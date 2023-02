Surpriză în campionatul italian: Echipa lui Chiricheș se impune cu 2-1 în fața lui AS Roma

Roma a pierdut cu 2-1 împotriva lui Cremonese care a realizat astfel prima victorie în acest campionat. Golul lui Spinazzola nu a fost suficient pentru giallorossi.

Roma a pierdut cu 2-1 împotriva lui Cremonese, lombarzii obținând prima victorie din campionat. Giallorossi au abordat bine jocul, dar au primit gol la prima lovitură pe poartă. În această împrejurare, Rui Patricio nu a fost foarte reactiv, condamnându-și ulterior echipa la înfrângere cu o ieșire târzie pe Okereke, provocând lovitura de pedeapsă a victoriei cremoneze.

Astfel în minutul 17, Cremonese preia conducerea: pieptul lui Valeri pentru Tsadjout care îl învinge pe nereactivul Rui Patricio cu voleul stângaci. Dybala încearcă o lovitură liberă dar Joya nu găsește poarta. În minutul 71 sosește primul șut pe poartă al Romei și egalul: mingea lungă a lui Mancini îl găsește pe Spinazzola care îl blochează singur în fața lui Carnesecchi și nu greșește. În minutul 73 Spinazzola găsește un traseu bun pentru Dybala care cu piciorul stâng din afara suprafeței îl obligă pe Carnesecchi să intervină. Portarul lombarzilor se pricepe foarte bine la blocarea lui El Shaarawy în situații unu-la-unu. În minutul 81, arbitrul i-a acordat lui Cremonese un penalty pentru un fault al lui Rui Patricio asupra lui Okereke. Ciofani execută penaltyul și nu ratează.

Înainte de penalty, Roma reușise să-și revină într-un meci complicat, grație lui Spinazzola (cel mai bun din echipa lor), care a reușit să egaleze.

Rezultatul este unul dezamăgitor pentru Mourinho (a fost eliminat în minutul 46, pentru proteste la adresa arbitrilor) și pentru giallorossi care au căzut pe locul cinci în urma lui Lazio. Duminica viitoare Roma va juca împotriva lui Juventus la Olimpico

Echipele:

Cremona (3-4-2-1): Carnesecchi 6,5; Ferrari 6 (din '84' Chiricheș), Bianchetti 6.5, Vasquez 5.5; Sernicola 5 (din 84' Ghiglione sv), Pickel 6 (din 78' Galdames sv), Benassi 6,5, Valeri 6,5; Afena-Gyan 6 (din 66' Meitè 6,5), Okereke 6,5; Tsadjout 7 (din 78' Ciofani 7.5). Turme: Ballardini 7

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 4,5; Mancini 6,5, Kumbulla 5,5 (din 68' Karsdorp 5,5), Ibanez 5,5; Zalewski 5,5 (din 63' El Shaarawy 5,5), Cristante 5,5 (din 63' Matic 6), Wijnaldum 6, Spinazzola 7; Pellegrini 5,5 (din 63' Solbakken 5,5), Dybala 5,5; Belotti 6 (Abraham 5,5 din minutul 62). Antrenori: Mourinho 5.5

Au marcat: 17' Tsadjout (C), 83' Ciofani (C); 71’ Spinazzola (R)

Cartonașe: Ferrari (C), Sernicola (C), Bianchetti (C); El Shaarawy (R), Ibanez (R)

Arbitru: Piccinini