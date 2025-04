Aflată în proces de divorț, Wanda Nara a recunoscut cu cine s-a iubit: Nu sunt proastă

Wanda Nara, 38 de ani, și-a spus versiunea despărțirii de fotbalistul de la Galatasaray Istanbul, Mauro Icardi, 32 de ani, la emisiunea LAM.

În cadrul intervenției sale, Wanda Nara a abordat mai multe probleme spinoase, de la acuzațiile de infidelitate care i-au fost aduse până la împărțirea marilor lor bunuri comune. Asta după ce fotbalistul ar fi adus la procesul de divorț, care a început recent, lista cu numele bărbaților cu care soția l-ar fi înșelat.

Cei doi se luptă în instanță pentru bunuri materiale, case și mașini, în valoare de câteva milioane de euro, dar și pentru custodia celor două fete ale cuplului.

Cel mai tare punct al interviului a fost cel al aventurilor extraconjugale. Wanda Nara a respins acuzațiile că ar fi fost implicată în presupuse flirturi cu alți fotbaliști. Și a negat explicit orice implicare cu Federico Fazio: „Federico Fazio? Nu-l cunosc, nu l-am văzut în viața mea, nici nu știu cum joacă".

A recunoscut relația cu Keita Baldé

Alta a fost abordarea când a venit vorba despre Keita Baldé, cu care a recunoscut un flirt: „Trecuse mult timp după trădarea lui și eram deja despărțiți, trăiam în situații diferite". Ea a adăugat apoi: „Nu m-aș fi culcat cu nimeni, dacă aș fi pierdut bani, să nu credeți că sunt proastă”. În continuare, a mărturisit: „După ce am trăit o situație atât de dramatică, familia mea nu și-a putut reveni niciodată. Nu am putut ierta".

Întrebarea cine a înșelat primul este un detaliu care ar putea avea repercusiuni juridice. Pe acest subiect, însă, Wanda Nara este calmă: „Nu schimbă nimic dacă iese că eu sunt adulteră sau el este adulter”, precizează ea. Și explică: „În Italia, ne împărțim deja activele de ani de zile”.

Cea mai amară parte a interviului a venit când Wanda vorbește despre bărbatul cu care a împărțit mai bine de zece ani din viața ei. Despre starea actuală a lui Mauro Icardi, aceasta dezvăluie: „Nu are prieteni, are doar unul în Italia, dar în ultima vreme s-au văzut puțin. Mi-a părut rău că s-a închis, pentru că nu are familie sau prieteni”. Fotbalistul proiectează pe rețelele de socializare fotografii alături de noua cucerire, China Suarez, la petreceri tematice și călătorii romantice.

Wanda Nara a fost soția unui alt fost fotbalist, Maxi Lopez, căruia Mauro Icardi i-a luat nevasta.