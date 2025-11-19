Cum îți poți lua o mașină pe firmă în leasing și să deduci TVA-ul + să reduci impozitul pe profit la final de an 2025

Cum îți poți lua o mașină pe firmă în leasing și să deduci TVA-ul + să reduci impozitul pe profit la final de an 20250
Noiembrie și decembrie sunt cele mai bune luni pentru antreprenorii care vor să facă achiziții inteligente. Dacă ai o firmă, știi deja: finalul de an e momentul perfect să optimizezi cheltuielile, să deduci TVA-ul și să nu lași banii să „doarmă” în cont.
Dar ce-ar fi dacă, în loc să dai banii pe impozit, ți-ai lua o mașină prin leasing auto pe societate?
Nu știi de unde să-ți cumperi o mașină în leasing financiar sau operațional? Noi suntem aici: LeasingSH.ro.
Cine este LeasingSH.ro?
LeasingSH.ro este prima platformă de leasing auto din România, activă din 2010, unde găsești:
- Mașini noi și second hand verificate
- Peste 759 de dealeri autorizați
- Peste 35.000 de oferte auto noi și rulate
- Finanțare rapidă pentru firme (SRL, PFA, cabinete individuale)
- Avans minim de 15% – maxim 50%
- Durată maximă: 5 ani – minim 1 an
- TVA deductibil
- Livrare rapidă și consultanță completă, de la A la Z, pe toată durata procesului de achiziție și finanțare
Ai firmă? Ai nevoie de mașină? Perfect – LeasingSH.ro îți aduce oferta potrivită, fără bătăi de cap, direct pe firmă.
De ce să faci leasing pe final de an?
✔️ Deduci TVA-ul pentru achiziție (dacă ești plătitor) ✔️ Scazi cheltuiala cu leasingul din profitul impozabil ✔️ Optimizezi bilanțul anual ✔️ Nu lași profitul să fie taxat de stat ✔️ Beneficiezi de ofertele speciale de sfârșit de an de la dealeri auto
În loc să plătești taxe și impozite, mai bine investești într-un activ pe firmă. O mașină este utilă, deductibilă și o poți schimba oricând în viitor.
Cum funcționează?
- Intri pe 👉 https://leasingsh.ro
- Îți alegi mașina potrivită (SUV, berlină, electrică, hibridă, van etc.)
- Soliciți o ofertă de leasing
- Te contactează un consilier și îți face o simulare de rată lunară
- Primești dosarul, semnezi online, achiți avansul
- În 2–3 zile, mașina poate fi a ta – în leasing financiar sau operațional, pe firmă
Simplu. Eficient. Legal. 100% digital.
Modele disponibile chiar acum pe LeasingSH.ro:
- BMW X7, X6, X5, X4, X3, Audi Q8, Q7, Q5, VW Touareg, Mercedes GLE, GLC – pentru imagine și confort
- Dacia Jogger, Skoda Octavia, Ford Kuga – pentru flotă și costuri mici
- Tesla, Hyundai Ioniq, Renault Zoe – pentru flote verzi și deduceri extra
Vezi toate ofertele: www.leasingsh.ro
Finalul de an e despre decizii smart
Dacă ai profit, nu-l lăsa să-ți fie taxat. Investește-l în ceva util: o mașină pe firmă, prin leasing financiar.
Este mai simplu decât pare. Ai nevoie doar de CUI-ul firmei și câteva acte. Restul facem noi.
🔗 Intră pe: www.leasingsh.ro 📩 Solicită o ofertă de leasing 📞 Sau sună-ne direct – și hai să închidem anul bine.
Vrei să conduci o mașină nouă și să plătești mai puține taxe?
Noi avem soluția. Tu doar apasă „Solicită ofertă”.
LeasingSH.ro – Vrei o mașină? Sună-ne. Condu-o.