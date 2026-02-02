Accident mortal la Constanța. Un fost campion european la gimnastică aerobică a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Mamaia

Tragedie la Constanța, unde un fost campion european și național la gimnastică aerobică, Ferdinand Răileanu, a avut parte de moarte violentă, la doar 35 de ani.

Tragedia a zguduit comunitatea sportivă din Constanța, după ce s-a aflat că Ferdinand Răileanu, fost campion european și național la gimnastică aerobică, a decedat.

Potrivit presei locale, bărbatul ar fi căzut de la etajul al patrulea al unui bloc din Mamaia, iar anchetatorii analizează toate ipotezele, inclusiv posibilitatea unui gest intenționat.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 2 februarie 2026, pe strada Ion Andreescu, la blocul ST4. Pompierii ISU Constanța au intervenit pentru a recupera victima de pe acoperișul scării blocului, acolo unde aceasta a fost găsită.

La fața locului au acționat Detașamentul Fripis, cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD și o ambulanță. Din primele informații, este vorba despre un bărbat care ar fi căzut de la înălțime.

Anunțul decesului a apărut și pe pagina de facebook a clubului Farul Constanța.