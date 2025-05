Un fotbalist român uitat în țară a reușit un rezultat mare la arabi. La națională a fost pasager, dar străinii îl prețuiesc

În penultima etapă din campionatul de fotbal din Arabia Saudită, miercuri seară, formația Al-Wahda a obținut un rezultat mare pe teren propriu, 1-1 cu Al-Hilal, campioana din sezonul trecut, dar n-a scăpat definitiv de grijile retrogradării.

Cu românul Alexandru Crețu intrat în minutul 60, Al-Wahda a deschis scorul în minutul 51 prin sauditul Abdulaziz Noor. Vedetele de la Al-Hilal s-au trezit în prelungiri. Sârbul Milinkovic-Savic a punctat în minutul 90+2.

Cu 33 de puncte după 33 de etape, înaintea rundei finale, Al-Wahda ocupă locul 15, primul de deasupra liniei retrogradării. Formația de pe locul 16, Al Orubah, are 30 de puncte. DarAl Okhdood, echipa de pe locul 17, are 28 de puncte, dar are un meci în minus. Dacă ar câștiga ambele jocuri rămase, ar acumula 34 de puncte, ceea ce înseamnă că Al-Wahda nu este salvată matematic.

În schimb, Al-Hilal are 72 de puncte, cu 8 mai puține decât noua campioană, Al-Ittihad. Trupa lui Cristiano Ronaldo, Al Nassr, este pe locul 4, cu 67 de puncte. Portughezul a marcat și în etapa a 33-a, astăzi, la 2-0 cu Al Khaleej.

Adus în campionatul României din Slovenia, de la Maribor, în 2021, Crețu, fotbalist cu talie, nu s-a impus la FCSB și a fost transferat la Universitatea Craiova, pentru care a evoluat în perioada 2021-2024.

Crețu a prins cinci selecții la echipa națională, pentru care n-a izbutit să înscrie vreun gol. În prima ligă din Arabia Saudită a prins cheg în acest sezon. Are 30 de apariții și un gol la Al-Wahda.