Reacția „Perversului”, după lupta oribilă cu două femei. „Îmi pare rău că am dat în ele. Nu mai accept”

Scene greu de privit miercuri seara, la Sala Polivalentă din București, unde a fost organizată o gală de RXF (Real Xtreme Fighting). Sorin Ion, poreclit "Perversul de pe Târgu Ocna" s-a luptat în ring cu două femei, Bettyshor și Roxana Țuțu.

Cele două au primit zeci de pumni din partea bărbatului, care la final a spus că nu va mai accepta niciodată să se lupte cu femei. "Acesta nu este un mesaj la adresa femeilor, pentru că eu am și mamă și surori și fete. Îmi pare rău că am dat în ele, doar că nu am vrut să îmi dezamăgesc copiii, i-am pus pe ei mai presus de oricine. N-aveam cum să pierd, să-i dezamăgesc pe ei (n.r. pe copii). Mi-au spus 'tati, să câștigi'!”, a declarat Sorin Ion la WOWnews.

Eu am fată la liceu, fată în clasa a 8-a, un băiat mai măricel. Ziceau că o să râdă copiii de ei. Nu aveam cum să pierd. Nu am ales, am cules, am luat ce mi s-a dat. Roxana a fost foarte puternică, Bettyshor slabă. Roxanei i-am spus că îmi pare rău, ea e foarte fair-play. A zis că nu-i nimic, că asta a fost și cu asta, basta. Cu fete nu mai accept niciodată, doar cu bărbați", a mai declarat cel poreclit "Perversul de pe Târgu Ocna".

”Lupta rușinii”, în Rusia

Bettyshor, pe numele ei Beatrice Ungureanu, este luptătoare MMA, în timp ce Roxana Țuțu a devenit cunoscută după ce a participat la emisiunea "Casa iubirii" și până la meciul de miercuri ea nu intrase niciodată în ring. În urmă cu doi ani, o luptă similară a avut loc în Rusia, unde a fost organizată o luptă între un bărbat de 240 de kilograme, Grigory Chistyakov, și o femeie de doar 60 de kilograme, Aleksandra Stepakova, meci numit pe internet ”lupta rușinii”.

Controversata luptă în cușcă a durat trei runde, iar rusul nu a ținut în niciun moment cont de faptul că diferența de categoria este imensă. Grigory Chistyakov a încercat în repetate rânduri să o facă KO pe Aleksandra Stepakova, dar rusoaica a rezistat pe parcursul celor trei runde, ba chiar a fost declarată câștigătoare de juriu.