Sportul, bătaia de joc națională în România: bugetul pentru 2024, an olimpic, rușinos de mic ANALIZĂ

Pentru politicianul român, de cele mai multe ori, interesul pentru sport se rezumă la datul din gură și la o fugă până la aeroport, în scopul realizării unor poze cu câte o vedetă care a obținut un rezultat remarcabil.

„Sportul, prioritate națională“ e, așadar, o vorbă goală. De altfel, confirmarea acestei realități am avut-o, încă o dată, în acest an în care Ministerul Sportului a fost desființat și înlocuit de Agenția Națională pentru Sport (ANS). Iar acum, când se face bugetul pentru 2024, sportul a primit lovitura decisivă: alocarea unei sume la jumătatea celei cerute de ANS. Ce-i drept, nu vorbim despre o noutate, având în vedere că, an de an, bugetul sportului e ultima preocupare a celor care au pâinea și cuțitul în mână.

„Am cerut 1.200.000.000 de lei şi am primit 571 de milioane... de lei, pentru că ar fi fost frumos să vorbim în euro. Aici, intră şi bugetul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. E un buget foarte, foarte mic. Există însă şi un dar. Pentru că am avut o discuţie cu premierul României, Marcel Ciolacu, şi m-a asigurat că, atunci când vom avea nevoie, cu siguranţă va ajuta Agenţia Naţională pentru Sport care, la rândul ei, va ajuta federaţiile“, a explicat șefa ANS, Elisabeta Lipă (59 de ani).

Aceasta a dezvăluit cum se va folosi de bugetul minuscul, de aproximativ 114,2 milioane de euro, pe care îl va avea la dispoziție pentru 2024: „Cele mai importante federaţii sunt cele aflate în pregătire, cu sportivii care sunt în buza calificării pentru Paris 2024 şi care au nevoie de finanţare. Nu le va lipsi nimic, vă promit. Vor primi finanţare. Vom găsi soluţiile cele mai bune ca să ne prezentăm cât mai onorabil la Jocurile Olimpice de la Paris. Pentru că eu nu mai vreau să aud de acest loc 45-46 (n.r. - ocupat de România în clasamentul medaliilor la ultimele ediții ale JO)“.

Am dispărut din elită cu sporturile de echipă

Lipă a subliniat că, din păcate, odată cu ratarea turneelor preolimpice de către naționala feminină de handbal, nu vom avea niciun sport de echipă la JO 2024 (26 iulie – 11 august).

„Din nefericire, astăzi avem doar 61 de sportivi calificaţi (n.r. – pentru Paris 2024) şi n-avem nicio echipă de jocuri sportive. Ceea ce e trist. Nu e normal să primești buget, dar să nu faci tot ceea ce e posibil ca echipa să obțină calificarea. Nu e normal să n-avem handbal sau polo în delegaţia pentru Jocurile Olimpice. Deci, delegaţia nu va fi una numeroasă, dar îmi doresc să compensăm prin valoare“, a adăugat omul care conduce Agenția Națională pentru Sport, alături de vicepreședintele Gabriel Toncean (48 de ani).

Estimarea COSR, alarmantă pentru Paris

Jocurile Olimpice sunt oglinda sportului românesc. Subfinanțat, prost condus, cu niște șefi de federații lipsiți de competență, preocupați, în primul rând, de păstrarea scaunului, fără strategii coerente.

Bineînțeles, nu toate federațiile sunt conduse după „rețeta eșecului“, însă, din păcate, foarte multe dintre ele sunt dominate de amatorism. De aici, și rezultate noastre tot mai modeste în clasamentul medaliilor, la fiecare ediție a Jocurilor Olimpice. Practic, prăbușirea a început după Sydney 2000, așa cum a prevăzut Ion Țiriac la vremea respectivă. Iar în ceea ce privește Paris 2024, estimările Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR) sunt, mai degrabă, pesimiste.

„Noi am avut, luna trecută, forumul pentru evaluarea potenţialului olimpic al României pentru 2024. Federaţiile sportive au spus că încearcă, şi-au propus să câştige 13 medalii la Paris. Estimarea noastră însă e că vom cuceri, între 4-6 medalii. Aici, apare diferenţa între ce ne dorim şi ce putem“, a explicat președintele COSR, Mihai Covaliu (46 de ani).

Mai departe, la Orange Sport, fostul scrimer a și detaliat de unde pot veni medaliile noastre, la JO 2024:

*Canotaj: Să nu spun 5, spun 4.

*Caiac-canoe: Cătălin Chirilă are un parcurs foarte bun. Un băiat extrem de serios, ancorat în realitate. Cătălin e o certitudine că va urca pe podium la Jocurile Olimpice.

*Nataţie: David Popovici, cel puţin o dată va urca pe podium, o spun specialiştii şi Camelia Potec (n.r. – președintele federației) în care am încredere. David, clar, poate câştiga şi două medalii, dar Jocurile Olimpice reprezintă o competiţie foarte grea în care se pot răsturna situaţiile de la o secundă la alta, de la o zi la alta.

*Atletism: Avem o medalie de bronz mondială câştigată de Alina Rotaru-Kottmann. Nivelul din atletismul mondial e extrem de ridicat şi faptul că Alina a reuşit o medalie de bronz spune foarte mult. Înseamnă că această sportivă are mare valoare, totul depinde de ea în perioada rămasă până la Jocurile Olimpice.

Mihai Covaliu (președinte COSR): Estimarea noastră pentru gimnastică, la Paris? Nicio medalie. Sunt federații care și-au propus clasări pe podium, dar, când ne uităm la valoarea sportivilor, la locurile ocupate în clasamentul mondial, apar diferențele între ce spun federațiile și evaluarea noastră.