la interior, a apărut o cameră care face parte din sistemul care monitorizează gradul de atenție a celui de la volan.

Oferta va fi completată ulterior cu motorizarea Eco-G 120, benzină/GPL, cu motor turbo de 1.2l cu 3 cilindrii, care furnizează 120 CP (cu 20 CP mai mult față de generația precedentă) și un cuplu maxim de 200 Nm, disponibilă atât cu transmisie manuală, cât și automată, care oferă o autonomie totală de până la 1.450 km. În plus, capacitatea rezervoarelor este mărită de la 40 l la 48,8 litri.

Prețuri Dacia Jogger facelift

image
image
Imaginea 1/5: undefined
image
image
image
image
image
Auto

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia în zeci de ore de filmări: „E libertate aici”
digi24.ro
image
România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS
stirileprotv.ro
image
România intră oficial în recesiune tehnică. Bolojan: Face parte din costul anticipat / Grindeanu: E timpul să oprim acest tăvălug
gandul.ro
image
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă cu suporterul care s-a scuipat cu Baiaram pe Arena Națională! Dinamo urmează să fie pedepsită: ”Ne-am uitat pe regulament!”
fanatik.ro
image
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
libertatea.ro
image
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face parte din costul anticipat”
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
UEFA a intervenit de urgență și a schimbat adversarul României! ”Nu se poate”
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Dezvăluiri șocante în cazul profesoarei condamnate la 10 ani pentru ce le-a făcut elevilor ei. Unul din băieți spune că este devastat
antena3.ro
image
România intră din nou sub un val de aer siberian: dimineţi şi nopţi geroase. Prognoza meteo pentru 4 săptămâni
observatornews.ro
image
Scărlătescu, datorii de aproape 1 milion de euro: banca i-a blocat conturile, iar bunurile i-au fost sigilate! Cheful de la Pro TV a intrat în belele mari
cancan.ro
image
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
prosport.ro
image
Accident cu animal sălbatic în 2026: procedură, asigurări și ce dovezi îți trebuie
playtech.ro
image
Cine este fotbalistul lăudat de MM Stoica, după U Craiova – FCSB 2-2: „El a jucat bine. Au fost alții care nu s-au ridicat la nivelul dorit”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Poliția, comunicat oficial despre Mihai Stoica, a doua zi după Universitatea Craiova - FCSB
digisport.ro
image
VIDEO Roata istoriei s-a întors și are ”prostul obicei” de a-și plăti datoriile: Cel mai mare imperiu a ajuns să fie împânzit de foștii coloniști / Update: Ulterior au venit scuzele
stiripesurse.ro
image
Un bebeluș a murit după ce a băut lapte de... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan nu a mai aşteptat revenirea în ţară, a semnat decretele la Bruxelles. Se aplică imediat
romaniatv.net
image
Viața din spatele rolului Plaha. Actorul Iulian Postelnicu dă cărțile pe față
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Secretul întunecat din spatele imaginilor virale. Cine este, de fapt, influencerița considerată acum cea mai frumoasă femeie din lume
actualitate.net
image
Descoperirea șocantă făcută de cercetători despre ADN-ul lui Hitler. Ce au găsit în corpul dictatorului
actualitate.net
image
Desertul delicios din Ardeal de care nu te vei mai sătura. Cum se pregătește rapid și ușor faimosul lichiu cu prune
click.ro
image
Cele 3 zodii cărora le pune Dumnezeu mâna în cap! Au noroc cu carul și viața li se schimbă radical de pe 15 februarie
click.ro
image
5 zodii care au parte de schimbări majore după 13 februarie 2026. Săgetătorii primesc șansa vieții lor, iar Fecioarele atrag norocul și intră într-o perioadă excelentă
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
fostul Prinț Andrew foto profimedia 0209866818 jpg
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
Festivalul Internaţional „Copiii lumii doresc pacea”, organizat la tabăra de pionieri şi şcolari de la Năvodari, în cadrul anului internaţional al Copilului (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 107/1979)
Câștigurile obținute în străinătate de artiștii români, în perioada comunistă, sub lupa Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Victorie în instanță pentru Niculina Stoican, acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Artista a transmis primul mesaj: „Am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca”
image
Desertul delicios din Ardeal de care nu te vei mai sătura. Cum se pregătește rapid și ușor faimosul lichiu cu prune

OK! Magazine

image
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime

Click! Pentru femei

image
Filtrarea sângelui – benefică sau periculoasă? Cât de departe merg vedetele cu detoxificarea!

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 3 diferențe în 9 secunde?