Djokovici, „rachetă“ în căutare de răzbunare: Dezvăluirea făcută de Nole la Melbourne

Ce diferență face un an! În ianuarie 2022, ni se spunea că „Omicron e o rachetă teleghidată în căutare de nevaccinați“. Astăzi, Omicron pare că a lăsat discriminarea la o parte și infectează toată lumea, fără a ține cont prea mult de statutul vaccinal.

De remarcat că, în ton cu pandemia, și în lumea sportului ne-am ales cu o „rachetă“ care, cel puțin în acest început de 2023, face ravagii. Vorbim despre racheta nevaccinatului Novak Djokovici. Sârbul de 35 de ani are zece victorii în zece meciuri, în acest sezon. Și, de la „oaia neagră“ a turneului Australian Open, exclus de pe tablou, din cauza lipsei certificatului de vaccinare, a ajuns acum principalul favorit la trofeu.

Dacă pentru cei mai mulți oameni, pandemia e de domeniul trecutului, pentru Djokovici ce s-a întâmplat, anul trecut, la Melbourne, a devenit un factor motivant în spatele participării sale la această ediție a turneului. Deși s-a ferit să vorbească foarte mult despre episodul din 2022, Nole a admis, înaintea semifinalei cu Tommy Paul, că acel coșmar l-a făcut să-și dorească și mai mult un succes la Australian Open 2023.

„Întotdeauna dau tot ce am mai bun, mai ales în Grand Slam-uri, pentru că, în acest moment al carierei, sunt turneele care contează cel mai mult pentru mine. Dar da, am putea spune că, anul acesta, am o motivație în plus. Din cauza accidentării și din cauza a ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Vreau să fac totul ca la carte“, a explicat fostul lider ATP.

Australian Open 2023, masculin

Semifinale

*Khachanov (20 ATP) - Tsitsipas (4 ATP)

S-a jucat în noaptea de joi spre vineri.

*Paul (35 ATP) - Djokovici (5 ATP)

Vineri, ora 10.30, Eurosport.