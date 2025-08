Sportul pe care îl detestă Ion Iliescu, deși „era cel mai popular şi cel mai accesibil”. Fostul șef de stat a condus o federație

Starea de sănătate a fostului președinte al României, Ion Iliescu, s-a deteriorat semnificativ în ultimele 48 de ore, iar autoritățile se pregătesc de funeralii de stat. Conform informațiilor oferite de către conducerea Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, fostul lider, în vârstă de 95 de ani. se află în stare critică, caracterizată prin deteriorarea progresivă a funcționării diferitelor organe.

La începutul anului 2024, la scurt timp după ce a împlinit vârsta de 94 de ani, Ion Iliescu a discutat cu Ionuț Vulpescu, fostul ministru al Culturii și unul dinte apropiații săi, despre pasiunile și interesele sale în materie de sport.

Fostul președinte român a recunoscut că urmărește cu entuziasm diverse partide de tenis sau competiții de snooker. Mai mult, Iliescu a jucat volei, ping-pong, a înotat, a patinat şi chiar a și schiat în tinerețe.

„Am fost un mare admirator al lui Roger Federer!”

Ion Iliescu a fost președinte la Federația de Kaiac-Canoe.

„Privesc lumea sportului cu același entuziasm și păstrez plăcerea de a vedea competițiile snooker pentru care ai nevoie întotdeauna de o minte anticipativă și de o reacție calculată față de un set de posibilități și de alegeri circumstanțiale.

M-am bucurat să îl întâlnesc pe Ronnie O’Sullivan. L-am văzut jucând pe Jimmy White. La tenis mă uit des, am fost un mare admirator al lui Roger Federer. Am rămas legat de mulți mari campioni ai noștri.

Am condus cândva Federația de Kaiac-Canoe. Am fost apropiat de Ivan Patzaichin de la începuturile carierei lui. Citesc în continuare ziare pe hârtie. Îmi pare rău că nu mai merg la teatru și la concerte!”, dezvăluia Ion Iliescu, potrivit prosport.ro.

„Pe vremea mea...”

În vremurile copilăriei, fostul președinte nu era pasionat de fotbal, deși obișnuia să fie, adesea, înconjurat de prieteni cărora le plăcea „să bată mingea” pe maidan.

„Am făcut de toate, începând cu mingea de cârpă, de fotbal, pe maidan. Pe vremea mea, când eram la Olteniţa şi aveam opt ani, erau multe terenuri. Ăsta era avantajul copilăriei noastre, cam acolo se desfăşura toată energia copilăriei şi a tinereţii. Am jucat şi volei, ping-pong, am înotat, am patinat, am schiat. Fotbalul nu mi-a plăcut, era sportul cel mai popular şi cel mai accesibil, pe lângă ţurcă şi toate astea!”, a mai recunoscut Iliescu, conform aceleiași surse.