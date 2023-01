Djokovici poate trece peste Nadal și Federer: Cum ar putea să-și depășească rivalii de o viață

Având o serie de 26 de victorii la rând, la Australian Open, începută în 2019, Nole e acum la două partide câștigate de trofeul său cu numărul zece, la Melbourne.

Dacă va deveni campion, în primul Grand Slam al anului, sârbul de 35 de ani va trece pe primul loc mondial, începând de luni. Și va face un pas uriaș spre titlul neoficial de cel mai bun jucător al tuturor timpurilor, dacă ne luăm strict după cifre.

*Djokovici îl poate egala, în vârful clasamentului întocmit pe baza trofeelor de Grand Slam, pe Rafael Nadal. Spaniolul are 22 de titluri în palmares. Totuși, Rafa a jucat 30 de finale (22 de victorii, 8 înfrângeri), pe când Djokovici are deja 32 de partide cu trofeul pe masă la turneele majore. Practic, Nole are cele mai multe finale de Grand Slam, înaintea rivalilor săi din ultimele două decenii, Federer (31) și Nadal (30).

*Djokovici deține deja recordul pentru cele mai multe săptămâni adunate în fotoliul de lider mondial, 373. Și dacă va câștiga Australian Open 2023 și va trece, din nou, pe locul 1 ATP, sârbul va mări distanța la acest capitol față de urmăritorii săi, ambii retrași, Federer (310 săptămâni, în total) și Sampras (286).

*Nole deține deja un bilanț pozitiv, atât în meciurile directe cu Federer, cât și în cele cu Nadal. Cei trei sunt mereu în prim-plan, când se discută aprins despre titlul de cel mai bun jucător al tuturor timpurilor. Bilanțul confruntărilor Djokovici – Federer e de 27-23 în favoarea sârbului, în timp ce scorul în duelurile Djokovici – Nadal e mai strâns, 30-29.

Australian Open 2023, masculin

Semifinale

*Khachanov (20 ATP) - Tsitsipas (4 ATP)

S-a jucat în noaptea de joi spre vineri.

*Paul (35 ATP) - Djokovici (5 ATP)

Vineri, ora 10.30, Eurosport.