Știm adversara lui Cîrstea din semifinalele Miami Open: Ora meciului și bilanțul partidelor directe

Sorana Cîrstea (32 de ani) va reveni pe teren, vineri seară, în tentativa de a prinde ultimul act de la Miami Open 2023. Între ea și o calificare în finală stă cehoaica Petra Kvitova (33 de ani, 12 WTA). Vorbim despre o colegă de generație cu „Sori“, ceea ce reiese și din numărul meciurilor directe de până acum: 10! Și, incredibil dar adevărat, prima întâlnire Cîrstea – Kvitova a avut loc acum 15 ani, la Budapesta.

În acest moment, sportiva din Cehia are 6-4 în duelurile cu Sorana, însă, ca de obicei, statisticile nu spun toată povestea. Pentru că, realist vorbind, partidele cât de cât relevante sunt cele din ultimii ani. Iar în perioada 2021-2022, Petra și Sorana au avut trei meciuri. Dintre care două câștigate de românca de 32 de ani. Și nu oriunde, ci la Australian Open, de fiecare dată!

Pe lângă faptul că are avantajul de 2-1, în partidele recente, Cîrstea mai are două argumente de partea ei, înaintea meciului din această seară. În primul rând, ea a avut o zi în plus de odihnă, comparativ cu Kvitova, jucând miercuri seară, în sferturi. Petra a evoluat cu o zi întârziere, față de ce era prevăzut în programul inițial, meciul ei cu Alexandrova fiind amânat din cauza ploii. În plus, această partidă din sferturi a cam epuizat-o pe cehoaica de 33 de ani, în condițiile în care a fost decisă, după trei seturi: 6-4, 3-6, 6-3 Kvitova, după două ore și 13 minute de joc.

Cîrstea are amintiri plăcute după duelurile cu Kvitova. Pentru că, în 2013, când a atins finala de la Rogers Cup, turneu de categoria Premier 5, ea a trecut de Petra, în sferturi. Acum, românca poate bifa o altă performanță importantă, finala de la Miami Open, dacă o va învinge pe rivala ei din Cehia.

Potrivit programului anunțat de organizatori, meciul Cîrstea – Kvitova se va juca, în această seară, de la ora 22.00, ora României. Această confruntare va fi transmisă live de Digi Sport 2.

29

de trofee WTA sunt în palmaresul lui Kvitova, care a câștigat 35,302,704 dolari din tenis. Ea a fost pe locul 2 în lume, în cel mai bun moment al carierei, în octombrie 2011.

2

trofee WTA a câștigat Cîrstea până acum, care a adunat 7,778,860 de dolari din premii, în turnee. Românca a fost pe 21 WTA, în cel mai bun moment al carierei, în august 2013.

Istoricul meciurilor în care s-au întâlnit Sorana Cîrstea și Petra Kvitova

*2022 (Cincinnati): 6-2, 6-3 Kvitova

*2022 (Australian Open): 6-2, 6-2 Cîrstea

*2021 (Australian Open): 6-4, 1-6, 6-1 Cîrstea

*2016 (Wimbledon): 6-0, 6-4 Kvitova

*2014 (Madrid): 6-1, 5-7, 7-6 Kvitova

*2013 (Toronto): 4-6, 7-5, 6-2 Cîrstea

*2012 (Roma): 6-2, 5-7, 6-2 Kvitova

*2010 (Copenhaga): 4-6, 6-2, 6-4 Cîrstea

*2010 (Wimbledon): 6-2, 6-2 Kvitova

*2008 (Budapesta): 6-2, 6-4 Kvitova