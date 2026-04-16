Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
Exclusiv Un liberal influent candidează pentru funcția de vicepreședinte la FR Tenis. Postul de președinte, disputat de 7 persoane

Comitetul Director al Federației Române de Tenis a convocat pentru astăzi Adunarea Generală Ordinară și de Alegeri. Nu s-a făcut cvorum (dintr-o listă de 288 au fost prezenți în sală doar 24 de reprezentanți ai cluburilor), astfel că procesul va fi reluat.

Stelian Bujduveanu vrea la FR Tenis FOTO Facebook

Adunarea Ordinară va strânge din nou rânduri mâine, de la ora 11:00. Va trebui să se facă din nou cvorum (două treimi). Dacă nu se va strânge numărul necesar, peste 30 de zile se va face o altă convocare, iar alegerile se vor ține cu jumătate plus 1 din membri. Dacă nici atunci nu va ieși „fum alb”, peste alte două luni, alegerile se vor ține doar cu cei prezenți în sală.

Pe lista cu candidaturi, la postul de vicepreședinte apare numele lui Stelian Bujduveanu, actualul viceprimar al Capitalei. Este liberalul desemnat primar general interimar de către Nicușor Dan, după ce a plecat la Cotroceni și până să fie înscăunat actualul edil, Ciprian Ciucu, în urma alegerilor.

Bujduveanu candidează în echipa actualului președinte, George Cosac, numele lui nefiind legat de tenis, conform surselor consultate de „Adevărul”. „Știm doar că este constănțean și machedon, ca și Halep”, punctează un insider din tenis.

Redacția a încercat să obțină o reacție de la Bujduveanu, dar acesta nu a răspuns mesajului trimis pe pagina oficială de Facebook.

image

Numele lui Bujduveanu a apărut cu ocazia vizitei pe care Simona Halep i-a făcut lui Nicușor Dan în octombrie 2022, pe când președintele țării era primarul general al Capitalei.

Subiectele au fost reprezentate de două proiecte: construcția Complexului Sportiv Național și baza sportivă Doherty, un parteneriat cu Primăria Sectorului 1, dorința fiind ca locația respectivă să devină noul Centru Național al FR Tenis.

La discuții au participat atunci și cei doi viceprimari ai Capitalei, Horia Tomescu și Stelian Bujduveanu, informa la vremea respectivă digisport.

Candidați din patru găști

Sunt 7 candidați la șefia federației de tenis. Aceștia sunt adunați în patru grupări.

Una îl are ca lider pe actualul președinte George Cosac, ajutat de „locotenenții” Dumitru Hărădău și Ion Șerban, susținuți, se pare, de influentul Ion Țiriac.

O altă gașcă este adunată în jurul lui Tudor Iacov (fratele lui Costi Iacov, fost președinte la echipa de fotbal FC Național). Acesta face echipă cu sibianul Marius Vecerdea, patron al clubului de tenis Pamira și fin al lui Klaus Iohannis.

Un al treilea candidat este Răzvan Itu, fost vicepreședinte și fost director general la FR Tenis, numit de Ion Țiriac pe mandatul lui, dar care a întors armele împotriva lui „grupării” Cosac”.

Un al patrulea candidat cu șanse de câștig este Silviu Matei fostul, director general al FR Tenis în mandatul Ruxandrei Dragomir (2009-2013), buna prietenă a Elenei Udrea.

