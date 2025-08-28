Tabloul Ligii Campionilor este complet: patru români, la startul grupei competiției stelare. Azi are loc tragerea la sorți

Liga Campionilor și-a aflat aseară ultimele șapte formații care completează tabloul fazei finale a competiției. Cîțtigătoarele play-offului se alătură celor 29 de echipe calificate direct, grație locurilor ocupate în competițiile interne, ori, cazul lui Tottenham, datorită câștigării Europa League.

Kairat Almaty, Pafos, Sturm Graz, Qarabag, Benfica, Club Brugge și FC Copenhaga sunt formațiile care și-au câștigat marți și aseară dreptul de participare în grupa Champions League. Acestea și grupările acceptate direct în faza finală vor fi împărțite în patru urne valorice pentru tragerea la sorți care va avea loc astăzi, de la ora 19.00 (DigiSport și PrimaSport). Fiecare dintre cele 36 de echipe va juca opt meciuri, cu câte doi adversari din fiecare urnă valorică.

Man, Drăgușin și Dragomir, reprezentanții României

România este și ea prezentă la masa bogaților, dar nu cu vreo echipă reprezentantă, ci cu trei fotbaliști și un antrenor în această ediție a UEFA Champions League. Radu Drăgușin, aflat pe final de recuperare după accidentarea din iarnă, s-a calificat cu Tottenham grație câștigării Europa League. PSV, echipa care l-a transferat pe Dennis Man, e acceptată direct, datorită statutului de campioană a Olandei. Iar Vlad Dragomir a dat lovitura cu cipioții de la Pafos, trecând de Maccabi Tel Aviv, Dinamo Kiev și Steaua Roșie Belgrad în tururile preliminare pentru a ajunge în faza ligii.

Avem și un antrenor la startul competiției, pe Cristi Chivu. Finalista de anul trecut a Ligii Campionilor este calificată direct pe tabloul principal după ce a terminat pe locul doi în Serie A.

Urnele pentru tragerea la sorți a meciurilor din grupa Champions League

Urna 1: PSG (Franța), Real Madrid (Spania), Manchester City (Anglia), Bayern Munchen (Germania), Liverpool (Anglia), Inter (Italia), Chelsea (Anglia), Borussia Dortmund (Germania), Barcelona (Spania)

Urna 2: Arsenal (Anglia), Bayer Leverkusen (Germania), Atletico Madrid (Spania), Benfica (Portugalia), Atalanta (Italia), Villarreal (Spania), Juventus (Italia), Eintracht Frankfurt (Germania), Club Brugge (Belgia)

Urna 3: Tottenham (Anglia), PSV (Olanda), Ajax (Olanda), Napoli (Italia), Sporting (Portugalia), Olympiacos (Grecia), Slavia Praga (Cehia), Bodo/Glimt (Norvegia), Marseille (Franța)

Urna 4: Copenhaga (Danemarca), AS Monaco (Franța), Galatasaray (Turcia), Union Saint-Gilloise (Belgia), Qarabag (Azerbaidjan), Athletic Bilbao (Spania), Newcastle (Anglia), Pafos (Cipru), Kairat Almaty (Kazahstan).

Rezultatele din play-off

Pafos (Cipru) - Steaua Roşie Belgrad (Serbia) 2-1 în tur, 1-1 în retur

Kairat Almaty (Kazahstan) - Celtic Glasgow (Scoţia) 0-0, 0-0, 3-2 la loviturile de departajare

Sturm Graz (Austria) - Bodo/Glimt (Norvegia) 0-5, 2-1

FC Bruges (Belgia) - Glasgow Rangers (Scoţia) 3-1, 6-0

Qarabag (Azerbaidjan) - Ferencvaros (Ungaria) 3-1, 2-3

FC Copenhaga (Danemarca) - FC Basel (Elveţia) 1-1, 2-0

*returul a fost arbitrat de Istvan Kovacs

Benfica Lisabona (Portugalia) - Fenerbahce (Turcia) 0-0, 1-0