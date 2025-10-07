Turneu senzațional în tenis: amatorii îi pot înfrunta pe jucătorii profesioniști pentru un premiu de un milion de dolari australieni

„Million Dollar 1 Point Slam” este numele noului turneu demonstrativ care va avea loc la Melbourne, cu o săptămână înainte de următoarea ediție de Australian Open, primul Mare Șlem al anul. Acest nou mini-turneu va include mai mult decât numele mari din circuitul masculin.

Carlos Alcaraz, primul jucător confirmat de directorul Australian Grand Slam, Craig Tiley, va conduce un grup de 22 de profesioniști care vor concura în etapele finale ale turneului împotriva a 10 amatori din toată țara. Oricine se poate înscrie și, mai important, oricine are șansa de a lua acasă un fond de premii substanțial: 1 milion AUD (aproximativ 600.000 €) este pus în joc.

Acest turneu experimental a fost deja încercat anul acesta. Și au existat amatori care au învins adversari mai bine cotați, dar câștigătorul a fost, în final, un profesionist: australianul Omar Jasika.

În 2026, însă, turneul demonstrativ se va schimba și se va extinde. Va face parte din săptămâna de deschidere a Australian Open și va funcționa ca o clasă standard de eliminare.

Începe cu „piatră, hârtie, foarfecă” pentru a determina cine va servi sau va primi. Cine câștigă punctul câștigă meciul și avansează în runda următoare, în timp ce pierzătorul este eliminat din turneu.

Meciurile de calificare vor avea loc în toată Australia și la Melbourne Park în timpul săptămânii de deschidere, în timp ce finala va avea loc pe scena cea mare: meciul se va juca pe Rod Laver Arena.

Carlos Alcaraz nu va fi singurul jucător de top prezent la Antipozi. „Mai multe nume mari vor fi anunțate în curând, acum aveți un milion de motive să ridicați racheta și să vă pregătiți pentru ianuarie”, promite Craig Tiley.