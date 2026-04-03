Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Tiger Woods l-a sunat direct pe Donald Trump, după accidentul din Florida

Tiger Woods a fost arestat săptămâna trecută, după ce SUV-ul său s-a răsturnat pe Jupiter Island, Florida, iar imaginile surprinse de camera corporală a polițiștilor au fost făcute publice joi.

FOTO: Profimedia
În înregistrări, campionul cu 15 titluri de Grand Slam este văzut surprins și întreabă: „Sunt arestat?”, adresându-se adjunctei șerifului din comitatul Martin, Tatiana Levenar, care i-a efectuat testele pentru depistarea substanțelor.

„Consider că îți sunt afectate capacitățile mentale normale și că te afli sub influența unei substanțe necunoscute, așa că, în acest moment, ești arestat pentru conducere sub influența substanțelor”, i-a transmis aceasta lui Woods. În timpul controlului, polițiștii au descoperit două pastile în buzunarul sportivului, pe care acesta le-a identificat ca fiind „Norco”, un analgezic ce conține hidrocodon.

Woods a declarat că în momentul accidentului se uita la telefon și schimba postul de radio, când Land Rover-ul său a lovit spatele unui camion și s-a răsturnat pe o parte.

Imaginile surprind, de asemenea, momentul în care sportivul le spune polițiștilor că tocmai a vorbit la telefon cu președintele SUA, Donald Trump, imediat după accident: „Mulțumesc foarte mult. Bine. Am înțeles. La revedere… tocmai am vorbit cu președintele”.

Relația dintre Woods și familia Trump este cunoscută: jucătorul are o relație cu Vanessa Trump, fosta soție a lui Donald Trump Jr. Joi seara, președintele Trump a declarat, într-un interviu la Fox News, că Woods nu va participa la turneul Masters din acest an, lucru pe care sportivul nu-l anunțase încă public. Trump l-a descris pe Woods drept „un prieten foarte apropiat” și a adăugat că îi pare rău pentru dificultățile prin care trece, menționând că jucătorul este „o persoană extraordinară” și „va fi în formă maximă” după tratament.

Publicarea imaginilor survine la o zi după ce Woods a primit aprobarea unui judecător din Florida de a părăsi Statele Unite pentru a urma un program intensiv de tratament cu internare. Judecătorul Darren Steele, de la Tribunalul din Martin County, a aprobat cererea avocatului Douglas Duncan, care a subliniat nevoia de recuperare a jucătorului într-un „program intensiv, extrem de individualizat și integrat din punct de vedere medical”, departe de atenția publicului și a presei.

Marți, Woods a pledat nevinovat în fața instanței pentru acuzațiile de conducere sub influența substanțelor, care au dus la pagube materiale. Declarația sub jurământ menționează că etilotestul nu a indicat prezența alcoolului, însă Woods a refuzat testul de urină pentru droguri. Martorii au descris starea sportivului: transpirație abundentă, mișcări letargice și lente, ochi înroșiți și sticloși, pupile extrem de dilatate, iar în timpul testelor de sobrietate Woods „șchiopăta și se clătina spre dreapta”.

Accidentul de pe Jupiter Island nu este primul incident grav din cariera lui Woods. În februarie 2021, acesta a suferit fracturi deschise la tibie și peroneu într-un accident în Los Angeles, care i-a pus cariera în pericol. La momentul accidentului din Florida, Woods se pregătea pentru revenirea în competiție după ruptura tendonului lui Ahile suferită în 2025 și era așteptat la Masters, însă ulterior a decis să se retragă temporar.

