Stefanos Tsitsipas, primul finalist de la Australian Open. E la un meci de a deveni numărul 1 mondial

Stefanos Tsitsipas, locul 4 ATP, și-a îndeplinit visul și e primul finalist de la Australian Open. Grecul care cu încă o victorie va urca pe primul loc în ATP a trecut cu 7-6(2), 6-4, 6(6)-7, 6-3 în semifinale cu Karen Khachanov (26 de ani, locul 20 ATP).

În cea de-a doua semifinală de pe tabloul masculin se înfruntă la acestă oră Novak Djokovici (35 de ani, locul 5 ATP) și Tommy Paul (25 de ani, locul 35 ATP).

Confruntarea de pe Rod Laver a durat aproape 3 ore și jumătate. Stefanos și-a dominat total adversarul, reușind 18 ași, față de 10 ai lui Karen, câștigând 84% din punctele cu primul serviciu, Khachanov numai 66%, și adjudecându-și categoric numărul de lovituri direct câștigătoare, 66-46.

Vis devenit realitate

„A fost visul meu de copil să ajung în finala Australian Open. A fost un meci greu, nu am putut să închid în 3 seturi, deşi am fost aproape. Am avut şi sprijinul publicului, asta m-a ajutat enorm să nu cedez în setul al 4-lea”, a declarat grecul la final

El poate ajunge numărul 1 mondial, poziție pe care o va ocupa dacă va triumfa și în finală. „Novak a jucat 9 finale aici, aşa că ce aş putea să spun mai multe? Cu Tommy am crescut, e din generaţia mea. Va fi o finală interesantă, indiferent de adversar, mai ales că e în joc şi numărul 1 ATP. Îmi place acest număr. Pentru astfel de momente am muncit din greu în carieră. Va fi o finală cu o însemnătate fantastică, mi-am dorit mereu să fiu numărul 1 în lume. Mă bucur că am această oportunitate în Australia”.