Djokovici, secretul longevității sportive: Plăcerea la care a renunțat de peste un deceniu

Când te uiți pe clasamentul primilor 20 de jucători ai lumii, numele lui Novak Djokovici îți atrage atenția, nu neapărat datorită CV-ului său, ci pentru că în dreptul său scrie 36 de ani.

Ca să ajungi la următorul jucător trecut de 30 de ani, trebuie să cobori până pe locul 19 ATP unde dai de bulgarul Grigor Dimitrov (32 de ani). Între cei doi, sunt „lupii tineri“, 11 dintre ei de până la 25 de ani. Explicația e simplă: tenisul e un sport dur, care uzează organismul și e foarte greu să stai în elită, dacă faci parte din categoria +30 de ani. Nadal, care la 36 de ani s-a dat pe mâna medicilor, poate depune mărturie în acest sens.

Ca să reziști în această lume dură a circuitului masculin, îți trebuie o disciplină de fier și un volum titanic de muncă. Plus motivație. Pentru că, având în vedere cât de repede își fac „plinul“ jucătorii de astăzi, după câteva rezultate bune la turneele importante, să rămâi „înfometat“ e o altă mare provocare.

În acest context, Novak Djokovici chiar merită un studiu de caz. Pentru că, deși a câștigat tot ce se putea în mod repetat, sârbul continuă să-și dedice viața tenisului! „Pe Djoker-ul, dacă l-ai pus la masă cu o fată frumoasă, nu știe ce să facă! Pentru că el a făcut doar tenis toată viața lui“, spunea într-o discuție amicală un jurnalist român, specializat pe tenis, prezent la multe turnee majore. Și chiar așa e! Nole însuși a explicat acum, după triumful de la Cincinnati, cum de rezistă la nivel înalt, deși există o diferență tot mai mare de vârstă între el și rivalii săi. Chiar la Ohio, el l-a învins pe liderul mondial, Carlos Alcaraz, cu 16 ani mai tânăr ca el, după un meci-maraton, de 3 ore și 49 de minute.

„Singura modalitate pe care o am de a rămâne competitiv la vârsta mea e să muncesc mai mult în fiecare zi, controlând fiecare mic detaliu care mă înconjoară și care mă poate ajuta să mă mențin la cel mai înalt nivel. Zile ca aceasta (n.r. – când a câștigat turneul de la Cincinnati) sunt cele care îmi dau motivație pentru a munci și în alte zile în care nu găsesc aceeași motivație“, a spus Nole, potrivit Eurosport. Așadar, ca de obicei, secretul succesului e lipsit de spectaculozitate. Pentru că vorbim despre muncă. Despre care în România se spune că e pentru „proști“, dacă ne luăm după cei care „se descurcă“. Și nu sunt puțini.

Povestea care ne dă dimensiunea seriozității lui Nole

Lângă un volum colosal de muncă, oameni ca Novak Djokovici pun și o disciplină de fier. Uneori, acest lucru înseamnă să renunți inclusiv la micile plăceri ale vieții. Ca să ne dăm seama ce înseamnă acest lucru, merită să parcurgem alte declarații date de Nole pentru Eurosport.

„Ce înseamnă disciplină? În ianuarie 2012, l-am bătut pe Nadal în finala de la Australian Open. După un meci de 5 ore și 53 de minute. A fost cel mai lung meci din istoria Australian Open și cea mai lungă finală de Grand Slam în era Open (n.r. începută după 1968). După ce am câștigat, stăteam în vestiar, la Melbourne. Și voiam un singur lucru: să gust dintr-o ciocolată. Nu gustasem așa ceva din vara anului 2010. Miljan (n.r. – fizioterapeutul lui Djokovici) mi-a adus o ciocolată. Din care am rupt o bucățică, am băgat-o în gură și am lăsat-o să se topească pe limbă. Atât mi-am permis. De asta a fost nevoie ca să ajung până pe locul 1 în lume“, a povestit Djokovici.

43

de meciuri a jucat Djokovici în 2023: 38 de victorii, 5 înfrângeri. Are patru titluri cucerite la Adelaide, Australian Open, French Open și Cincinnati. Plus o finală la Wimbledon, o semifinală la Dubai și un sfert la Roma.