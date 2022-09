Xavi, devastat după Bayern – Barcelona: Detaliul care arată complexul de inferioritate al ibericilor

După 0-2 cu Bayern, Xavi Hernandez (42 de ani), antrenorul Barcelonei, s-a referit, în primul rând, la jocul bun al echipei sale, dar și la ratările mari ale lui Lewandowski.

„Cred că am fost mai buni la multe capitole, le-am făcut față din punct de vedere fizic și am dominat posesia. Dar n-avem cum să-i iertăm atât de mult. I-am iertat. Sunt nervos. Simt că am dominat, dar am pierdut. Sunt nervos, dar și mândru. Am fost mai buni, dar trebuia să câștigăm“, a spus Xavi.

Întrebat dacă Lewandowski a avut niște ratări neobișnuit de mari, fiind influențat de întâlnirea cu fosta sa echipă, tehnicianul catalanilor a respins această idee. „Nu cred că l-a afectat presiunea, la experiența și maturitatea lui. A fost lipsă de eficiență. E fotbal și se mai întâmplă. Acum s-a întâmplat pe stadionul unde n-ar fi trebuit să se întâmple aceste ratări“, a spus Xavi.

De la transferul său la Barcelona, în vară, Lewandowski a reușit șase goluri în cinci apariții în La Liga, De asemenea, în prima etapă a grupelor Ligii Campionilor, runda trecută, polonezul a înscris de trei ori în meciul câștigat, acasă, cu Viktoria Plzen, scor 5-1.

Ultimul succes datează din era Messi

Barcelona a ajuns să aibă un complex de inferioritate în partidele cu Bayern. Ceea ce e de înțeles, având în vedere că au trecut mai bine de 7 ani de la ultimul succes în fața nemților. Ca să vedem când au avut motive de bucurie spaniolii, după niște meciuri cu Bayern, trebuie să ne întoarcem în mai 2015.

Atunci, în semifinalele Ligii Campionilor, Barcelona a câștigat, acasă, cu Bayern, scor 3-0 (Messi, 77, 80, Neymar 90+4). În retur, Bayern s-a impus pe teren propriu, scor 3-2, insuficient însă pentru o calificare în finală. Acolo a ajuns Barcelona, care a și câștigat trofeul în acel sezon, după 3-1 cu Juventus, într-o partidă găzduită de Berlin.

Liga Campionilor, etapa a 2-a, marți

Grupa A

Liverpool – Ajax 2-1

Rangers – Napoli Miercuri, ora 22.00

Clasament: 1. Napoli 3 puncte, 2. Livepool 3p, 3. Ajax 3p, 4. Rangers 0p

Grupa B

Porto – Club Brugge 0-4

Leverkusen – Atl. Madrid 2-0

Clasament: 1. Club Brugge 6p, 2. Leverkusen 3p, 3. Atl. Madrid 3p, 4. Porto 0p

Grupa C

Viktoria Plzen – Inter 0-2

Bayern – Barcelona 2-0

Clasament: 1. Bayern 6p, 2. Barcelona 3p, 3. Inter 3p, 4. Viktoria Plzen 0p

Grupa D

Sp. Lisabona – Tottenham 2-0

Marseille – Frankfurt 0-1

Clasament: 1. Sp. Lisabona 6p, 2. Tottenham 3p, 3. Frankfurt 3p, 4. Marseille 0p

*Primele două clasate ajung în optimi. Locurile 3 se duc în play-off-ul optimilor Ligii Europa.