Unii cu ironia, alții cu bucuria. Cum au comentat madrilenii bannerul ironic al englezilor

Campioana Spaniei a reușit o remontada pe terenul campioanei Angliei, astupând gura suporterilor britanici

Primele 4 meciuri contând pentru play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal s-au disputat marți seară și au readus spectacolul de mare clasă pe stadioanele Europei. Liga a revenit în forță cu manșa-tur a derby-ului Manchester City - Real Madrid. Victoria a revenit oaspeților cu 3-2, deși gazdele au condus de două ori. Iar durerea a fost aplificată de faptul că Real a punctat decisiv printr-un fost jucător al „cetățenilor”, Brahim Diaz, și printr-un internațional englez, Jude Bellingham.

Carlo: „Un meci complet”

Antrenorul madrilenilor, italianul Carlo Ancelotti, a fost plăcut surprins de sacrificiul echipei sale: „Am jucat un meci complet, unul care ne-a arătat că putem fi echilibrați. Însă echipa m-a surprins din punct de vedere al sacrificiului: nu credeam că sunt capabili să joace așa în acest moment. În schimb, cu cât urgența crește, cu atât echipa vrea să se sacrifice. Acest rezultat ne oferă un mic avantaj pentru retur, după ce am jucat un meci grozav, de care trebuie să ne bucurăm. Nu a fost posibil să închidem problema calificării aici. Trebuie să ne pregătim de retur. O victorie ca aceasta îți oferă o încredere enormă pentru următoarele meciuri. Dar trebuie să avem grijă, rezultatul poate fi o capcană”.

Carlo a avut vorbe frumoase la adresa brazilianului Vinicius, provocat înaintea meciului de un banner uriaș al fanilor City care au citat dintr-o melodie a trupei Oasis. Britanicii l-au invitat să nu mai plângă pentru Balonul de Aur pe care sud-americanul nu l-a câștigat și care a revenit spaniolului Rodri, de la City. „Nu știu dacă a văzut Vini (n.r. - brazilianul a spus că l-a văzut): dacă a văzut, a fost o mare motivație pentru el. A fost întotdeauna periculos”. Bucata de pânză afişată de fanii lui Manchester City i-a descris drept „plângăcioşi" pe madrileni, pentru că nu acceptă victoria lui Rodri în cursa pentru Balonul de Aur în faţa lui Vinicius Junior.

„Am văzut bannerul, dar ori de câte ori suporterii adverși fac astfel de lucruri, îmi dau mai multă putere să fac un meci grozav. Încerc să nu reacționez, dar ei știu istoria noastră și tot ce putem face în această competiție”, a declarat Vinicius, potrivit Mundo Deportivo.

Pep: „Continuăm să greșim”

La City, Pep Guardiola nu are de ce să fie mulțumit, chiar dacă repetă că nu putea să ceară mai mult de la jucătorii săi. „După 2-1 am făcut ceva ce am făcut deja de multe ori anul acesta: am cedat ceva în defensivă adversarilor”, spune Pep. „La acest nivel, nu-ți poți permite. Am vorbit despre asta de multe ori, dar este ceva care se întâmplă în continuare, pe care nu îl putem schimba. Continuăm să greșim. Dacă mergem pe această cale, nu putem fi competitivi. Sunt aici de mulți ani: secretul nostru este că eram o mașinărie, că am făcut diferența la fiecare trei zile. Nu este vina doar a jucătorilor, ci a tuturor, inclusiv a mea. Nu am nicio problemă să accept că nu mai funcționează. Jucătorii au o dorință enormă de a câștiga, dar adevărul este că nu suntem consecvenți și continuăm să facem aceleași greșeli”. Urmează returul de pe „Bernabeu”, miercurea viitoare. Dar pare că s-a infiltrat sentimentul din ce în ce mai puternic că Liga Campionilor, în care City joacă cel puțin sferturile de finală din 2018 încoace, scapă de sub control la Manchester.