Cum îți poți lua o mașină pe firmă în leasing și să deduci TVA-ul + să reduci impozitul pe profit la final de an 2025

Noiembrie și decembrie sunt cele mai bune luni pentru antreprenorii care vor să facă achiziții inteligente. Dacă ai o firmă, știi deja: finalul de an e momentul perfect să optimizezi cheltuielile, să deduci TVA-ul și să nu lași banii să „doarmă” în cont.

Dar ce-ar fi dacă, în loc să dai banii pe impozit, ți-ai lua o mașină prin leasing auto pe societate?

Cine este LeasingSH.ro?

LeasingSH.ro este prima platformă de leasing auto din România, activă din 2010, unde găsești:

Mașini noi și second hand verificate

Peste 759 de dealeri autorizați

Peste 35.000 de oferte auto noi și rulate

Finanțare rapidă pentru firme (SRL, PFA, cabinete individuale)

Avans minim de 15% – maxim 50%

– Durată maximă: 5 ani – minim 1 an

TVA deductibil

Livrare rapidă și consultanță completă, de la A la Z, pe toată durata procesului de achiziție și finanțare

De ce să faci leasing pe final de an?

✔️ Deduci TVA-ul pentru achiziție (dacă ești plătitor) ✔️ Scazi cheltuiala cu leasingul din profitul impozabil ✔️ Optimizezi bilanțul anual ✔️ Nu lași profitul să fie taxat de stat ✔️ Beneficiezi de ofertele speciale de sfârșit de an de la dealeri auto

În loc să plătești taxe și impozite, mai bine investești într-un activ pe firmă. O mașină este utilă, deductibilă și o poți schimba oricând în viitor.

Cum funcționează?

Intri pe 👉 https://leasingsh.ro Îți alegi mașina potrivită (SUV, berlină, electrică, hibridă, van etc.) Soliciți o ofertă de leasing Te contactează un consilier și îți face o simulare de rată lunară Primești dosarul, semnezi online, achiți avansul În 2–3 zile, mașina poate fi a ta – în leasing financiar sau operațional, pe firmă

Simplu. Eficient. Legal. 100% digital.

Modele disponibile chiar acum pe LeasingSH.ro:

BMW X7, X6, X5, X4, X3 , Audi Q8, Q7, Q5 , VW Touareg , Mercedes GLE, GLC – pentru imagine și confort

, , , – pentru imagine și confort Dacia Jogger, Skoda Octavia, Ford Kuga – pentru flotă și costuri mici

– pentru flotă și costuri mici Tesla, Hyundai Ioniq, Renault Zoe – pentru flote verzi și deduceri extra

Finalul de an e despre decizii smart

Dacă ai profit, nu-l lăsa să-ți fie taxat. Investește-l în ceva util: o mașină pe firmă, prin leasing financiar.

Este mai simplu decât pare. Ai nevoie doar de CUI-ul firmei și câteva acte. Restul facem noi.

